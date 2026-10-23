La hermana de Matthew Perry reveló el doloroso trasfondo de la adicción del actor al alcohol y a las drogas: “Era una enfermedad terminal”

La lucha de Matthew Perry contra las adicciones dejó una marca profunda en su familia y sus seres queridos. A casi tres años de la muerte del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends, su hermana, Mia Perry Bowick, vuelve sobre algunos de los momentos más dolorosos de aquella historia en una nueva serie documental que prepara Netflix. En su testimonio, define el abuso de sustancias de su hermano como una “enfermedad terminal” y comparte recuerdos que permiten comprender la distancia entre la imagen pública del comediante y la realidad que atravesaba fuera de las cámaras.

Bowick forma parte del grupo de familiares y allegados entrevistados para The One About Matthew Perry, una docuserie de tres episodios cuyo estreno está previsto para el martes próximo, en vísperas del tercer aniversario de la muerte del actor.

Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa y la autopsia determinó que la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina. Su fallecimiento volvió a poner en primer plano una lucha contra las adicciones que el propio intérprete había contado con crudeza en sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicada en 2022.

La investigación judicial posterior derivó en condenas para cinco personas vinculadas con su muerte, entre ellas dos médicos, la dealer Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, y su asistente personal, Kenneth Iwamasa. Este último le había administrado ketamina repetidamente el día de su fallecimiento y fue condenado a más de tres años de prisión después de declararse culpable de conspiración para distribuir la sustancia con resultado de muerte.

Uno de los testimonios más conmovedores de Bowick está relacionado con uno de los momentos más recordados de Friends: la boda de Chandler Bing y Monica Geller, el personaje interpretado por Courteney Cox, en el final de la séptima temporada, emitido en 2001.

Para millones de espectadores, aquella ceremonia representó uno de los grandes hitos románticos de la comedia. Sin embargo, detrás de las escenas que celebraban el amor de los personajes, Perry atravesaba una etapa especialmente complicada de su vida.

Según relató su hermana a la revista People, el consumo de drogas del actor empeoró durante el rodaje de las temporadas cinco, seis y siete de la serie. La familia era consciente de la gravedad de su situación y vivía con la incertidumbre de no saber qué podía suceder. “Todos sabíamos lo grave que era su trastorno, así que existía la sensación de ‘¿Quién sabe qué va a pasar?’”, recordó Bowick.

La boda de Chandler y Monica tenía, además, un significado especial para el propio Perry. Su hermana explicó que, al ver aquellas imágenes, sus seres queridos comprendían que el actor deseaba experimentar algo parecido en su vida personal. “Al ver esa boda, todos supimos que él quería eso en la vida. Quería una pareja, quería tener hijos”, contó.

La escena que marcó un momento de felicidad para Chandler también quedó asociada con una etapa de sufrimiento para el intérprete. El propio Perry había revelado que ingresó inmediatamente en rehabilitación después de filmarla. “Me casé con Monica y me llevaron de vuelta al centro de tratamiento, justo en el punto álgido de mi carrera en Friends”, escribió en sus memorias.

A lo largo de su vida, Perry habló abiertamente sobre la dimensión de sus adicciones y sobre los esfuerzos que realizó para intentar controlarlas. En una entrevista con The New York Times, reconoció que durante los años de Friends había llegado a un punto en el que no sabía cómo detener el consumo.

“Fingía lesiones de espalda. Fingía migrañas. Tenía a ocho médicos atendiéndome al mismo tiempo”, contó al describir algunas de las estrategias a las que recurría para conseguir medicamentos. También explicó hasta qué punto su día podía quedar organizado alrededor de las pastillas. “Me despertaba y tenía que conseguir 55 pastillas de Vicodin ese día, y averiguar cómo hacerlo”, recordó.

El actor describió aquella rutina como una sucesión agotadora de cálculos y decisiones destinadas a conseguir las sustancias que necesitaba para evitar el síndrome de abstinencia. Su dependencia había llegado a dominar sus horarios y sus actividades cotidianas.

El elenco de Friends

Sin embargo, Perry aclaró que su objetivo ya no era experimentar placer, sino encontrar una forma de atravesar el día. “Solo quería sentarme en el sofá, tomarme cinco pastillas de Vicodin y ver una película. Eso era el paraíso para mí. Ya no lo es”, afirmó.

Su historial incluyó 15 ingresos en centros de rehabilitación y la asistencia a unas 6000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. Había comenzado a beber a los 14 años, con cerveza y vino barato, pero sus problemas se agravaron alrededor de los 21. Con el tiempo, su lucha incluyó el alcohol, los opioides recetados, como Vicodin y OxyContin, y posteriormente la ketamina.

La nueva producción también tendrá un componente íntimo a través de las palabras de Bowick, quien explicó por qué necesitó tiempo antes de sentirse preparada para hablar públicamente sobre su hermano. “Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, verlo como una persona completa, no solo como Chandler y no solo como alguien que luchaba contra la adicción”, expresó en un comunicado.

La hermana del actor también destacó la influencia que tuvo en su propia vida. “Como su hermana, él me moldeó en la persona que soy hoy, en la persona que aspiro a ser y en el trabajo al que he dedicado mi vida”, afirmó.

Perry comenzó a beber alcohol a los 14 años, según contó en sus memorias WARNER TV - WARNER TV

Al recordar su personalidad, destacó que su generosidad y su sentido del humor permanecían incluso en los momentos más oscuros. “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte querido”, señaló.

Y expresó su deseo de que el documental permita conocer una dimensión más completa del hombre detrás del personaje: “Espero que esta serie permita a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, apreciar más profundamente quién fue realmente y el legado que dejó”.

Una de las particularidades de la producción es que no contará con la participación de los principales compañeros de Perry en Friends. Según informó Page Six, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fueron contactados, pero decidieron no participar.

Perry, en el punto más alto de su carrera, Friends Getty Images

Una fuente citada por el medio explicó que la serie dará espacio a otras personas que compartieron momentos importantes con el actor. Otra fuente cercana a Aniston señaló que la actriz no quería revivir públicamente el duelo ni exponerse emocionalmente ante las cámaras.