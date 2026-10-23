Julie Andrews reapareció en público, tras anunciar que no formará parte de un importante proyecto

Julie Andrews volvió a aparecer en público después de varios meses. La actriz británica, que cumplió 91 años a principios de octubre, fue vista el viernes pasado durante una salida diurna en los Hamptons. Las imágenes la muestran mientras recibe ayuda para salir de un vehículo.

Julie Andrews fue fotografiada mientras una asistente la ayudaba a bajar de un auto en The Hamptons Grosby Group - Instar Images/The Grosby Group

Para la ocasión, la estrella de Mary Poppins eligió un atuendo informal, compuesto por una campera lila y una gorra de béisbol blanca, que combinó con unas gafas de sol rosadas. La aparición despertó interés porque se trata de una de las primeras imágenes de la intérprete desde que anunció que reduciría su exposición pública después de casi 80 años de trayectoria artística.

Aunque su presencia frente a las cámaras será cada vez menos frecuente, Andrews aclaró que no considera que haya llegado el momento de retirarse por completo. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en agosto, explicó que su actividad profesional tomó otro rumbo y que continúa vinculada con el mundo del entretenimiento a través de proyectos diferentes.

“No estoy completamente retirada, pero ahora hago un tipo de trabajo diferente: escribo libros y grabo muchos podcasts y locuciones”, señaló la actriz. Sus palabras reflejan una nueva etapa en la que, sin abandonar su actividad creativa, busca concentrarse en trabajos que no requieren la misma exposición que sus históricos papeles cinematográficos.

En su primera aparición pública en meses, la actriz lució una campera lila, una gorra de béisbol y gafas de sol Instar Images/The Grosby Group

La decisión también implica dejar atrás algunos personajes que marcaron su carrera. Andrews confirmó en esa misma entrevista que no regresará para la tercera entrega de El diario de la princesa, la franquicia que protagonizó junto a Anne Hathaway a comienzos de los años 2000.

“La verdad es que ya superé esa etapa”, reconoció. Y, para despejar cualquier interpretación sobre su decisión, agregó: “No es que no me entusiasme, sino que siento que ya no debería formar parte de ello”.

Julie Andrews en El diario de una princesa con Anne Hathaway (Fuente: thewaltdisneycompany)

En la película de 2001, Andrews encarnó a Clarisse Renaldi, la reina de Genovia y abuela de Mia Thermopolis, el personaje interpretado por Hathaway. La historia seguía a una adolescente que descubría que era la heredera al trono de un reino europeo ficticio y debía aprender a desenvolverse en una vida completamente distinta de la que conocía.

La combinación de comedia, romance y cuento de hadas convirtió a El diario de la princesa en una película popular entre el público juvenil. Andrews aportó al relato la presencia y la elegancia de una monarca que debía preparar a su nieta para asumir sus responsabilidades reales, mientras Hathaway interpretaba a una joven que intentaba adaptarse a su inesperado destino.

Julie Andrews asegura que ne retiró totalmente: sigue escribiendo y grabando podcast

La segunda película, estrenada en 2004, volvió a reunir a las dos actrices. Ahora, mientras Andrews define los límites de su nueva etapa profesional, Hathaway continúa vinculada con el desarrollo de la tercera película. En julio, la actriz, de 43 años, contó que el guion todavía estaba en proceso y que el equipo había tenido que comenzar de nuevo para avanzar con una nueva dirección creativa.

Durante una conversación con Andy Cohen en su programa de radio de SiriusXM, la protagonista de El diablo viste a la moda explicó que el proyecto había atravesado cambios importantes.

La actriz anunció que no participará de la tercera película de El diario de la princesa

“El guion en el que estábamos trabajando... Tuvimos que empezar de cero con esta nueva dirección, que no es la actualización que creo que nadie quiere, pero todos estamos muy seguros de que esta va a ser la definitiva”, afirmó.

Un documental en marcha

A comienzos de este año, Disney+ confirmó que un documental centrado en la vida de Julie Andrews se encontraba en camino, con un estreno previsto para el año próximo.

Disney + anunció el documental sobre la vida de Julie Andrews para 2027 (Fuente: Instagram/@julieandrews)

“Es una referente cultural”, dijo RJ Cutler, director y productor que está encargado de darle vida al documental de Andrews. Por este motivo se ideó un retrato definitivo que ofrece una mirada “íntima y reveladora” acerca de la trayectoria de la legendaria actriz, cantante y escritora. Este producto irá desde sus inicios en suelo británico hasta su meteórico ascenso al estrellato mundial.

El documental contará con imágenes de archivo inéditas, entrevistas y testimonios que ayudarán a reconstruir cada paso que dio Andrews desde Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas y El Diario de la Princesa.

Disney anunció que el documental original es una producción de This Machine (parte de Sony Pictures Television). El director RJ Cutler también participa como productor junto a Trevor Smith, Elise Pearlstein, Jane Cha Cutler y Jonathan Ruane. Mark Blatty es el productor ejecutivo.

Julie Andrews como Mary Poppins (Fuente: thewaltdisneycompany)

“Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia. La mayoría desconoce los extraordinarios desafíos que tuvo que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en esta película”, adelantó el director.

“Sentarme con Julie, adentrarme en su mundo interior, observarla reflexionar sobre una vida que marcó tantas otras, fue una experiencia que atesoraré para siempre. Nos mostró su ser en su totalidad, sin artificios, sin pretensiones. Y lo que descubrimos fue a alguien aún más extraordinario que el ícono. Me siento conmovido por su talento, admirado por su fortaleza y honrado por su confianza”, expresó RJ Cutler a Disney sobre su acercamiento a la actriz y la puesta en marcha de la producción.