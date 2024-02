escuchar

Durante mucho tiempo se pensó que las personas que se prestaban a participar de realities eran “bizarras”, pero lo cierto es que es casi imposible que alguien que es seguido por las cámaras las 24 horas del día pueda conservar su etiqueta de “impoluto”. Esta semana, fue Sylvester Stallone quien dejó en claro que hay varios puntos oscuros en su vida y, también, en la relación con su familia.

Sylvester Stallone tendrá un nuevo reality show con su familia; el actor está casado actualmente con la exmodelo y empresaria Jennifer Flavin, con quien tuvo tres hijas @jenniferflavinstallone

El actor, que se hizo famoso protagonizando las sagas del boxeador Rocky Balboa y del militar estadounidense Rambo, fue el protagonista de una vieja anécdota que contó su segunda hija, Sistine. Según la joven, que actualmente tiene 25 años, su padre le puso un cuchillo en su mochila escolar cuando cursaba el cuarto grado para que se defendiera de potenciales ataques .

“ También nos hizo tirarnos gas pimienta, para que nos familiarizáramos ”, indicó, en una escena del reality La familia Stallone, disponible en Paramount+. Y agregó: “¡Dios mío! ¡Es tan malo! Puso un pequeño cuchillo en mi mochila en cuarto grado”. En otra parte del episodio, el actor de 77 años llevó a Sistine y a su hermana mayor, Sophia, de 27 años, a aprender defensa personal. “¡No estoy jugando! Estos son los tipos que estuvieron en combate y se han enfrentado a la muerte. Este es el verdadero negocio”, advirtió Stallone en un momento, extasiado.

Durante la práctica, dos entrenadores, exmiembros del ejército de los Estados Unidos, se calzaron los guantes de boxeo y lanzaron golpes a las jóvenes. Un poco escéptica con la efectividad del curso aplicado a su vida cotidiana, Sophia se preguntó: “¿Cuándo voy a hacer esto en Nueva York?”. Y su hermana menor le respondió, con picardía: “En cada primera cita”. Uno de los entrenadores, se supo luego, había intentado seducir a Sistine, enviándole un mensaje personal a través de Instagram. “Pero no soy su tipo, y te voy a decir por qué... Solo sigue a chicas que tienen curvas realmente grandes. Y yo tengo figura de palo”, indicó la joven.

Durante otro de los episodios, el actor contó que tuvo que someterse a siete operaciones luego de lesionarse la espalda mientras filmaba Los indestructibles. Según su relato, estaba rodando una escena de lucha con el actor Steve Austin, más conocido como Stone Cold, cuando se fracturó el cuello. “Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo Los indestructibles y, como un idiota, estaba haciendo una de las tomas y recuerdo que me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un ‘bang’”, expresó Stallone.

“Steve lo sabía. Nunca me recuperé de Los indestructibles. Después de esa película nunca volví a ser físicamente el mismo y me sirvió para advertirle a otros: no hagan sus propias acrobacias ”, añadió. Su esposa, Jennifer Flavin, también se sumó al relato contando cómo fue que vivió el camino hacia la recuperación de su marido. “Sly intenta ocultar el dolor, fingiendo que no pasa nada. No le gusta que la gente sepa que ha tenido tantas operaciones de espalda”, confesó.

“Es muy aterrador para nuestra familia cada vez que Sly tiene que pasar por el quirófano, porque nunca se sabe qué puede suceder”, añadió la mujer, que atraviesa junto a la estrella cada vaivén de su salud. Las hijas de Stallone también confesaron que viven con terror las cirugías. “Es muy duro ver a mi padre pasar por otra dolorosa operación. Durante toda mi infancia ha sufrido mucho”, sumó Scarlett, la menor de la familia.

Como consecuencia de este accidente de rodaje, Stallone necesitó que le introdujeran una placa de metal en el cuello. Además se sometió a fusiones vertebrales y a un tratamiento para los hombros dislocados, entre otras intervenciones y tratamientos.

LA NACION

Temas Sylvester Stallone