La muerte de RJ Mitte: del remordimiento de su madre al triste recuerdo de su hermana menor

Dyna Mitte, la madre de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter “Flynn” White Jr. en Breaking Bad, habló públicamente sobre el doloroso momento en que encontró muerto a su hijo, de 34 años. En una entrevista con NBC News, contó cómo fueron las horas previas a su muerte y reconoció que, aunque durante los últimos meses había intentado convencerlo de que buscara ayuda profesional, no imaginó la gravedad de lo que estaba atravesando.

RJ Mitte junto a su madre Dyna y su exprometida, Kennedy Suarez Instagram (@dyna_banana)

Según relató la mujer, RJ había pasado el fin de semana anterior con familiares y amigos. La mañana del lunes en que murió, Dyna lo llamó alrededor de las 11, pero no se alarmó cuando no obtuvo respuesta, porque su hijo solía dormir hasta el mediodía. “No contestó, así que compré el almuerzo y fui a llevárselo, y fue entonces cuando lo encontré”, recordó.

La madre del actor señaló que no dejó una nota y consideró que su muerte pudo haber sido una decisión impulsiva. Aunque no sabía que estuviera atravesando problemas de salud mental, un amigo cercano de RJ le había confiado que había cuestiones que lo tenían muy angustiado. Durante los tres meses anteriores, ella había intentado que aceptara ir a terapia.

FILE - RJ Mitte en el estreno de El Camino: A Breaking Bad Movie, en 2019 Jordan Strauss - Invision

“Le ofrecí ir a terapia, intentando convencerlo, pero él me decía: ‘No, lo tengo controlado. Estoy bien. Lo estoy manejando’”, contó. Al mirar hacia atrás, Dyna admitió que desearía haber actuado de otra manera: “Si pudiera volver atrás, lo habría llevado a ver a un terapeuta, aunque hubiera tenido que arrastrarlo hasta allí gritando y chillando”.

“Todos sufrimos desamores en la vida y cada uno los afronta de manera diferente”, reflexionó. Y agregó: “Si hubiera sabido algo y hubiera podido hacer algo distinto, sin duda lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”.

Dyna decidió hablar públicamente con la esperanza de que su experiencia pudiera ayudar a otras personas que atraviesan momentos difíciles. “Ninguna madre debería encontrar a su hijo así”, expresó. Y agregó: “Si puedo decir que una sola persona ha sido ayudada, creo que eso es lo que RJ esperaría”.

RJ Mitte estaba comprometido desde 2025 Instagram (@rjmitte)

La familia y los amigos del actor se reunieron días después en un homenaje público realizado en el Distrito Cultural de Mitte, la organización familiar en Brownsville, Texas. Allí, su hermana menor, Lacianne Carriere, también habló sobre la pérdida y recordó el lugar fundamental que RJ había ocupado en su vida. Para ella, su hermano mayor había sido mucho más que un hermano: también había cumplido un papel paterno.

“Mi madre era madre soltera y, cuando yo tenía dos semanas de vida, sufrió un accidente que la dejó paralizada de cintura para abajo durante mis primeros años de mi vida. Mi hermano asumió inmediatamente el papel de padre”, contó Lacianne. “No tengo muchas palabras para expresarlo, pero lo único que puedo decir es: RJ es todo para mí”, aseguró.

La joven recordó cuánto compartían y el vínculo que los unía con Brownsville, una ciudad que su hermano consideraba su hogar. También pidió a quienes estén pasando por un mal momento que no se aíslen y busquen ayuda. “Por favor, no se sientan solos. Nunca están solos. Intenten aceptar la ayuda y pónganse en contacto con alguien”, dijo. Entre lágrimas y momentos de humor, prometió mantener vivo el legado de RJ en la comunidad y bromeó con que no vendería la camioneta “horrible” de su hermano porque ahora era suya.

Mitte alcanzó la fama internacional por su participación en Breaking Bad, la serie en la que interpretó durante 56 episodios, entre 2008 y 2013, al hijo de Walter White, el personaje de Bryan Cranston. El actor fue diagnosticado a los tres años de parálisis cerebral, y utilizó su experiencia para defender una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Además de su trabajo como actor, fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. En distintas entrevistas, insistió en la importancia de que las personas con discapacidad pudieran encontrar en la televisión personajes y referentes con los que identificarse, sin que sus historias giraran exclusivamente alrededor de su condición.

El actor de Breaking Bad RJ Mitte murió el 12 de octubre a los 34 años (Foto: IMDb)

“Si ves a un personaje que está pasando por la misma lucha que vos y está teniendo éxito, mientras que en tu vida quizás todo esté bien, puede servirte de inspiración para dar ese impulso extra”, explicó en una entrevista con WUWF en 2023. También reclamó más oportunidades laborales para las personas con discapacidad, tanto delante como detrás de cámara.

Tras conocerse su muerte, Bryan Cranston y Anna Gunn, quienes interpretaban a sus padres en la ficción, le dedicaron emotivos homenajes. Cranston contó que había intercambiado mensajes con RJ apenas unas semanas antes y que estaban intentando organizar un almuerzo. “No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro”, escribió. “Pero sí sé que lo amé y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que la atención mediática en Breaking Bad se desvaneciera… Te echaré de menos, hijo”, indicó.

Un representante del actor confirmó que la causa de su muerte fue suicidio.