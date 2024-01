escuchar

Un polémico artículo publicado por The New York Times que especula sobre la identidad sexual de Taylor Swift recibió feroces críticas de personas de su círculo cercano, así como de lectores del medio estadounidense y fans de la cantante.

La nota de opinión está firmada por la escritora Anna Marks y fue publicada el 4 de enero. El escrito reúne una lista de referencias a la comunidad LGBTQ+ plasmadas por la artista en sus canciones y algunas de sus presentaciones en vivo a lo largo de su carrera. La autora menciona que Swift, de 34 años, ha dejado “pistas” o insinuaciones sobre su sexualidad, y sugiere la artista lleva años tratando de dar a entender que se identifica con la comunidad queer.

La escritora apunta, por ejemplo, que en el video del sencillo “ME!”, del disco de 2019 de la estrella del pop, Lover, que se lanzó coincidiendo con el Día de la Visibilidad Lésbica, “muestra a la señora Swift bailando en un desfile del orgullo gay, chorreando pintura de arcoiris y rechazando la propuesta de matrimonio de un hombre”.

Marks también escribe: “Aisladamente, un dato suelto puede carecer de sentido o ser accidental, pero considerados en conjunto” cobran otras interpretaciones, señala. “ Estas referencias comenzaron a aparecer en el arte de Swift mucho antes de que la identidad queer fuera innegablemente comercializable para la corriente dominante de Estados Unidos, y sugieren a la gente queer que ella es parte del colectivo ”, agrega.

La cantante ha apoyado a las diversidades en varias ocasiones y ha llegado a afirmar que sus shows representan “un espacio seguro” para las personas del colectivo, según señala la autora de la publicación.

Consciente de las posibles críticas que recibiría su artículo, Marks se dirigió preventivamente a quienes se animaran a objetarla y escribió: “Sé que discutir la posibilidad de que una estrella sea queer antes de una declaración formal de identidad parece, para algunos, demasiado lascivo y chismoso para ser digno de discusión. Comparto muchas de estas reservas, pero las historias que dominan nuestro imaginario colectivo determinan lo que nuestra cultura permite a los artistas y a su público decir y ser. Cada vez que un artista señala conductas queer y esa transmisión cae en saco roto, esa señal muere. Reconocer la posibilidad de que una persona sea queer mantiene viva esa señal ”, apuntó.

Colaboradores cercanos a la superestrella del pop, quien actualmente se encuentra en pareja con el deportista Travis Kelce, reaccionaron con contundencia a las palabras de la escritora. “Debido a su enorme éxito, en este momento hay un agujero en forma de Taylor en la ética de la gente. No se habría permitido escribir este artículo sobre Shawn Mendes o cualquier artista masculino cuya sexualidad haya sido cuestionada por los fans ”, dijeron a CNN personas allegadas a la situación. La misma fuente también señaló: “Parece que no hay límite que algunos periodistas no crucen al escribir sobre Taylor, sin importar cuán invasivo, falso e inapropiado sea, todo bajo el velo protector de un ‘artículo de opinión’”.

El emotivo discurso de Swift por la igualdad de derechos

En 2018, la cantante dio un emotivo discurso a favor de la igualdad de derechos para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en un concierto en Chicago. “ En cualquier situación es muy valiente lidiar con los sentimientos de forma abierta, pero es mucho más valiente cuando uno sabe que deberá luchar contra la oposición de la sociedad al hacerlo ”, replicaba entonces las palabras de la artista en un artículo The Hollywood Reporter.

Swift dio este discurso en el marco del “mes del orgullo”, que se da en junio, durante el cual la comunidad LGBT+ celebra el trato abierto de su identidad sexual y aboga por la tolerancia. La estrella, dijo en ese momento que apoyaba a aquellos que aún no se sienten lo suficientemente fuertes como para “salir del armario” y mencionaba que esperaba que el mundo se convirtiera en un lugar de convivencia pacífica más allá de las diferencias.

