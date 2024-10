La emocionante reacción de Adele al descubrir a Céline Dion entre el público en medio de uno de sus últimos shows en Las Vegas

Adele y Céline Dion protagonizaron el sábado por la noche una de las escenas más conmovedoras del último tiempo: en medio de uno de sus shows en el teatro Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, la cantante de “Someone Like You” descubrió la figura de la legendaria artista canadiense en uno de los palcos del lugar y no pudo contener las lágrimas cuando se acercó a saludarla. La emoción resultó contagiosa y entre lágrimas y sonrisas, las artistas recibieron una gran ovación de pie.

La secuencia llegó en forma de video a las redes sociales y de inmediato se hizo viral. En el video se puede ver cuando alguien le señala a Adele, mientras canta “When We Were Young” entre el público, el lugar donde está sentada Céline Dion. De inmediato a la artista se le apaga la voz y corre hasta el palco, donde se estira para poder abrazar a su colega. La ovación llega cuando Dion logra pararse y las dos se funden en un cálido y emotivo abrazo. Luego, mientras Adele rompe en llanto y Dion le sostiene la cara y le besa las manos, intercambian algunas palabras.

Una vez que terminó la canción, Adele le dedicó unas tiernas palabras a su ídola. “Es una de mis personas favoritas del mundo”, disparó y pidió a su público un gran aplauso para ella. Dion, quien asistió al evento acompañada por sus hijos de 14 años, Nelson y Eddy Angéli, se puso de pie y saludó y agradeció, aún emocionada, el gesto de cariño.

Esta no es la primera vez que Adele y Dion se encuentran en un concierto. En ese mismo escenario pero una noche de 2008 durante un show de Dion, las artistas se vieron por primera vez. “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos. ¡La amo tanto!”, dijo la intérprete de “My Heart will go on” después de aquel encuentro. “¡La reina Celine! Qué espectáculo, un momento absolutamente destacado de mi vida, muchas gracias por la atención a tu público y tu humor increíble”, escribió Adele por su parte en su cuenta de Instagram.

El encuentro entre Céline Dion y Adele

Dion, un diagnóstico devastador y su vuelta a los escenarios

En diciembre de 2022, la vida de Céline Dion cambió para siempre. En ese momento, la artista reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, un cuadro que afecta diferentes partes del cuerpo y puede provocar caídas, fuertes espasmos musculares y una rigidez corporal progresiva. “Elegí trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con la ayuda de un equipo médico. Quiero hacer lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”, le confesó entonces a un periodista de Vogue Francia.

Luego de dos años alejada de los escenarios, Dion fue capaz de cumplir ese deseo: fue una de las artistas que animó la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Ni la lluvia torrencial empañó la actuación de la cantante canadiense, que cerró la ceremonia al pie de la Torre Eiffel. Mientras la antorcha se iluminaba y flotaba en el aire, Dion, enfundada en un espectacular vestido con brillos, entonó una poderosa versión de “Hymne A L’Amour”, de Edith Piaf.

Un largo parate

Por su parte, el mes pasado, Adele realizó un anunció que sorprendió a todos: “Necesito un descanso. Pasé los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí; ahora, quiero vivirla”, dijo, sumida entre lágrimas luego del último concierto de su gira europea, que tuvo lugar en Munich. “Gracias por ser tan increíbles conmigo”, reflexionó, visiblemente emocionada.

Tras conceder el último de los diez shows en esa ciudad de Alemania, la artista británica se tomó unos minutos para comunicar su decisión. “No soy la performer más cómoda [sobre el escenario], lo sé, pero se me da muy bien y disfruté mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que actué y probablemente el más largo que actuaré nunca”, comenzó.

Luego de recordar que antes de fin de año protagonizará otros 10 espectáculos en Las Vegas, Adele prosiguió: “Después de eso no los veré por un tiempo increíblemente largo. Los tendré en mi corazón durante todo mi descanso”. La artista confesó. además, que durante ese tiempo que estará lejos de la música recordará cada una de sus presentaciones, sobre todo las de los últimos tres años.

LA NACION