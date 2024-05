El tierno gesto de Taylor Swift con Blake Lively y sus hijas en medio de un show: “Mis personajes favoritos”

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively es muy popular. En los últimos años, el vínculo entre la cantante y la actriz de Gossip Girl se ha vuelto cada vez más fuerte, tras demostrar su apoyo público en cada uno de sus respectivos proyectos, tanto personales y como profesionales. Esto volvió a quedar en evidencia en el último concierto del Eras Tour en Madrid, donde la artista saludó desde el escenario a su amiga y sus hijas, que tiene junto a Ryan Reynolds, que se encontraban presentes en el espectáculo.

Los días previos, había rumores de que Blake Lively asistiría al show de Taylor con sus hijas. Horas antes del inicio, los fanáticos la encontraron junto a su familia en la zona VIP del estadio y muchos la fotografiaron, radiante y feliz de estar entre las más de 60.000 personas que se congregaron allí para ver a la cantante. Sin embargo, el momento que más disfrutaron fue cuando la artista las saludó ante todo el público presente antes de iniciar un nuevo tema.

Durante su presentación de Folklore, Swift mencionó por su nombre a las tres jóvenes hijas de Ryan Reynolds y Blake Lively que se encontraban allí presentes. “Tengo que decir que en Folklore algunos de mis personajes favoritos se llaman James, Inez y Betty”, dijo la estrella del pop mientras la multitud gritaba de emoción. La relación con las niñas es profunda y todas ellas se admiran entre sí.

La hija mayor de Lively y Reynolds, James, hizo su debut musical con la reconocida canción de Taylor llamada “Gorgeous” que apareció en el álbum Reputation de 2017. La joven prestó su voz para la introducción de la canción y desde allí su popularidad creció considerablemente. La cantante también las menciona en la canción “Betty” que puede escucharse dentro de su álbum Folklore. Es por eso que eligió ese momento para hacer la mención en su show de Madrid.

Este no fue el primer concierto del Eras Tour al que Lively ha asistido. Además, su aporte a los productos musicales de su amiga no se restringen a la participación de sus hijas. La actriz fue la encargada de dirigir el vídeo musical “I Bet You Think About Me” que la estrella pop lanzó en noviembre de 2021.

Taylor Swift en su show Eras Tour en Madrid Ricardo Rubio - EUROPA PRESS

Lively y Reynolds tienen un cuarto hijo

Los actores dieron la bienvenida a su cuarto hijo en febrero de 2023. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce por completo la cara del bebé, su nombre y su sexo. La familia decidió preservar la identidad del nuevo integrante frente a la prensa. Sin embargo, recientemente, Reynolds bromeó sobre el asunto y la influencia que tiene Swift sobre sus hijas y dijo que se encuentran “esperando” que la cantautora les diga el nombre de su último hijo.

Blake Lively junto a Ryan Reynolds en la Met Gala 2024 NINA WESTERVELT - NYTNS

“Taylor Swift sigue incluyendo los nombres de tus hijos en sus letras... Así que dinos esto: ¿Está el nombre del cuarto, del bebé, en algún lugar de su nuevo disco?”, dijo entre risas la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie. “Siempre esperamos a que Taylor nos diga cuál será el nombre del bebé”, respondió con humor Reynolds. “Todavía estamos esperando, así que Taylor, quizás es momento de que te apures, ¿sabes?”, bromeó y agregó: “Ella es una escritora prolífica (...)”.

LA NACION