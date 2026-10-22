La reacción de Sofía Solá a los rumores de romance con Franco Colapinto: “Me molesta hacerme famosa por linda”

Tras las versiones que la vincularon sentimentalmente con Franco Colapinto, Sofía Solá, hija de Maru Botana, compartió una profunda reflexión sobre la exposición mediática que vivió a causa de los rumores de este supuesto affaire con el piloto.

La modelo e influencer reconoció que las afirmaciones de romance con la joven estrella del automovilismo tuvieron un impacto en su vida. Aunque la atención mediática aumentó a partir de esas versiones, admitió que en general no se siente cómoda con la idea de ser reconocida principalmente por su apariencia física.

A través de un video publicado en las redes sociales, la hija de Botana compartió su necesidad de mostrarse públicamente de una manera más auténtica. Además, explicó que atraviesa un momento en el que prefiere dejar de exigirse frente a la mirada de los demás.

Mientras se grababa dentro de un auto luciendo maquillaje para una producción, Solá expresó: “Hola TikTok, ¿cómo están? Martes, una del mediodía y estoy para ponerme a bebotear con este maquillaje divino que me hizo Estefi Novillo para una producción”, contó primero frente a cámara. Y acto seguido dejó en claro que no tenía intención de continuar con una publicación dedicada exclusivamente a mostrar su imagen: “(... ) Sería un video tan falso que no lo voy a hacer”.

Sofía Solá, hija de Maru Botana

“La verdad es que si yo les muestro a ustedes un video beboteando como: ‘ay, miren lo diosa que soy’, con tanto maquillaje encima, no pasaría nada, pero ‘it’s not my place right now’”, sumó, a la vez que aclaró que decidió empezar a mostrarse de una manera más espontánea.

Y sostuvo: “Lo que más agradezco de mí fue cuando hice un clip y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real; siempre me muestro persona para que vean que no siempre lo que ven en redes es tan real, que puede llegar a ser falso, y yo, en realidad, no soy esto; quiero mostrar a seres más reales”.

La modelo se quejó, además, de la presión que afirma sentir porque debe cumplir con ciertos estándares de belleza y se refirió al tipo de contenido que busca compartir con sus seguidores en las redes sociales.

En su análisis, cuestionó la tendencia a convertir la estética en parámetro de reconocimiento. “Hoy estamos todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo, eso de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’... Ella o él o lo que sea que muestre la persona que vos seguís, esa influencer”, analizó. Y señaló que prefiere mostrar que detrás de cualquier perfil hay una persona con sus propias dificultades. “Algo más amigable, que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y que todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”, propuso.

“Esa falsa relación”

En su descargo, la hija de la jurado de MasterChef Celebrity habló directamente sobre las versiones que la vincularon con el piloto de Fórmula 1. “Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después está todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘La hija de Maru Botana es una diosa’...”, repasó.

Y explicó que le preocupa que se la reconozca principalmente por su aspecto físico. “Como que hacerme famosa por ser linda cuando... Cómo te explico… Me molesta, me autogenero yo misma una imposición de ‘Sofía debés ser linda’; yo estoy en un momento de pausa, de que no quiero ver tanta cámara encima porque me estoy exigiendo de más, con una autodestrucción que me está generando presión propia. Eso, que los amo y que seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá adentro, más allá de la belleza superficial”, sugirió.

En otro tramo del video, la influencer aclaró: “No digo esto para hacerme la pobre y que ustedes digan: ‘sos linda’, ‘sos fea’, ‘matada’ o ‘maquillada’... Sino para buscar un reconocimiento por mí como persona, no solo por la cara, el físico o lo que sea”, manifestó. Finalmente, la joven concluyó: “Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial”.