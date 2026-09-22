La hipótesis del amor: fue un fenómeno literario, surgió de dos personajes de Star Wars y ahora es una película que se corre del molde del género

La hipótesis del amor es una comedia romántica, pero sobre todo es una película sobre la amistad. Una reacción impulsiva para ayudar a una amiga, un pacto, una relación ficticia y todo lo que puede suceder cuando dos personas se conocen sin las barreras que suelen interponerse entre ellas. Así comienza el esperado film de Prime Video basado en el best seller de Ali Hazelwood que llega a la plataforma este 23 de septiembre. “Lo que hace diferente a esta película es el aspecto de la amistad femenina”, explica Lili Reinhart, protagonista y productora, a LA NACION. “Es muy difícil no amar a un ser humano cuando realmente ves quién es”, agrega luego Tom Bateman, su contraparte en la historia.

Olive (Reinhart) es una brillante científica que cursa su doctorado y, pese a sus inseguridades, tiene claro cuáles son sus objetivos profesionales. Cuando descubre que su compañera de estudios y mejor amiga, Anh (Rachel Marsh), está enamorada del mismo hombre que ella, Jeremy (Nicholas Duvernay), decide dar un paso al costado. Para hacerle creer que ya dio vuelta esa página, besa frente a ella y de forma impulsiva a Adam Carlsen (Bateman), un profesor tan inteligente como soberbio e intimidante.

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Lo que en un principio parece un gesto arrebatado da lugar a un pacto entre Olive y Adam: fingir una relación, con reglas y límites claros, un acuerdo del que cada uno obtiene un beneficio. Sin embargo, a medida que pasan los días y comparten cada vez más tiempo juntos, el límite entre lo convenido y lo que realmente sienten comienza a ser más difuso. Al no tener que preocuparse por las expectativas de una relación real, Olive y Adam encuentran una libertad inesperada para mostrarse como son. Y, mientras la ficción avanza, también cambia la manera en que se miran.

La historia tiene, además, un origen especialmente atractivo para los fans de la cultura pop. Antes de convertirse en un éxito editorial, La hipótesis del amor nació como un fan fiction (historia de ficción escrita por seguidores que utilizan los personajes, los escenarios y el universo de la obra que idolatran) inspirado en Rey y Kylo Ren, los personajes de Star Wars interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver. Hazelwood escribió aquella primera versión antes de convertirla en una historia original y reemplazar las referencias directas a la saga por Olive y Adam. La conexión adquiere una dimensión todavía más curiosa en la película: Ridley, la actriz que interpretó a Rey, es la esposa de Bateman.

Pero el punto de partida de La hipótesis del amor está en Anh. Es por ayudar a su amiga que Olive se mete en una situación que no tenía prevista y termina involucrada con Adam. La amistad aparece así como una parte central de la vida de una protagonista que, mientras avanza en su carrera y enfrenta sus propias inseguridades, encuentra en las personas que la rodean un sostén que también la ayuda a crecer.

Lili Reinhart y Tom Bateman en la premiere de La hipótesis del amor, el 16 de septiembre último, en Nueva York Andy Kropa - Invision

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Ese aspecto fue justamente uno de los que más llamó la atención de Reinhart. Para la actriz, acostumbrada a trabajar dentro del género de la comedia romántica, la amistad femenina es lo que diferencia a esta historia de otras. Y la película no la presenta como un simple elemento secundario: las decisiones de Olive están atravesadas desde el comienzo por el vínculo con Anh, incluso cuando eso significa dejar de lado sus propios deseos.

A partir de ahí, la historia avanza entre el acuerdo con Adam, las dudas de Olive sobre su futuro y una relación que empieza a escapar de las reglas que ellos mismos establecieron. La pregunta ya no es solamente qué pasará entre los dos, sino qué ocurre cuando alguien consigue atravesar las defensas del otro y verlo realmente. Ese lugar central de la amistad y de los vínculos que construimos fue uno de los aspectos que Reinhart y Bateman destacaron durante la charla con LA NACION.

—La película es una historia de amor, pero también es una historia sobre la amistad y las personas que elegimos tener en nuestras vidas. ¿Qué dice la historia sobre la importancia de esos vínculos?

Lili Reinhart: –Creo que hay muchos recursos que pueden aparecer en las comedias románticas y el fake dating es uno de ellos. Pero Olive finge una relación con Adam porque quiere ayudar a su amiga. Todo surge del amor por su mejor amiga y creo que eso es, en cierto modo, lo que diferencia a La hipótesis del amor de otras películas. Ese aspecto me gustó mucho.

Tom Bateman: –Estoy de acuerdo. Es una de las razones por las que me encantó el guion desde la primera vez que lo leí. En el fondo, se trata de esa amistad, de por qué ella hace lo que hace y de por qué hacemos cosas por nuestros amigos. También me parece interesante pensar en las personas que tenemos en nuestras vidas. Una vez me dijeron que somos la suma de todas las personas que nos rodean y que, de alguna manera, podés definir a alguien por quienes forman parte de su vida y por las personas a las que permite entrar. Esta película es fascinante porque estos dos personajes, por diferentes motivos, se permiten entrar en la vida del otro. Pero no alcanza con tener a alguien en tu vida: hay que dejarlo entrar de verdad, escucharlo y ver su punto de vista. Es algo muy hermoso, y así es como crecemos como personas.

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Lili Reinhart es también una de las productoras del film Andy Kropa - Invision

—Lili, dijiste que las comedias románticas a veces pueden seguir historias muy conocidas o incluso estereotipadas. ¿Qué hace diferente a este film?

Reinhart: –La amistad femenina, pero también hay varias cosas más. No es solamente fake dating. Tampoco es necesariamente una historia de enemies-to-lovers, aunque lo es de alguna manera porque son muy opuestos y discuten bastante. Disfruté mucho de sus intercambios a medida que avanza la película. Es una especie de discusión respetuosa. Olive le dice: “No podés hablarle así a la gente”, y me gusta que ella lo ponga un poco en su lugar.

—¿Y cómo cambia esa dinámica a medida que la historia avanza?

Reinhart: –Olive no tiene demasiada confianza en su vida amorosa, pero sí confía en sus capacidades como científica. Y Adam también hace que ella gane confianza. Entonces hay un ida y vuelta permanente: ella lo pone en su lugar, ella se siente desalentada y él la alienta. Pasan muchas cosas a lo largo de la película. No hay una sola dinámica entre ellos. Todo está en constante movimiento, y creo que eso mantiene la historia realmente interesante.

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—Tom, ¿qué reacción tuviste cuando descubriste que la historia estaba inspirada en Rey, el personaje interpretado por tu esposa, Daisy Ridley?

Bateman: –Para ser perfectamente honesto, no pensé que fuera algo tan importante. Cuando nuestro productor y nuestro director me contaron la conexión, pensé que simplemente ella se había inspirado para empezar a escribir porque amaba a esos personajes. Y pensé: “Bueno, por supuesto. Son personajes brillantemente construidos e interpretados en Star Wars por Daisy y Adam. Por supuesto que eso va a inspirar a la gente a escribir sobre ellos”. Y eso fue lo que hizo que me gustaran tanto estos papeles. Aunque no relacioné del todo una cosa con la otra, como quizás debería haberlo hecho, pensé: “Por supuesto que me siento atraído por este papel”. Su origen estuvo en un personaje brillantemente construido que ha inspirado a gente en todas partes.

La hipótesis del amor Prime Video

—¿Te hizo pensar de otra manera en el personaje de Adam?

Bateman: –La inspiración es algo muy interesante. Todos estamos constantemente inspirados por cosas, ya sea de manera subliminal o muy evidente. Estamos inspirados por historias y personajes sobre los que leemos y que conocemos. Y creo que ver esos puntos de inspiración es muy fascinante. No se trata solamente de los actores: también de los cineastas y los directores. Podés ver la inspiración de otras películas. Para mí fue entrar en esto siendo un poco más consciente de dónde venía esa inspiración.

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—Después de hacer esta película, ¿cuál piensan que es la verdadera hipótesis del amor?

Reinhart: –De chica me enseñaron en la clase de ciencias que una hipótesis es una afirmación de “si-entonces”: si esto sucede, entonces la consecuencia es aquello. Y para mí, en el guion era algo así como: si te permitís sentir amor, entonces lo vas a sentir. Los dos entran en el pacto cerrados, pero tampoco creo que Adam y Olive hubieran podido enamorarse si no hubieran tenido el permiso del experimento, que es como lo llama Adam.

La hipótesis del amor Prime Video

—¿El experimento les permite ser más ellos mismos?

Reinhart: –No podrían enamorarse sin esa especie de red de seguridad: “Esto es un experimento, así que podemos ser completamente nosotros mismos el uno con el otro y no tenemos nada que perder. No hay nada en juego porque no es real”, piensan. Entonces sus sentimientos simplemente terminan sucediendo y, de alguna manera, se enamoran naturalmente porque hay unas barreras de seguridad que ellos mismos creen que están ahí para protegerlos.

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Bateman: –Totalmente. Cuando recién empezás una relación y alguien te gusta, hay mucha ansiedad y muchas dudas: “¿Sentirá lo mismo?”. Si eliminás todo eso, simplemente queda lo que es la persona. Y estas dos personas son, podría decirse, más ellas mismas cuando están juntas porque eliminaron las expectativas. Son como: “Bueno, no nos gustamos. Esto es simplemente un negocio”. Así pueden dejar de lado cualquier expectativa y queda solamente el núcleo de lo que son esas personas.

—¿Y qué pasa cuando esas expectativas caen?