“Paranoico y agresivo”: Zayn Malik, ex One Direction, lucha contra su adicción a las drogas

El cantante británico Zayn Malik, ex integrante de One Direction, la banda de la que formaron parte Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, en gran medida por su adicción a las drogas, hecho que lo llevó a alejar a todo su entorno y a mostrarse “paranoico y agresivo”, según comunicaron fuentes cercanas al músico al New York Post.

De acuerdo al informe de la publicación, Malik está consumiendo estupefacientes y su vida “está fuera de control”, sin rumbo alguno. “Zayn siente que no tiene poder sobre lo que le sucede y genuinamente le cuesta manejar el nivel de fama que cosechó, pero se está mostrando arrogante y desagradecido”, contó un ejecutivo de la música que trabajó con él. “Si fuese más honesto al hablar sobre lo que le está sucediendo, si se abriera más, creo que la gente sentiría mayor aprecio por él”, añadió la fuente. Por otro lado, The New York Post contactó a un informante que colaboró con One Direction, quien declaró que “el consumo constante de marihuana de Zayn lo volvió proclive a actitudes paranoicas” y que eso “lo alejó de Harry Styles, quien se negaba a compartir vuelos con él”.

One Direction, en sus comienzos

“Zayn no era feliz con la banda, no era algo que le gustara, no quería hacer las giras ni que le dieran cronogramas, se volvió difícil estar a su lado”, añadió dicha fuente cercana a los jóvenes artistas. “A veces no aparecía para sesiones de fotos e incluso faltaba a recitales, se quedaba encerrando consumiendo y en un momento fue imposible confiar en él, nunca sabías qué iba a hacer, si se iba a presentar a los compromisos que tenía o si iba a desaparecer”, apuntó.

Asimismo, las fuentes dejan entrever que Malik empezó a consumir otras drogas que “lo afectaron y lo convirtieron en otra persona”. Según los testimonios, “fue agresivo con la banda, se peleaba con todo el mundo con mucha violencia y nunca se hacía responsable por nada”, sumaron. Recordemos que Malik, de 28 años, dejó el grupo en 2015, cuando informó que estaba buscando un estilo de vida “más relajado, fuera de los reflectores”, y que quería vivir “como un chico normal”. Al año siguiente editó su disco debut, Mind of Mine, y este año lanzó el tercero, titulado Nobody Is Listening. En cuanto a su presencia en las redes, la última publicación del artista data del 24 de octubre, donde se lo ve llorando. “Siempre de tu lado”, escribió con un corazón en un ominoso mensaje.

La turbulenta separación de Zayn Malik y Gigi Hadid

Gigi Hadid y Zayn Malik se conocieron en 2015, tuvieron una hija en 2020 y se separaron el mes pasado, en medio de un escándalo

Otra de las pruebas de la conducta agresiva de Malik llegó de la mano de su pareja, Gigi Hadid, quien se separó del músico en octubre tras una denuncia de violencia. El sitio TMZ aseguró qu e Yolanda Hadid, madre de las modelos Gigi y Bella, había sido golpeada por su yerno. El hecho habría sucedido a comienzos del mes pasado y la mujer estaría evaluando llevar al músico a la Justicia.

Las primeras fotos de Gigi Hadid y Zayn Malik junto a su hija

Una vez que el portal dio a conocer la versión, Malik se comunicó para desmentir parte de sus aseveraciones. Luego, recurrió a las redes para aportar su versión de los hechos: “Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid. Por el bien de mi hija [Khai, de 13 meses, fruto de su relación con la modelo], me niego a dar más detalles. Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado”.

Más tarde, emitió un comunicado en el que reconoció que existió una discusión con su suegra. “Como todos saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado y seguro donde mi hija pueda crecer. En un esfuerzo por proteger ese espacio para mi hija, accedí a no impugnar los reclamos que surjan de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que ingresó a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera desde hacía varias semanas”.

Gigi Hadid y Zayn Malik junto a Yolanda, la madre de la modelo instagram.com/yolanda.hadid

“A pesar de mis esfuerzos por restaurar un ambiente familiar pacífico que me permitirá ejercer la paternidad de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha sido ‘filtrado’ a la prensa”, prosiguió Malik. “Tengo la esperanza de que se sanen todos los involucrados con las duras palabras que se han dicho y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece”, concluyó. Hadid, por su parte, no brindó declaraciones, pero la revista People sí confirmó la separación de la pareja, que comenzó a salir en 2015 y le dio la bienvenida a su hija el año pasado.

“Se terminó. Gigi Hadid y Zayn Malik se separaron, según confirman varias fuentes. La noticia llega luego de la supuesta discusión del cantante con la mamá de la modelo, Yolanda Hadid”. En su portal, E! agregó: “La supermodelo, de 26 años, y el ex One Direction, de 28, se separaron, según confirmó una fuente cercana a los Hadid. La fuente comparte: ‘No están juntos en este momento’”.

Desde el nacimiento de su hija, la ahora ex pareja había optado por mantener una vida más alejada de los flashes y la exposición. A principio de año, en una entrevista concedida a Harper’s Bazaar, Hadid se refirió a la relación que Malik mantenía con su madre.“Al principio él estaba como: ‘¿Cómo puedo pronunciar una palabra?’. Pero ahora está muy cómodo y dice lo que piensa”. De esta manera, contó que, cuando están en medio de una discusión familiar y le preguntan: “Zayn, ¿de qué lado estás?”, por lo general, él está del lado de su madre. “Es inteligente en ese sentido”, contaba la modelo, quien tuvo una relación con muchas intermitencias con el padre de su hija.