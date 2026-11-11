Leonor Benedetto: del cambio de rumbo que necesitó a los grandes amores de su vida y por qué se va a Roma a trabajar

Cuando Leonor Benedetto tiene un deseo, avanza y trabaja hasta conseguirlo. Así fue cuando supo que quería ser actriz o cuando conoció a su hijo Marcos en la Casa Cuna. Tiene el don de concentrarse en lo que puede aprender y no en lo que le falta. Y, sobre todo, le gusta celebrar la vida. Se sabe solitaria, aunque de vez en cuando disfruta de juntadas con amigos. Y es una ávida lectora. Tal vez esas lecturas la llevaron a escribir Dante y Borges, un diálogo en el Paraíso, que además protagoniza junto a Néstor Saied. El 26 de noviembre se presentarán en la sede de la Dante Alighieri en Roma (Italia), en el marco de la semana de Buenos Aires en esa ciudad. A su regreso, ya en 2027, estarán en una sala porteña. En una charla íntima con LA NACION, la actriz habla de amor, de su familia y de cuánto le costó desprenderse de la imagen de femme fatale.

—¿Cómo se te ocurrió escribir un texto que uniera a Dante y a Borges, que vivieron con siete siglos de diferencia?

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—Terminé con el ciclo que habíamos empezado en enero pasado, con textos de Borges y música de Alberto Favero. Y creo que ese espectáculo dio nacimiento a este otro, muy importante para mí, porque también habla de Borges, a 40 años de su muerte. Son cartas apócrifas, por supuesto, entre Dante Alighieri y Jorge Luis Borges, con siete siglos de diferencia. Hace 20 años hice Querida Leonor en Canal (á), que luego se convirtió en libro y en espectáculo teatral. Y tengo otra obra que se llama Atentamente y es un espectáculo en una valija, porque está basado en cartas históricas y pivotea sobre el concepto de patria.

Leonor Benedetto, sobre el espectáculo que está presentando, Dante y Borges: "Salió algo muy didáctico, por momentos divertido, siempre poético, con mucha emoción entre los dos, porque se convierte en un diálogo entre un maestro y su discípulo. Porque Borges llamaba a Dante su maestro" Hernan Zenteno - La Nacion

—Entonces, ¿cómo se concretó Dante y Borges?

—Dante y Borges apareció con la posibilidad de que sea financiado por la Dante Alighieri de Roma. Cuando empecé a adentrarme en la lectura de La divina comedia, me llamó la atención una frase de Dante en el quinto canto del Infierno, donde dice que es posible la comunicación entre las almas de los muertos. Ahí se me ocurrió cruzar a Dante con Borges. Y me aprovecho de la ventaja que me da que todo el mundo sabe cómo hablaba Borges, pero nadie sabe cómo hablaba Dante. Me apoyé, además, en la admiración reverencial que Borges tuvo por Dante y por La divina comedia que se manifiesta en obra, en discursos, en poemas especialmente dedicados. Hice una ficción basada en dos investigadores de la literatura que encuentran este intercambio epistolar entre los dos. Fue difícil, fue pleno, fue gozoso... Hablo de eso y me río porque salió algo fenomenal.

—¿Tenías algún miedo al trabajar sobre estas dos figuras?

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—Mi temor terrible era que saliera algo solemne porque juntar a estos dos tipos [risas]... No sé cuánta gente hay que leyó La divina comedia... Tal vez hay cinco que la leyeron, 50 que escucharon alguna vez hablar de esta obra y el resto no tiene la menor idea. Salió algo muy didáctico, por momentos divertido, siempre poético, con mucha emoción entre los dos, porque se convierte en un diálogo entre un maestro y su discípulo. Porque Borges llamaba a Dante su maestro.

¿Encuentro con el Papa?

"Posiblemente veamos al Papa con la delegación con la que voy [a Roma] y me da muchísima ilusión conocerlo", aseguró la actriz a LA NACION Hernan Zenteno - La Nacion

—Hicieron algunas funciones en Buenos Aires y se van a Roma, ¡qué experiencia!

—Sí, vamos a estar el 26 de noviembre en la sede central de la Dante Alighieri, en Roma. Es una bendición de la vida. Además, yo no lo pedí, no lo busqué. Tuve que estudiar mucho porque a esas cartas les tenía que inventar palabras que nunca habían dicho, pero basándome en los textos que habían escrito. Fueron tres meses de arduo trabajo. Me acompañan Néstor Saied, que es un actor argentino que vive en Italia desde hace más de 50 años, y un músico, Martín Ocampo, que toca el violín; decidí que fuera una figura simbólica porque los actores no lo ven. Es una especie de ángel y hasta tiene una camiseta con alas. Soy una apasionada de la palabra. De la literatura también. Creo que hay una enorme responsabilidad política y social en el uso del lenguaje, tanto para bien como para mal. Como todo gran descubrimiento humano, el lenguaje pudo ser usado siempre para santificar, para denostar o para desatar guerras. Sigue siéndolo. Para mí es algo así como el sentido de la vida. Es sagrada la manera en que hablás con las personas, la forma en la que comunicás todo. Posiblemente hagamos alguna otra representación en Italia y a la vuelta, ya tenemos sala en Buenos Aires, pero es para dentro de unos meses...

—¿Es cierto que en Roma hay posibilidad de tener una entrevista con el Papa León XIV?

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—Sí, posiblemente lo veamos con la delegación con la que voy y me da muchísima ilusión conocerlo. Me parece un tipo de una luz... Adoro a este Papa porque hay dos o tres cosas que hizo últimamente y me gustaron mucho, entre ellas votar en los Estados Unidos. Además, me gustó una frase que dijo cuando aparecieron los no abortistas, que se llaman pro vida, y vos suponés que el Papa tiene que apoyar a los pro vida. Y él dijo: “Está muy bien estar en contra del aborto, pero esa vida a la que yo defiendo la tengo que defender siempre. No puedo echar después a los inmigrantes”. Es de esas personas que tienen aura. Y es muy inteligente, muy culto.

Apasionada

Leonor Benedetto: "No les tejí escarpines, ni les voy a hacer tortas de cumpleaños, pero sé que soy una referente para mis dos nietas de 16 y 18 años" Hernan Zenteno - La Nacion

—Sos siempre muy activa, ¿nunca pensás en parar, disfrutar del ocio, tejer escarpines?

—Mis hijos saben que no y ahora no se usan los escarpines [risas]. Y mis nietas lo saben también. Es una especie de canje. No les tejí escarpines, ni les voy a hacer tortas de cumpleaños, pero sé que soy una referente para mis dos nietas de 16 y 18 años. Así como recién hablábamos de las palabras, me parece importante que los hijos, los nietos y los que vienen, te vean vivir, hacer y ser apasionada por lo que se quiere.

-¿Y tus hijos y nietas son apasionados?

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-Sí. Mi hija mayor, María Antonieta Tuozzo, es bailarina de tango profesional. Trabaja de eso, vive de eso, da clases. Ahora estuvo bailando en la Semana Argentina en Madrid. Vive allá desde hace muchos años, con mi nieta mayor que ya terminó el secundario y está estudiando teatro. Mi primer hijo varón, Nicolás Tuozzo, es director cinematográfico y tiene una hija de 16, que está estudiando canto lírico. Y Marcos Benedetto está en Paraguay y trabaja en un canal de televisión que es subsidiario de una firma sueca que transmite deportes. Marcos es el único que lleva mi apellido.

—¿Cómo es tu historia con Marcos? Ya tenías dos hijos cuando lo adoptaste...

—Sí. No tenía pensado adoptar, pero a él le dieron ganas de venir conmigo. Cuando apareció ese rulo vertiginoso de la fama, me di cuenta de que no era lo que yo quería en la vida y fui a trabajar a la Casa Cuna. Ahí conocí a Marcos, que tenía dos años y medio. Fue amor a primera vista, instantáneo. Un día se abrazó a mis rodillas y me dijo: “Llévame con vos”.

—¿Y qué pasó después?

—Me presenté ante el juez. Cuento todo esto y me da un poco de pudor porque sé cuánto sufrimiento hay detrás de las familias o gente sola que quiere adoptar. Es un padecimiento... Mientras hay miles de niños en orfanatos, abandonados... Me presenté ante un juez y le conté la situación y le estaré infinitamente agradecida por haber facilitado todos los pasos. Al poco tiempo me fui a España, le pedí autorización para llevar a Marcos y me la dio. Y cuando volví, como ocho años después, me dio la adopción plena. Debería ser siempre así. Es una historia fenomenal.

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Leonor Benedetto: "Hay gente que disfruta de la fama, le parece atractiva y está bien. Yo creo que la pérdida del anonimato es una de las peores pérdidas" Hernan Zenteno - La Nacion

—Dijiste que la fama no te seducía y la manera que encontraste de bajar a tierra fue ayudar en la Casa Cuna, ¿cómo llegaste a esa conclusión?

—Hay gente que disfruta de la fama, le parece atractiva y está bien. Yo creo que la pérdida del anonimato es una de las peores pérdidas. Esto de que no haya ni tiempo ni espacio para encontrarte, para saber quién de verdad sos. Pasé por todo eso... Intentaba ser como yo creía que les gustaba a los demás que fuera: la más linda, la más alta, la más rubia, ponerme tacos altos hasta para ir al baño. No fue tan fácil. Durante un tiempo viví como si tuviera un vestido que me quedaba chico, pero la certeza era cada vez mayor. Y hay algo que tiene este medio que es tóxico: están las competencias, el cómo te ves, el paso de los años, el por qué no te cuidás más, o tal le quitó el marido a tal otra... Despertarte una mañana y encontrar que te están haciendo una guardia no es agradable. Por otra parte, el amor de la gente es incondicional.

“Vos tenés que hacer esto”

—Naciste en Entre Ríos, ¿viniste a Buenos Aires para ser actriz?

—No, es menos romántico porque me trajeron a mis 13 años [risas]. Por cuestiones de trabajo de mi familia.

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—Y dejaste la universidad para ser artista...

—Sí, estaba estudiando filosofía y medicina. Tengo una manera un poco fantasiosa de contarlo. Quienes me rodeaban me fueron llevando... A los cuatro años, yo quería bailar y mi mamá me inscribió en una escuela de declamación. Cuando conocí a mi primer novio, él hacía teatro y me pidió que lo acompañara y ahí todo volvió a mi memoria... Sé que subí al escenario y cuando bajé, el director me dijo: “Vos tenés que hacer esto”. Mi novio me inscribió en el conservatorio y, prácticamente, me obligó a dar el ingreso. Después, el primer maestro de teatro que tuve se llamaba Néstor Nocera y me empujó a actuar... Y también María Herminia Avellaneda y Carlos Montero fueron parte de todo esto. Yo no quería ser Rosa de lejos.

—¿Por qué no querías hacer Rosa de lejos?

—Pensaba que ese personaje no era para mí. Una nena de 18 años, virgen, analfabeta, provinciana. Cuando venía de hacer rubias sexies. Un día vi a María Herminia en el canal y dije que si ella me dirigía, la hacía. Y así fue. Encima me dijeron que la novela iba a ir a la una de la tarde, compitiendo con los almuerzos de Mirtha Legrand.

60 años de 'Rosa de Lejos' - Fuente: Canal Encuentro

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—Competiste con Mirtha y su programa cuando ya estaba muy instalado en los mediodías….

—Sí, la novela fue un éxito impresionante. Y ella, con nobleza y generosidad, siempre cuenta que Rosa de lejos le ganó. Con la película Un lugar en el mundo pasó lo mismo, Adolfo Aristarain me dijo: “Vos sos esa monja”. Y ahí volvió a aparecer el fantasma de la mina que yo creía que tenían todos de mí. He tenido mucha suerte y, desde que dejé el conservatorio, nunca me ha faltado trabajo. Hace muchos años que vengo desafiando las normas.

—Llegaste a grabar dos discos también...

—[Risas]. Eso fue parte de darme cuenta de qué era lo que no quería. Un día me pregunté qué estaba haciendo si no era lo que mejor me salía. Pero, bueno, es parte. Siempre comparo la fama con el alpinismo, que es uno de los deportes que me resultan más incomprensibles. Subís el Everest, tenés riesgo de muerte, y llegás a la cima y no hay nada... Eso es la fama. Sí, me di cuenta de que todo eso podía ser transmitido en servicio. Si todo lo que este pueblo me dio yo no lo puedo devolver, es una vida inútil.

"Siempre comparo la fama con el alpinismo, que es uno de los deportes que me resultan más incomprensibles. Subís el Everest, tenés riesgo de muerte, y llegás a la cima y no hay nada... Eso es la fama", reflexiona Benedetto Hernan Zenteno - La Nacion

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Entre proyectos y vacaciones

—Y ahora te vas a trabajar a Roma, ¿vas a hacer vacaciones también?

—Voy a estar en diciembre en Madrid con mi hija y su familia. Y ya en 2027 haremos Dante y Borges en Buenos Aires. También hay algo que me tiene muy entusiasmada y es una serie de entrevistas que ya grabé y que tengo que editar todavía, y se van a ver en Canal 7.

—¿De qué se tratan esas entrevistas?

—Hace tiempo que creo que el feminismo desenfrenado está haciendo muy infelices a todo el mundo. Y a los hombres es como darles zarpazos. Escribí una idea de un programa que se llama Algunos hombres buenos: son entrevistas a varones muy conocidos como Gastón Pauls, Daniel López Rossetti y Benjamín Vicuña.

—Hablemos de amor, ¿qué lugar ocupa en tu vida?

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