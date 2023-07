Kevin Spacey, en el banquillo: Elton John declaró en el juicio por agresión sexual que se le sigue al actor en Londres

escuchar

El juicio contra Kevin Spacey por agresión sexual sigue su curso sin interrupciones en Londres. En las últimas horas, el actor contó con un testigo muy especial que declaró a su favor: su amigo Elton John.

A través de una videollamada que realizó desde Mónaco, el músico dio su versión de los hechos, impugnando el testimonio de uno de los acusadores de Spacey, que afirmó que fue manoseado por el actor mientras manejaba rumbo a la fiesta White Tie and Tiara, celebración que durante años tuvo al intérprete de “Goodbye Yellow Brick Road” como anfitrión.

El denunciante dijo que el incidente ocurrió en 2004 o 2005, pero según dijo Elton John este lunes Spacey solo concurrió una vez a la fiesta, en 2001 . En esa oportunidad, el actor pasó la noche en la casa de Elton, según consignó este; esta versión también fue reafirmada por David Furnish, el marido del músico, que aseguró que Spacey solo estuvo en la fiesta de 2001 y que tenía fotografías que respaldaban su testimonio.

Spacey se ha declarado inocente de 12 cargos de agresión sexual que podrían acabar en cadena perpetua si es declarado culpable. El juicio comenzó hace unas semanas en Inglaterra, y en él han declarado cuatro hombres que aseguran haber sido víctimas de la estrella de House of Cards entre 2001 y 2013. En aquellos años, el actor, que negó todos los cargos y sostiene su inocencia, se había instalado en Londres para trabajar como director creativo del prestigioso teatro Old Vic.

A través de la grabación de su denuncia policial, el primero de los denunciantes en declarar relató que el intérprete había comenzado el proceso de grooming desde el momento en que se conocieron y que en repetidas ocasiones lo había tocado en sus partes íntimas sin su consentimiento.

Kevin Spacey llegando a los tribunales de Londres Kin Cheung - AP

El hombre, que a principios de los 2000 trabajaba para la sala teatral londinense y había sido asignado para asistir a Spacey, relató que fue atacado por él en más de diez ocasiones en un período de cuatro años y que esos ataques incluían tocar sus “áreas privadas” cuando estaban solos en un auto o ascensor. Según sus declaraciones, ya a las dos o tres semanas de trabajar para el actor, él solía frotar sus piernas mientras conducía, lo que derivó pronto en forzados toqueteos de sus genitales.

Una de estas transgresiones habría sido la que ocurrió camino a la fiesta de Elton John. La víctima contó que en ese momento amenazó al actor con golpearlo si volvía a intentar algo similar, a lo que Spacey contestó que esa respuesta le parecía excitante . Además de describir al ganador del Oscar como una persona muy conflictuada y escurridiza, también explicó que su conducta era un secreto a voces en el teatro.

Este se trata del segundo proceso judicial que enfrentará el actor luego de que fuera señalado por su conducta inapropiada y abusiva en 2017, durante el auge del movimiento #MeToo. En octubre del año pasado, un juez en Nueva York desestimó la demanda civil del actor Anthony Rapp (actor de Star Trek: Discovery) contra el protagonista de Belleza americana, al que acusaba de una agresión sexual ocurrida más de 30 años atrás y al que le reclamaba 40 millones de dólares por “angustia emocional”. En esa ocasión, el jurado declaró al acusado no responsable, ya que todos respondieron negativamente a la pregunta de si Rapp tenía “evidencia probada” de que Spacey había tocado “sus partes sexuales o íntimas” cuando era menor de edad.

“Siento mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado de escuchar su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, han pasado casi 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que fue un inapropiado comportamiento estando borracho y siento que haya tenido durante todos estos años esos sentimientos que describe”, había escrito Spacey en sus redes sociales luego de que se hiciera pública la acusación en su contra. Sin embargo, durante el juicio lloró en el estrado, y expresó: “Fui persuadido de pedir perdón, pero aprendí una lección: jamás hay que disculparse por algo que no hiciste. Me arrepiento de todo ese comunicado”.

LA NACION