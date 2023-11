escuchar

Kaia Gerber tuvo desde muy pequeña las herramientas a mano para convertirse en una verdadera celebridad, y no solo no dudó en aprovecharlo, sino que redobló la apuesta. Hija de la legendaria supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, la joven se ganó un lugar en el mundo de la moda, marca tendencia como it girl, sus looks suelen dar la vuelta al mundo, sabe cómo moverse en sus redes sociales y desembarcó en Hollywood con un film que promete ser un éxito infantil. Además, conquistó el corazón de uno de los galanes en boga: Austin Butler. Y apenas tiene 22 años.

Destino escrito

Kaia Gerber y su madre, Cindy Crawford, impactaron con un look combinado en un evento al que asistieron en Nueva York en noviembre de este año Cindy Ord - Getty Images North America

El modelaje es algo que viene de familia para Kaia: su madre es Cindy Crawford, una de las supermodelos que en la década del 90 alcanzó fama mundial y la hermanó con colegas como Linda Evengelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Christy Turlington. Con una carrera destacada tanto en la gráfica como en las pasarelas, Crawford se casó en mayo de 1998 con el empresario estadounidense Rande Gerber, con quien tuvo dos hijos: Presley, quien nació el 2 de julio de 1999, y Kaia, quien llegó al mundo el 3 de septiembre de 2001. Los dos, desde muy pequeños, supieron que querían ser modelos.

La carrera de Kaia comenzó cuando apenas tenía 10 años de la mano de Versace. Con una frescura típica de la niñez y un ejemplo a seguir en su casa, se ganó un lugar en la campaña de Young Versace, la línea infantil de la empresa italiana. Las fotos, de inmediato, se hicieron famosas: el parecido entre la pequeña y su madre no solo era innegable, sino que, además, su simpatía era hipnótica. Cuatro años después, protagonizó su primera campaña con Chrome Hearts y su primera portada en Vogue. En la pasarela debutó en 2017 en un desfile de Calvin Klein.

Carrera ascendente

Desde que se mostró por primera vez, la carrera de Gerber no paró de crecer. Figura habitual dentro de los eventos de alta costura, en su portfolio figuran firmas de primer nivel y diseñadores de primera línea de la talla de YSL Beauty, Marc Jacobs Fragrances, Burberry, Alexander Wang, Tom Ford, Salvatore Ferragamo, Lanvin, Jimmy Choo, Stella Mc Cartney, Valentino, Chanel, Fendi y Louis Vuitton. Además, compartió varios trabajos con su mamá: una publicidad de la marca de relojes Omega y varias tapas de revistas, entre ellas una de Vogue París.

Pero el amor por la moda de Kaia no termina en un set o en las pasarelas. La joven suele mostrar distintos looks en su cuenta de Instagram, donde también comparte el resultado de alguna que otra foto osada, outfits más casuales y los looks que elige cuando participa de algún evento importante. También juega a combinar atuendos con su mamá, o retoma algún vestido usado por la supermodelo, y esas imágenes terminan en todos los portales de moda.

Kaia Gerber se convirtió en una de las modelos más buscadas

En enero de 2023, Kaia habló sobre el éxito de su madre y su condición de “nepo baby” en una entrevista con ELLE. “No voy a negar el privilegio que tengo”, dijo a la revista. “Incluso si es sólo el hecho de que tengo una gran fuente de información y alguien que me da buenos consejos. Solo por eso me siento muy afortunada ”, agregó de inmediato. Durante la charla, Gerber dio algunos indicios más del detrás de escena familiar. “Mi mamá, en broma, siempre me decía: ‘Si pudiera llamar y programar una campaña de Chanel, sería para mí y no para ti’. Pero también he conocido a personas increíbles a través de ella, con quien ahora puedo trabajar”, repasó.

En una reciente entrevista con People, Kaia explicó que supo construir con su madre una fuerte relación de amistad y complicidad que va más allá de la dinámica filial, y aseveró que ambas comparten muchas charlas y salidas al teatro. Pero Crawford, lejos de ponerse en el rol de par de su propia hija, parece no olvidar que también necesita marcarle sus errores y criticarla cuando es necesario: “ Es una madre genial y todavía me avergüenza constantemente. ¡Pero eso es bueno! Me hace volver a la tierra... Probablemente también yo la avergüenzo constantemente ”.

Objetivo Hollywood

l club de las peleadoras, una comedia estudiantil que se estrenó esta semana en Amazon Prime y en donde Kaia tiene un papel Courtesy of ORION Pictures Inc.

También como Crawford -aunque la carrera en la gran pantalla de la supermodelo de los 90 es fácil de olvidar- Gerber decidió intercalar su trabajo como modelo con el mundo de la actuación. Sus primeras apariciones fueron en American Horror Story: Double Feature y su spin-off, American Horror Stories. También apareció en el cortometraje The Palisades (2022). Hoy, es una de las protagonistas de El club de las peleadoras, una comedia estudiantil que se estrenó esta semana en Prime Video y que se perfila como una de las películas del año. Además, en mayo de 2023, Deadline informó que Kaia será parte de Shell, un film de terror donde también actuarán Elisabeth Moss y Kate Hudson, y que promete llevarla a lo más alto de Hollywood.

Consultada por la versatilidad de su hija, Crawford se mostró “orgullosa” de Kaia por dedicarse a la actuación. La joven, por su parte, tiene en claro que su objetivo es ocupar un lugar destacado en la industria, y por eso, quizá, no se privó de compartir a qué celebridad le gustaría interpretar: la mítica Patti Smith. “Su libro Just Kids cambió mi vida por completo. Y Joan Didion. He leído todo lo que ha escrito”, le dijo la modelo a ELLE.

Kaia y Austin Butler ya llevan dos años de relación MICHAEL TRAN - AFP

Si algo le faltaba a Gerber para acaparar la atracción del público era una pareja famosa, y ese ítem también se puede tachar de su lista: desde hace dos años la modelo comparte su vida con la estrella de Elvis, Austin Butler . Incluso, se muestran muy enamorados en las alfombras rojas que les toca atravesar y suelen combinar sus atuendos cuando salen a pasear a su mascota, Milo.

No es la primera celebridad con la que está de novia: antes de Butler salió con el actor Jacob Elordi y con el comediante Pete Davidson. Por su trabajo como modelo, por su llegada al mundo de la actuación, por sus amores o por su increíble parecido a su mamá, Gerber sabe cómo quedar, siempre, en el centro de la escena.

