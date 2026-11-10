K4OS, la girl band que es furor en redes: qué toman del K-pop y por qué les molesta que las llamen “inventadas”

En una charla con LA NACION, las chicas reflexionan sobre las inseguridades, la amistad y el crecimiento artístico

En la conversación con K4OS, las respuestas se completan entre varias. Una busca una palabra, otra la encuentra; una cuenta que alguna vez sintió que no encajaba y enseguida llega una respuesta desde el grupo: “Encajás con nosotras”. Ese intercambio dice bastante de Tau, Ine, Mechi y Lily: cuatro personalidades distintas que aprendieron a construir algo en común sin dejar de ser ellas mismas.

La banda llega a esta charla con dos fechas agotadas en el Movistar Arena para el 15 y el 16 de diciembre, que marcarán su debut en ese escenario. Reunidas bajo el concepto “NOTHING LASTS 4EVER”, las presentaciones despedirán la etapa de 4EVER. El recorrido ya incluye funciones agotadas en el Teatro Gran Rex, una nominación a los Premios Gardel y el 4ever Tour, que, según los datos de su equipo de prensa, convocó a más de 100.00 personas.

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El regreso a la Marcha del Orgullo, donde hicieron el primer show de sus vidas, abre otra parte de la charla: la libertad de ser, los prejuicios y la responsabilidad de tener un público joven. Entre recuerdos del colegio y anécdotas de sus comienzos, aparece una idea que atraviesa toda la entrevista: para Mariana Taurozzi, Lynette Ladelfa, Inés Cívit y Mercedes Bitzer, cantar también es ofrecer el refugio que alguna vez necesitaron.

K4OS quiere conservar la posibilidad de ofrecer un lugar de pertenencia a quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar

—¿Cómo están viviendo este momento de la banda?

Lynette Ladelfa: —Tengo una mezcla de adrenalina, nostalgia y miedo. Es como si todas las emociones más fuertes que tuve desde que arrancamos estuvieran juntas ahora. Lo veo como algo positivo porque estoy aprendiendo.

Inés Cívit: —También es una montaña rusa: todos los días nos levantamos de una forma distinta. Tiene que ver con la música que acabamos de lanzar, que es muy introspectiva. Pusimos mucho de nosotras en esas canciones. Hablan de crecer, de cambiar y de mutar. Hoy tengo ganas de salir, comerme el mundo y arrancar con todo a ensayar los Movistar Arena y la gira.

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Mercedes Bitzer: —En mi caso, me siento en ese proceso de crisis del que hablamos. Es como el cangrejo que sale de su caparazón, queda completamente vulnerable y tiene que rearmar su casa. Estoy en ese paso de crecer y decir: “Ahora tengo que decidir quién soy, cómo vivo, qué hago”. Me siento a la intemperie, buscando mi nuevo caparazón.

—¿Ese miedo tiene que ver con redescubrirse?

Mariana Taurozzi: —Sí. Más allá de lo artístico, también es parte de nuestra edad, de crecer. El nombre de esta primera parte describe lo que nos pasa en la vida personal.

Bitzer: —A mí me da mucha esperanza la forma en que estamos componiendo, haciendo shows y afrontando nuestros problemas. Siento que lo hacemos de una manera más madura y profesional. 4EVER era más nosotras cuando arrancamos, llenas de sueños, queriendo ser amigas para siempre. Ahora somos más como hermanas que afrontan una vida adulta e intentan ser lo más maduras posible. Pase lo que pase afuera, yo estoy contenta acá adentro.

—Volvieron a la Marcha del Orgullo, que tiene un significado especial para ustedes. ¿Qué recuerdan de aquella primera presentación?

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Cívit: —Fue el primer show de nuestras vidas. Nos recibieron con mucho amor y cantando las canciones. Acabábamos de sacar 4EVER y, cuando llegó la noticia, no lo podíamos creer. Teníamos unos nervios bárbaros. Este año fuimos con todas las ganas de apoyar, de estar ahí con nuestra música, cantar y llevar alegría.

Bitzer: —Nunca vamos a apoyar la violencia ni el maltrato hacia una persona que simplemente busca ser ella misma. Entendemos que tenemos una responsabilidad porque nos sigue mucha gente pequeña.

Taurozzi: —Con nuestra música, nuestras palabras y el alcance que tenemos, queremos compartir un mensaje de amor, respeto y libertad.

—¿Cuál es la bandera de K4OS?

Taurozzi: —El amor, los sueños y la amistad. Es casi nuestro lema: lo acabamos de crear.

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Ladelfa: —También hacer que el otro se sienta seguro de ser quien es. Cuando conocemos a nuestros fans, me encanta hacerles un cumplido sobre algo que quizá les pueda generar inseguridad. Siento que eso los hace especiales y me gustaría remarcarlo. “Así como sos es hermoso”.

—¿Qué les cuenta su público en esos encuentros?

Cívit: —Mucha gente nos dice que se refugia en nuestras canciones y en nosotras. Es importante que encuentren una casita donde puedan ser ellos mismos. Además, somos cuatro y tenemos personalidades, gustos y sueños muy distintos. A veces se identifican más con una y eso también es lindo: los hacemos parte de una familia.

Bitzer: —Tau dijo en uno de nuestros vlogs que se sentía rara y que quería que los chicos que se sintieran así encontraran un lugar en ella. No sabés la cantidad de gente que se acerca a decirle: “Gracias por hacerme sentir que ser raro no es algo malo”.

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—¿Y qué te pasa cuando escuchás eso, Tau?

Taurozzi: —Lloro cada vez. El otro día vino una nena corriendo y llorando; la abracé un montón de tiempo y me hizo llorar de la cantidad de amor que tenía. Intento remarcarles que tienen que amarse y aceptarse. Es lo que nos hubiera gustado recibir cuando éramos chicas.

—¿También sintieron que tenían que cambiar algo de ustedes para encajar?

Bitzer: —En mi adolescencia siempre sentí ese miedo de decir “me gusta tal cosa” o “me gusta tal persona” y no saber si el resto me iba a aceptar. Incluso cuando empezamos con la banda había gente alrededor que decía: “¿Estás segura? No sé si va a funcionar, es medio raro lo que están haciendo”. Nosotras estábamos intentando ser nosotras mismas y cumplir nuestros sueños. Ese es el mensaje que queremos dar: que se animen y se arriesguen.

—En “Memories” aparecen algunas de esas heridas. ¿Cómo fue llevarlas a una canción y a un videoclip?

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Cívit: —Es un video muy personal y nos costó mucho hacerlo. Yo intenté transmitir el sentimiento de no encajar en ningún lado, de sentir que sobraba. Es algo que me lastimó mucho. Tengo una personalidad más retraída, no tan exteriorizada, y entiendo que frente a una cámara quizá eso no sea lo que más se vea. Es un sentimiento que tuve desde la adolescencia. Me gustó poder plasmarlo en una canción y contarlo: en algún momento de la vida, todo el mundo se siente un poco así.

—¿Qué escenas recuerdan de esos momentos en los que se sintieron juzgadas?

Ladelfa: —En la escuela nunca terminaba de entender si mis compañeros querían ser mis amigos. Prefería llegar a mi casa y estar sola, donde nadie me iba a juzgar por escuchar K-pop. También había cosas personales que no podía resolver y, en lugar de sentirme acompañada, me sentía juzgada. Una vez lloraba porque había fallecido mi perro y decían: “Qué insoportable”. A veces tiene que ver con la gente que te encontrás; a mí me pasó en el colegio. En mi habitación estaba más tranquila.

Taurozzi: —Yo no tenía muchos amigos y me pasaba la adolescencia escuchando música. En el colegio me tildaban de cosas por besarme con algún compañero. Por eso, cuando vemos a los chicos en los encuentros, siento la necesidad de decirles que no cambien. Quizá nosotras escondimos una parte nuestra y recién ahora la estamos volviendo a abrir. En el colegio me sentí juzgada, en mi casa me sentí juzgada, pero la música nunca me juzgó.

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—¿Y hoy qué prejuicios sienten que enfrentan como banda?

Bitzer: —Me molesta cuando nos dicen “inventadas”, como si alguien hubiera venido a inventarnos. Capaz nos ven un segundo y piensan: “Son cuatro mujeres, alguien les debe haber dicho qué ponerse y qué cantar”. Pero nadie nos compuso las letras ni nos dijo qué hacer. Todo lo inventamos nosotras con mucho amor. Nos juzgan mucho por la portada. Una vez que entrás, hay algo hermoso adentro.

—Para alguien que todavía no las conoce, ¿quiénes son?

Cívit: —Cuatro chicas, cuatro amigas que hacemos música y dejamos un pedacito de nuestro corazón en cada canción. Queremos contar nuestra historia, ser fieles a quienes somos y llevar alegría, amor y sueños a cualquiera que esté abierto a escucharnos. Tenemos una comunidad muy linda y unos fans que están re locos, son un amor y son de las personas más fieles que vas a conocer.

—Se las suele presentar como una banda de K-pop argentino. ¿Ustedes cómo definen lo que hacen?

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Taurozzi: —Hacemos pop. El K-pop es pop coreano y nosotras no cantamos en coreano, aunque haya alguna palabra en una canción. Sí es una inspiración muy grande. Nos gusta que mezcle géneros y que invite a explorar todo el tiempo. En el primer álbum podíamos cambiar tres veces de género dentro de una misma canción: encontrábamos mucha libertad en eso.

Bitzer: —También tomamos las coreografías, los dance practices, las performances y la importancia de los videoclips y de lo audiovisual. La inspiración está mucho en la forma de presentar el proyecto al mundo. No nos gusta encasillarnos en un género ni en una sola manera de hacer canciones.

—¿Se construyen un alter ego para cantar?

Bitzer: —Sí, siempre. Creo que cambio de alter ego por canción.

—Antes de K4OS, ¿qué lugar ocupaba la música en sus vidas?

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Ladelfa: —La primera artista argentina que me hizo dar cuenta de que quería ser cantante fue Tini, por Violetta. Mientras veía que el personaje descubría lo que quería hacer, pensaba: “Yo soy igual”. También fue la primera cantante que estudié vocalmente, aunque en ese momento no entendiera que estaba haciendo eso. Por eso le tengo mucho cariño.

Bitzer: —Yo estudio comedia musical desde los 10 años, en paralelo al colegio, y siempre me lo tomé muy en serio. Faltaba a los cumpleaños porque quería ir a clase; también iba los sábados. Sentía que era mi vida. A mis papás les decía: “Voy a ser famosa”, y ellos me acompañaban. En mi cabeza no había otra posibilidad que ser artista.