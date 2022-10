En fotos. De los sensuales vestidos de Kaia Gerber y Hailey Bieber al amor de George y Amal Clooney

escuchar

Su primera edición, en 2021, fue un éxito. Y la segunda, que se celebró el sábado 15, no fue menos. La Academy Museum Gala ya encontró su lugar en el calendario de premios y es uno de los eventos más esperados del mundo del cine. Su gran atractivo no sólo está en saber quiénes fueron los actores y actrices galardonados –Tilda Swinton y Julia Roberts fueron dos de las premiadas de la noche–, sino también en su espectacular alfombra roja. Este año, dijeron presente George y Amal Clooney, Jessica Chastain, Emma Stone, Kaia Gerber y Olivia Wilde, entre otras stars. Las transparencias, los brillos, los looks barrocos, los escotes profundos y las combinaciones audaces dominaron la escena. Y si bien algunas celebridades apostaron por las flores y los colores estridentes, en el Academy Museum of Motion Pictures, ubicado en el campus de LACMA (en Los Ángeles), el negro –eterno– también tuvo estelaridad.

Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, apostó por un vestido semitransparente, de cuello alto y mangas largas, de la colección primavera-verano 2023 de Alaïa. Getty Images

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, un matrimonio que se viste en sintonía. Para esta ocasión, la modelo eligió un vestido strapless y guantes largos de Givenchy. Getty Images

Sophie Turner también optó por Louis Vuitton, su firma de cabecera, y coincidió en las medias con Emma. Getty Images

Jessica Chastain, con un diseño de gasa con estampado floral de Oscar de la Renta que, además, tenía capa. Getty Images

Lily Collins eligió una propuesta de inspiración barroca de la colección otoño invierno 2022-2023 de Dior: la parte superior, con encaje y transparencias; y la falda, con estampado floral, mucho volumen, abertura y lazo. Getty Images

Olivia Wilde se lanzó a las semitransparencias con este impactante Alexandre Vauthie, de diseño recto y hombreras pronunciadas, rematado por plumas. Getty Images

Alicia Vikander y Emma Stone coincidieron con propuestas de vestidos cortos en gris y negro con plumas de Louis Vuitton. Stone apostó por combinar el suyo con medias fantasía en tono negro. Getty Images

