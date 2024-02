escuchar

Sylvester Stallone revela algunos de los aspectos más secretos de su vida y su carrera en la segunda temporada de su reality show, The Family Stallone. Durante uno de los episodios, el actor contó que tuvo que someterse a siete operaciones luego de lesionarse la espalda mientras filmaba Los indestructibles.

Según su relato, “Rocky” estaba rodando una escena de lucha con el luchador y actor Steve Austin, más conocido como Stone Cold, cuando se fracturó el cuello quedando inhabilitado para continuar con la filmación. “ Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo Los indestructibles y, como un idiota, estaba haciendo una de las tomas y recuerdo que me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un ‘bang’ ”, expresó Stallone.

“Steve lo sabía. Nunca me recuperé de Los indestructibles 1. Después de esa película nunca volví a ser físicamente el mismo y me sirvió para advertirle a otros: no hagan sus propias acrobacias ”, añadió. Su esposa, Flavin, también se sumó al relato contando como fue que vivió ella el camino hacia la recuperación de su marido. “Sly intenta ocultar el dolor, fingiendo que no pasó. No le gusta que la gente sepa que ha tenido tantas operaciones de espalda”, confesó.

“Es muy aterrador para nuestra familia cada vez que Sly tiene que pasar por el quirófano, porque nunca se sabe. Nadie sabe qué puede pasar”, añadió la mujer, que atraviesa junto a la estrella cada vaivén de su salud. Las hijas de Stallone también confesaron que viven con terror las cirugías. “ Es muy duro ver a mi padre pasar por otra dolorosa operación. Durante toda mi infancia ha sufrido mucho ”, sumó Scarlett.

Como consecuencia de este accidente de rodaje, Stallone necesitó que le introdujeran un metal en el cuello. Además se sometió a fusiones vertebrales y a un tratamiento para los hombros dislocados, entre otras intervenciones y tratamientos.

Sistine, Sylvester, Jennifer Flavin, Sophia y Scarlet Stallone Getty Images

Durante los últimos meses, la estrella de Rocky, de 77 años, su esposa Jennifer Flavin y sus hijas Sophia y Sistine estuvieron dando diversas entrevistas promocionales por la segunda temporada de The Family Stallone, el reality show familiar.

Durante una de las notas con el New York Post, el actor reveló que estaba tan nervioso de que sus hijas vivieran en Nueva York que las hizo tomar clases de defensa personal con los Navy SEALS. “A Sophia y a mí estos tipos nos dieron una paliza. Eran de verdad”, dijo Sistine durante la charla, recordando el entrenamiento. “Fue muy duro. Estuvimos unas seis horas en el bosque entrenando”, añadió, revelando que tanto ella como su hermana estaban acostumbradas a este tipo de cosas, pero que igualmente recibieron unas clases intensas.

“No me sorprende que mi padre nos hiciera pasar por algo así, porque toda nuestra vida hemos crecido con él haciendo este tipo de entrenamientos militares de defensa personal”, añadió la joven. Sophia también recordó su régimen matutino con Sly, que consistía en despertarse a las 6 de la mañana para tomar un desayuno poco habitual. “Todos los días, a las 6 de la mañana, nos hacía comer huevos con kétchup”, recordó. “Luego teníamos que hacer un montón de abdominales, flexiones, pull ups, levantar pesas”, añadió.

Tan simpático como intrascendente, el reality La familia Stallone tiene al ídolo de acción como núcleo central, pero avanza gracias a la participación de sus tres hijas -Sophia (26), Sistine (24) y Scarlet (20)-, que sueñan visiblemente con convertirse en las nuevas Kardashian mostrando su vida ante las cámaras las 24 horas del día e intentando convertirse en la próxima generación dorada de Hollywood.

LA NACION

