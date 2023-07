Kevin Spacey fue declarado inocente en el juicio por acoso y abuso sexual que se llevó a cabo en Londres

escuchar

Después de un mes de juicio y más de 12 horas de deliberación, un jurado en Londres declaró a Kevin Spacey inocente de los nueve cargos de abuso sexual que pesaban sobre él. El veredicto fue anunciado esta mañana, hora de Inglaterra, con el ganador de dos premios Oscar presente en la sala. Según informó The New York Times, el actor que hoy cumple 64 años se mostró visiblemente conmovido cuando se leyó el dictamen. De haber sido encontrado culpable, Spacey podría haber sido condenado a una pena máxima de prisión perpetua.

En el transcurso del proceso judicial llevado a cabo en Inglaterra se escucharon las declaraciones de cuatro hombres que aseguraron haber sido atacados sexualmente por Spacey entre 2001 y 2013. En aquella época el protagonista de House of Cards ocupaba el cargo de director creativo del teatro Old Vic, la sala teatral más prestigiosa de Londres.

Cuando hace cerca de seis años, en el marco del movimiento #Metoo, se hicieron públicas las acusaciones sobre la conducta inapropiada y abusiva de Spacey en los Estados Unidos, también empezaron a circular rumores sobre los supuestos hechos ocurridos en Inglaterra que derivaron en el juicio iniciado el mes pasado. De un continente al otro, el actor siempre sostuvo su inocencia y se defendió asegurando que se trataba de relaciones sexuales consensuadas.

Spacey estuvo presente en sala cuando se leyó el veredicto Alberto Pezzali - AP

Sin embargo, según los informes policiales incluidos en el juicio, uno de sus acusadores relató múltiples situaciones en las que Spacey lo había tocado sin su consentimiento y hasta detalló un incidente ocurrido en 2004 o 2005 en el que el actor había agarrado sus genitales con tal fuerza mientras el hombre, uno de sus asistentes en el teatro, lo conducía a una gala benéfica organizada por Elton John que casi había provocado un choque automovilístico. Spacey declaró en el juicio que toda la situación correspondía a la “juguetona relación” acordada entre ambos y que se había sentido muy herido por el modo en que su acusador la describía.

Más allá de las declaraciones del actor y sus acusadores, cuyas identidades se mantuvieron en reserva según lo indica la ley británica en este tipo de casos, la defensa decidió presentar a Elton John como testigo en su favor. Desde Mónaco a través de una videoconferencia, el músico contestó si recordaba la presencia de Spacey en la gala en beneficio de la lucha contra el Sida que organizó durante más de una década. John declaró que el actor había asistido una sola vez al evento, en 2001 y que no recordaba que hubiese vuelto en otra oportunidad. “Vino directamente del avión privado a la fiesta”, explicó el cantante de 76 años en su declaración de 13 minutos en la que agregó que lo de su llegada en avión privado era una suposición suya, ya que en su opinión nadie se viste de gala al viajar en un vuelo comercial. Más allá de las conjeturas de John, su marido, David Furnish, testificó de manera separada también vía video que él tampoco recordaba que Spacey hubiese asistido a su celebración después de 2001 y que lo había confirmado con las viejas ediciones de la revista Ok, sponsor de la gala, en las que el actor no aparecía después de ese año.

El actor, junto a sus abogados, en su llegada al tribunal, en Londres Alberto Pezzali - AP

Los testimonios del músico y su marido ayudaron a sostener la postura de Patrick Gibbs, el representante legal de Spacey que había dicho hace pocos días que tres de los acusadores estaban mintiendo y que sus reclamos habían sido hechos en busca de obtener algún beneficio económico. Según el abogado, el actor era un “blanco fácil” debido a su estilo de vida “promiscuo”.

Lo cierto es que con el veredicto de hoy ya son dos los juicios en los que el actor fue absuelto de toda responsabilidad legal por sus supuestas conductas inapropiadas. En 2022, un jurado de Manhattan había descartado la denuncia de asalto que el actor Anthony Rapp había hecho contra Spacey, quien según él, en 1984 cuando tenía 14 años, lo había acosado física y verbalmente.

A principios de junio Spacey aseguró en una entrevista con la revista alemana Zeit que una vez que su inocencia fuera probada en los tribunales, su intención era volver al trabajo. “Sé que hay gente que está lista para contratarme en el momento en que sea absuelto de todos los cargos”.