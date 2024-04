La nueva vida de Camila Velasco: de Playboy a ingeniera especializada en inteligencia artificial

Escuchar

Camila Velasco tiene 35 años y hace un tiempo decidió hacer un cambio radical en su vida . Expuesta a los medios desde muy temprana edad por ser hija del recordado locutor y conductor de TV Sergio Velasco Ferrero y de la mediática María Eugenia Zorzenón. Siendo todavía una adolescente decidió dar sus primeros pasos como actriz y modelo , hasta incluso incursionó en la conducción como su padre.

Sin embargo, en un momento decidió cambiar el mundo del espectáculo por una carrera universitaria y así dejó de lado su vida pública y se dedicó de lleno a sus estudios para convertirse en ingeniería industrial y luego especializarse en Inteligencia artificial.

En una entrevista con el programa de Mariana Fabbiani, El diario de Mariana, Velasco reconoció: “Estuvo muy bueno todo lo que viví, me dio experiencia. Aunque en un momento dado tuve que elegir, mi decisión no fue abrupta . No decidí dejar los medios de un día para el otro. Como empecé a trabajar en una empresa petrolera y de energía más importante del país, no tuve otra opción”.

Velasco en una fotografía creada artificialmente como escaladora rodeada de precipicios y picos de montañas blancas Imagen Generada por IA - @kamivelasco

Entre sus apariciones más llamativas del pasado, figuran su participación en el ciclo Gran hermano famosos y su osada tapa de la revista Playboy. “En realidad, cuando trabajaba en la televisión y era modelo, ya había empezado a estudiar ingeniería. En ese momento hice todo tipo de trabajos: desde participar en un programa de radio donde había entrevistas y hablaba de ingeniería; hasta fui una pionera por tener un programa de streaming, cuando todavía nadie lo hacía. Aunque eso no fue lo más mediático”.

La ingeniera sonriente en otra imagen "fake" conduciendo una moto con la torre Eiffel de fondo Imagen Generada por IA - @kamivelasco

Apartada de los medios hace años, hoy contó en el programa cómo es su nueva vida lejos de la exposición pública: “Ahora soy consultora para Pymes y también divulgo ciencia y tecnología en mis redes”. Asimismo, brinda capacitaciones sobre tecnología a empresas.

“Me dicen que vuelva a mostrar mi cuerpo”, dijo Velasco, pero en la actualidad contó que su rutina es completamente diferente: “Me dedico a full a la inteligencia artificial”. Incluso desde su cuenta de Instagram comparte con sus casi 25 mil seguidores sus conocimientos sobre tecnología, inteligencia artificial, y da recomendaciones sobre el uso de diferentes herramientas.

Camila Velasco posa con traje espacial en otra fotografía creada con inteligencia artificial en su cuenta de Instagram Imagen Generada por IA - @kamivelasco

Para mostrar algo de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, Velasco exhibió “fotografías fake” en las que se la puede ver posando en diferentes escenarios, desde París hasta el espacio. Pero quiso dejar un mensaje claro, ya que remarcó la importancia de hacer un uso responsable de la tecnología e incluso habló sobre las “fallas de seguridad” de algunas plataformas: ”Los usuarios tienen que prestar su consentimiento para clonar su imagen y en los Estados Unidos se está reglamentando el uso de un sello para identificar lo creado con herramientas de inteligencia artificial”.

“Hay que adaptarnos al cambio que se viene. Suena muy abrupto y lo es. Aunque en la Argentina siempre estamos pensando en la economía y las finanzas y no en eso...”, deslizó Velasco. Además sumó: “Quiero que se aplique la inteligencia artificial a las Pymes. Es superútil, no solo hablo del ChatGPT, hay muchísimas herramientas más. Hay que invertir en eso porque se pueden ahorrar muchísimas horas (de trabajo)”.

Otra instantánea de la ingeniera industrial en que no se distingue si la imagen es real o "fake" @kamivelasco

Por último, Velasco al ser consultada sobre si la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano en el trabajo dio su opinión y fue muy optimista. “Ahora se viene un cambio de paradigma muy fuerte en el que están cambiando los roles en el trabajo. Nosotros como personas tenemos que pararnos frente al cambio, impulsarnos, ver la estrategia y analizar si necesitamos una integración más grande”, dijo convencida de que los cambios tecnológicos no solo ahorraran esfuerzos, sino que “ya están generando nuevos puestos de trabajo más específicos”, mientras que otros naturalmente serán mecanizados.

