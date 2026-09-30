Laurita Fernández y Diego Topa: del regreso de Una Navidad inolvidable a la amistad y los proyectos compartidos

Diego Topa y Laurita Fernández vuelven a ser los hosts de Una Navidad inolvidable, el próximo 22 de diciembre en el Movistar Arena con funciones a las 15 y a las 20. “Es alucinante volver a vivir esta magia”, coinciden en una charla con LA NACION en la que cuentan qué significa para cada uno de ellos la Navidad y detallan qué conexión tienen con Disney. Ya habían hecho este espectáculo en 2024 y ahora suman más personajes, más canciones, y prometen sorpresas.

-¿Cómo va a ser Una Navidad inolvidable?

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Topa: –Volver a vivirlo es algo mágico para nosotros también. Es una gran sorpresa volver a hacer este show hermoso que dejó marcado a muchas familias, que lo pedían mucho. Todos nos preguntaban, ¿cuándo vuelve? ¿No lo van a volver a hacer otra vez? Sabíamos que estaban las ganas y nos llena de emoción y de alegría traer la magia de Disney a nuestro país, por un ratito. Y algo único.

Laurita Fernández: –Es un show que tiene todos los condimentos para que sea mágico de verdad. Y es inspirador. Están todos los personajes de Disney, músicos en vivo, bailarines. Hay muchas sorpresas. Primero, la locación, porque esta vez vamos a estar en el Movistar Arena, que es un espacio espectacular, porque se ve y se escucha bien de todos lados. Y mucho no podemos spoilear, pero sí adelantar que Woody y Buzz Lightyear de Toy Story se suman a esta Navidad inolvidable. Y también Anna y Elsa de Frozen. Y Rapunzel y Flynn de Enredados; Moana, Encanto, Aladdin, El Rey León. Van a estar todos los musicales que tanto amamos.

Topa: –Las canciones más icónicas van a estar. Y vamos a encender el árbol. El propósito de este show mágico es que cada uno traiga su deseo, su sueño, para poder plasmarlo en este gran árbol.

-¿Cómo funciona esta dupla?

Laurita: –Nunca habíamos trabajado juntos. Nos conocimos en 2024, en el show, e inmediatamente hubo conexión. Cuando te conocés con alguien, hay magia o no. Y en este caso la hubo. Para mí es un lujo, es un placer compartir con Topa. Nos volvimos amigos después del show. Y es tan lindo conectar con él en escena. Nos miramos y nos entendemos.

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Topa: –Nos pasa de todo. De verdad que para nosotros es un viaje increíble. Nos disfrutamos mucho. Somos de la vieja escuela y nos gusta ir temprano, charlar. Y en el show somos como dos niños más, porque crecimos con los personajes de Disney. Trabajamos los dos desde hace mucho tiempo, pero este show nos marcó de una manera única. Y algo lindo es que volvieron a llamar a todos los que estuvimos hace dos años, aunque algunos no pudieron aceptar porque tienen otros trabajos.

Laurita: –Se trabaja muchísimo, buscando la perfección. El director es Ariel Del Mastro y las coreografías de Ana León Sáenz. Hay banda en vivo con un mix de canciones clásicas y sorpresas. En Disney encontré mi lugar en el mundo. Fue mi faro toda la vida.

-Laurita, ¿tenés una princesa preferida?

Laurita: -Mulan me fascina. Tengo muchísimos recuerdos de poner en loop esa película sin parar. Y me encanta Ana de Frozen, tanto que me teñía el pelo de colorado (risas).

-Y vos Topa, ¿qué película veías en loop?

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Topa: –Yo, de todo. Tengo más años que Laurita (risas) y veía los primeros cortos de Disney: Fantasía, Mickey cuando estaba en la casa rodante. Y todas las películas que vinieron después. Hice el musical de Aladdin y fue algo impresionante.

-¿Qué significa para ustedes la Navidad?

Topa: –Navidad es familia, Navidad es unión, Navidad es magia, Navidad es generar un nuevo recuerdo.

Laurita: –Y vitel toné, siempre (risas). Porque es compartir la comida también. Es la reunión familiar. Es sinónimo de ilusión, de esperanza, de deseos. Por eso les pedimos que traigan sus deseos, porque en un momento les pedimos que cierren los ojos y que peguen sus deseos en el árbol. Y grandes y chicos lo hacen con tanta esperanza. Es muy especial.

-¿Van a seguir trabajando juntos?

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Topa: –Cuando terminamos de hacer el show y tuvimos la fiesta todos juntos, Lauri me dijo algo muy hermoso que muy pocas veces te pasa. Me dijo: “Viví este show de una manera alucinante, pero sabés qué me llevo: nuestra amistad”. Y a mí me pasó lo mismo porque de verdad que generamos un vínculo tan hermoso que traspasó el trabajo.

Laurita: –No somos de esos amigos que se ven todo el tiempo, pero cuando nos necesitamos, contamos con el otro. Y no hay reclamos. Cuando realmente encontrás a alguien con quien hacés equipo y te complementás, es genial. Topa tiene valores, tiene luz y hay tanto amor en él, y además es una persona tan capaz, tan inteligente y tan experimentada.

Topa: –Es muy lindo conectar y sé que la quiero para mi vida. En 2024 pedimos en el árbol que volviera Una Navidad inolvidable, y vuelve. Otra vez somos anfitriones de este maravilloso espectáculo.

Laurita: –Y sí hay proyectos juntos, también en Disney. No podemos contar nada más todavía, pero es algo muy mágico también, muy lindo. Y además sigo con La cena de los tontos, hasta noviembre. Y para enero tengo un proyecto que tiene que ver con juegos y entretenimientos.

Topa: –Y yo sigo también con mis shows a full. Y presenté mi nuevo disco hace poquitito, Canta junto a mí. Y tengo mi canal de YouTube, en el que todos los viernes estreno videos.

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