La dura realidad de Bella Hadid fuera de las redes: “Lloro todas las noches”

Bellas, exitosas y adineradas. En la última década, Gigi y Bella Hadid son dos de las personalidades más importantes del mundo de la moda y supieron construir y acrecentar su fama valiéndose de las redes sociales. Sin embargo, la más chica de las hermanas aclaró este martes que no todo lo que brilla es oro y que su vida real dista mucho de ser perfecta como cada uno de sus posteos.

Bella Hadid instagram.com/bellahadid

En su cuenta de Instagram la modelo compartió un video de la joven cantante Willow Smith -hija de Will Smith y Jada Pinkett- hablando sobre la ansiedad y la importancia de saber que todos los seres humanos somos distintos . “Esa sensación de no ser lo suficientemente bueno o sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo siento que se nos ha enseñado. Todos los humanos son diferentes; cada ser humano tiene algo especial y único que ofrecer. Y la gente olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos, sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad, la sentimos todos y tratamos de encubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos. En nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como bello y natural”, expresaba la cantante.

Bella Hadid instagram.com/bellahadid

La modelo, en tanto, acompañó el clip con un extenso y sentido texto y una serie de fotografías en las que se la ve llorando. “Este es mi día a día, todas las noches desde hace unos años” , comenzó revelando.

Y continuó: “Las redes sociales no son reales. Si tenés dificultades, recordalo. A veces, todo lo que necesitás escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para vos: ‘No estás solo’. Te amo, te veo y te escucho”.

Bella Hadid instagram.com/bellahadid

“ La enfermedad mental por desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... Tiene sus altibajos y te lleva de un extremo al otro. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. Siempre hay espacio para que se inicie de nuevo, pero para mí siempre me sirvió saber que esa recaída es momentánea, y así dure días, semanas o meses, voy a mejorar en algún momento”, indicó.

“Me tomó mucho entenderlo, pero tuve suficientes colapsos y agotamientos como para saber esto: si te enfocás lo suficiente en vos mismo, pasando tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, lograrás comprenderlo. Siempre podés comprender y aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo; y eso es todo lo que te podés pedir. De todos modos, no estoy segura de por qué, pero se siente cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme”, finalizó su mensaje, que recibió más de un millón y medio de likes.

Bella Hadid instagram.com/bellahadid

La joven de 25 años ya había contado en enero que lucha contra la depresión y la ansiedad severa desde que entró en la adolescencia y, de hecho, se tomó un descanso en las redes para concentrarse en su salud mental.

“Solo estoy aquí para ser un instrumento de paz y amor, para ayudar a las personas que sufren y, con suerte, al mundo, con el tiempo. Tomate el tiempo para obtener ayuda para tu salud mental. Vale la pena aprovechar todo tu potencial“, expresó en aquel momento.

El drama de Gigi

Si la situación de Bella no es la mejor, la de su hermana mayor tampoco es un lecho de rosas. El 28 de octubre, la supermodelo se convirtió en uno de los personajes del día, pero no por su carrera, sino por un hecho de su vida privada: Hadid y Zayn Malik se separaron en medio de un torbellino de acusaciones que incluyó una denuncia de violencia .

Durante la tarde, la noticia comenzó a escalar en los portales estadounidenses hasta terminar convirtiéndose en el tema del día. Todo comenzó cuando el sitio TMZ aseguró que Yolanda Hadid, la madre de las modelos Gigi y Bella, había sido golpeada por su yerno. El hecho habría sucedido la semana anterior y según informaba aquel portal, la mujer estaba evaluando llevar al exintegrante de la banda británica One Direction a la Justicia.

Una vez que el portal dio a conocer aquella versión, el músico decidió comunicarse con TMZ para desmentir parte de sus aseveraciones. Tras ello, recurrió a las redes para aportar su versión de los hechos: “Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid. Por el bien de mi hija [Khai, de 13 meses, fruto de su relación con la modelo], me niego a dar más detalles. Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado”.

Bella junto a Zayn Malik Instagram

Más tarde, emitió un comunicado en el que, si bien reconoció que existió una discusión con su suegra, insistió en que se respete su intimidad. “Como todos saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado y seguro donde mi hija pueda crecer”, comienza expresando en su comunicado. Y añadió: “En un esfuerzo por proteger ese espacio para mi hija, accedí a no impugnar los reclamos que surjan de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que ingresó a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera desde hacía varias semanas”.

“A pesar de mis esfuerzos por restaurar un ambiente familiar pacífico que me permitirá ejercer la paternidad de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha sido ‘filtrado’ a la prensa”, continúa.

Y finaliza: “Tengo la esperanza de que se sanen todos los involucrados con las duras palabras que se han dicho y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece”.

Horas más tarde, fue People el medio que confirmó la separación. Junto al emoji de un corazón roto, la conocida revista publicó en sus redes el siguiente mensaje: “ Se terminó. Gigi Hadid y Zayn Malik se separaron, según confirman varias fuentes. La noticia llega luego de la supuesta discusión del cantante con la mamá de la modelo, Yolanda Hadid ”.

novios Instagram