Escuchar

Hace algunos años, Sharon Stone reveló que un productor la presionó para que mantuviera relaciones sexuales con uno de sus coprotagonistas, con el fin de conseguir una “mejor” actuación en la película. Si bien en aquel momento la actriz se negó a dar los nombres de los involucrados, este martes rompió el silencio. La protagonista de Bajos Instintos contó que el responsable de ejercer presión fue Robert Evans, que pretendía que tuviera un encuentro íntimo con William Baldwin mientras rodaban Acosada (Sliver), en 1993.

“Me llamó a su oficina. Tenía unos sillones muy bajos, de los años 70 u 80, así que estaba básicamente sentado en el suelo. En ese momento tenía que estar en el set de grabación”, relató Stone durante una participación en el podcast Louis Theroux. “Estaba ahí, corriendo por el despacho con anteojos de sol, explicándome que se acostó con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin, porque si me acostaba con él, la actuación de Billy mejoraría, y necesitábamos que mejorara en la película porque estaba siendo un problema”, continuó. Según indico, la teoría del productor era que si ella tenia relaciones sexuales con Baldwin se generaría una mejor “química en pantalla” para “salvar la película”.

Acosada (Sliver) con Sharon Stone

Sin embargo, la percepción de la estrella era otra. “El verdadero problema de la película era yo, porque estaba muy tensa y no era una actriz de verdad, que pudiera tener sexo con él y dejar las cosas como estaban”, agregó. “Era muy estructurada”. La estrella de Casino admitió que estaba frustrada porque los cineastas no habían escuchado sus sugerencias sobre a quién contratar en lugar del Baldwin. Ella quería trabajar con Michael Douglas, para repetir la exitosa dupla de Bajos instintos. “Michael podía venir a trabajar y saber cómo dar en el punto justo, y hacer esa línea, y ensayar y listo”, expresó.

Una vez que las declaraciones de Stone fueron replicadas en los principales medios estadounidenses, Baldwin recurrió a sus redes para dar su propia versión de los hechos. “ No sé cuál es el motivo por el que Sharon Stone sigue hablando sobre mí tantos años después ”, escribió el actor en su cuenta de X. Y continuó con una especulación tan anacrónica como desafortunada:“ ¿Todavía está enamorada de mí o sigue herida aun después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones? ”.

Acosada (Sliver) con Sharon Stone

El actor siguió su relato haciendo referencia a una conversación que la actriz habría tenido con la modelo Janice Dickinson el día después del casting, cuando los tres se cruzaron en el avión de regreso a Nueva York, “Le dijo: ‘Voy a hacer que se enamore tanto de mí que su cabeza va a quedar dando vueltas’”. Y disparó: “La verdad es que tiene tanta suciedad sobre ella que efectivamente mi cabeza podría quedar dando vueltas”.

Baldwin afirmó, además, que mantuvo un encuentro con Evans, quien murió en 2019, antes de comenzar a filmar las escenas más calientes. En esa reunión, asegura, le pidió que le diera el control sobre las escenas de sexo para no tener que besar a su coprotagonista. “ Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias inquietantes, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon. Si lo hubiese hecho, eso podría ser divertido ”.

Stone compartió por primera vez la incómoda situación en sus memorias de 2021, The Beauty of Living Twice, pero no nombró a Evans ni a Baldwin en ese momento. “Caminaba de un lado a otro en su oficina mientras me explicaba por qué debía tener sexo con mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en pantalla”, escribió en el libro. “¿Ahora creen que si me acuesto con él se convertirá en un buen actor? Nadie es tan bueno en la cama. Creo que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera interpretar una escena y recordar sus líneas”, se despachó.

William Baldwin y Sharon Stone no tuvieron química desde el comienzo del rodaje de Acosada Grosby Group

La película cuenta la historia de Jack (Tom Berenger), un novelista cuya fachada de amable vecino se cae rápidamente cuando empieza a desarrollar una obsesión por mujeres que viven en el mismo edificio. En ese lugar que se va tornando cada más lúgubre, Carly Norris (Stone), una mujer vulnerable y vulnerada, inicia una apasionada relación con Zeke, un diseñador de videojuegos, pero, sin buscarlo, termina investigando informalmente situaciones violentas que se suscitan en los departamentos aledaños. La filmación del largometraje arrancó con el pie izquierdo en noviembre de 1992, cuando quedó a la vista que Baldwin y Stone no tenían química alguna, y tampoco iban a intentar disimularlo. Fue entonces que Evans habría entrado en acción, intentando convencer a Stone de acercarse de una manera sexual a su coprotagonista.

El guionista Joe Eszterhas contaría tiempo después que sus protagonistas “se odiaban profundamente” y que en una secuencia íntima entre los personajes, Stone le mordió la lengua a Baldwin tan fuerte, que el actor no pudo hablar por varios días. La actriz lo desmintió, poniéndole humor a los dichos del guionista. “Lo que contó es divertido, no sabía que era guionista de comedia”, respondió Stone, quien de todos modos confirmó que la filmación siempre se desarrolló “de manera tensa”, en parte por las diferentes formas que ella y Baldwin tenían al momento de trabajar las escenas. “Él era más chico, demasiado ingenuo”, recordó en diálogo con la publicación The New Yorker. “No tenía ni idea de cómo funcionaba un estudio, de cómo operaban esos monstruos; en cambio, yo sí hablaba con ellos, pero Billy era como un niño al que habían arrojado a una pileta”, explicó la estrella.

LA NACION

Temas Sharon Stone