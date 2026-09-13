Tiene 22 años y acaba de ser nominado como Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards

Magnus Ferrell: es el hijo de una estrella de la comedia de EE.UU. y busca dejar su marca en la música

Renata Salem 13 de septiembre de 2026 00:01 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Durante mucho tiempo, Magnus Ferrell supo que cualquier presentación sobre él iba a empezar de la misma manera: “el hijo de Will Ferrell”. Su padre llevaba décadas convertido en una de las figuras más reconocibles de la comedia estadounidense cuando Magnus empezó a publicar sus primeras canciones. El apellido, entonces, garantizaba atención mucho antes de que alguien hubiera escuchado su música.

Él mismo lo entendió temprano. “Tengo que reconocer la posición en la que estoy porque me regalaron la oportunidad de perseguir un sueño que algunas personas nunca van a tener”, dijo en una entrevista reciente con Billboard.

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En 2024, cuando todavía estudiaba actuación en la Universidad del Sur de California (USC) y recién comenzaba a mostrar sus canciones fuera del circuito universitario, puso como ejemplo a Jaden Smith para explicar lo que esperaba que ocurriera con su propia carrera. Durante un tiempo, sostuvo, había sido simplemente “el hijo de Will Smith”; después logró convertirse en Jaden Smith. “Eventualmente esperás que sea: ‘Ah, ese es Magnus Ferrell. ¿Su papá no era aquel actor de hace un tiempo?’”, decía entonces.

Magnus nunca negó las ventajas de crecer como hijo de una estrella de Hollywood; “tengo que reconocer la posición en la que estoy porque me regalaron la oportunidad de perseguir un sueño que algunas personas nunca van a tener”, dijo sobre las discusiones alrededor de la etiqueta de “nepo baby” Allen Berezovsky - Getty Images North America

Dos años después, todavía resulta difícil separar completamente ambos nombres. Pero algo empezó a cambiar. A sus 22 años, Ferrell consiguió una nominación como Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards 2026, una categoría destinada a algunos de los músicos emergentes con mayor proyección de la industria. La ceremonia se realizará el 27 de septiembre próximo en Los Ángeles.

“Una bendición y una maldición”

Magnus nació en Los Ángeles en 2004 y es el mayor de los tres hijos de Will Ferrell y la productora y coleccionista de arte Viveca Paulin. Sus hermanos, Mattias y Axel, completan una familia que durante años intentó mantener una vida relativamente alejada de la exposición.

Magnus es el mayor de los tres hijos de Will Ferrell y la productora y coleccionista de arte Viveca Paulin; junto a sus hermanos, Mattias y Axel, creció en Los Ángeles y acompañó desde chico a sus padres a estrenos y eventos, mucho antes de comenzar su propio recorrido profesional Jason LaVeris - FilmMagic

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Para Magnus, sin embargo, el apellido nunca pudo ser un dato secundario. Su padre construyó una carrera que atravesó Saturday Night Live y películas como El duende, El reportero: la leyenda de Ron Burgundy y Ricky Bobby: loco por la velocidad y Hermanastros, entre otras.

Magnus creció acompañándolo a estrenos y eventos y, con el tiempo, incorporó esa exposición a su propia vida pública. Nunca intentó negar la ventaja que implicaba: “Es una bendición y una maldición porque trae un poco de atención, pero después la música tiene que ser buena”, reconoció cuando recién comenzaba su recorrido profesional.

La reflexión fue mutando a medida que su carrera creció. Cuando este año volvieron a preguntarle si estaba preparado para dejar de ser “el hijo de Will Ferrell” y convertirse simplemente en Magnus, su respuesta fue menos conflictiva: “Puedo ser las dos cosas. Está bien. Es mi papá, así que estoy feliz de que me llamen así”, explicó.

También empezó a hablar abiertamente de otra palabra que suele acompañar a los hijos de celebridades: “nepo baby”. “No soy alguien que vaya a fingir que lo de mi papá no existe. Definitivamente existe”, explicó en una entrevista con Atwood Magazine. Sin embargo, marcó una diferencia que considera importante: “Si estuviera intentando convertirme en actor, creo que mi camino sería muy diferente. Pero como estoy haciendo música, por suerte puedo separarme un poco”.

“Obviamente tuve una vida increíble y oportunidades que no habría tenido sin él”, reconoció en la misma conversación. Pero también aseguró que hubo puertas que no se abrieron porque todavía no estaba preparado: “Hubo muchas oportunidades que no ocurrieron porque mi música no era lo suficientemente buena o yo no estaba listo”.

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Su objetivo, dijo, es “probarme a mí mismo ganándomelo”: sacar canciones, trabajar y aceptar que construir una identidad propia no ocurre después de un solo éxito. “Sé que es un proceso y que va a llevar tiempo”, afirmó.

Una familia de comedia

Si la influencia pública más evidente de Magnus proviene de su padre, su historia musical atraviesa otra rama de los Ferrell. Su abuelo paterno, Roy Lee Ferrell Jr., fue músico y tocaba el saxofón y los teclados con The Righteous Brothers durante las décadas de los sesenta y setenta. Magnus incluso conserva un órgano Hammond B3 de 1953 que perteneció a su abuelo y que este utilizó durante sus giras.

La música apareció mucho antes que la fama propia: por impulso de su madre, Magnus comenzó a estudiar piano a los cinco años y durante la adolescencia descubrió el jazz James Lemke Jr - WireImage

Su propia formación comenzó muy temprano. A los cinco años, por impulso de su madre, empezó a estudiar piano. Alrededor de los 13 descubrió el jazz y comenzó a escribir canciones. Durante la secundaria formó parte de una banda del género y estudió teoría musical mientras escuchaba obsesivamente a figuras como Miles Davis, Oscar Peterson y Bill Evans.

Con el tiempo aparecieron otras referencias: Bruno Mars, Silk Sonic, Harry Styles, Ruel y Bruno Major. Soul, funk, pop y R&B empezaron a mezclarse con aquella formación inicial.

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El resultado está bastante lejos del universo por el que se hizo famoso su padre. Mientras Will creó buena parte de su carrera alrededor del absurdo y la exageración, Magnus escribe sobre enamoramientos, rupturas y emociones que todavía intenta comprender. Define muchas veces la composición como una forma de terapia.

Seis horas encerrado y una certeza

Aunque la música había estado presente desde la infancia, Magnus identifica un momento concreto en el que empezó a imaginarla como una profesión.

Ocurrió durante la pandemia. Su madre le había regalado Logic, un programa de producción musical, y él tenía un micrófono en su habitación. Una tarde comenzó a experimentar con canciones. Pensó que habían pasado unas dos horas y cuando miró nuevamente el reloj habían sido seis.

La facilidad con la que perdió la noción del tiempo terminó revelando que si podía permanecer encerrado durante tantas horas trabajando sin darse cuenta, probablemente había encontrado aquello a lo que quería dedicarse.

Mientras estudiaba actuación en USC, se presentó en pequeños escenarios y espacios de Los Ángeles. Tocó en The Troubadour, el Moroccan Lounge y el Greek Theatre y, en 2023, abrió un show de The Psychedelic Furs.

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En 2024 lanzó Hasn’t Even Started, un EP de seis canciones que incluía “Life or Death”, “Missed Your Chance” y “Don’t Talk to Me Like That”.

Por entonces todavía estaba buscando exactamente qué músico quería ser. Con el tiempo decidió dejar de pensar tanto en qué esperaba escuchar el público y concentrarse primero en hacer la música que a él le interesaba. “Si estoy apasionado por eso, entonces tengo emoción y, por lo menos para mí, es una buena canción”, explicó.

La canción que cambió todo

El verdadero salto llegó este año con “Asleep Talking”. La canción engloba el universo que Magnus había estado buscando: una combinación de R&B, soul y pop atravesada por aquella formación musical que comenzó con el jazz.

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Nació, además, durante un período personal complicado. “Estaba bajo mucho estrés romántico y emocional, así que fue muy fácil conseguir ese sentimiento de anhelo en la canción”, explicó a Variety.

Y entonces volvió a aparecer Will Ferrell. Durante una participación en IMO, el podcast de Michelle Obama y Craig Robinson, el actor decidió reproducir la canción de su hijo. Magnus sabía que su padre pensaba hacerlo, pero no tenía claro cuándo se publicaría el episodio.

Cuando finalmente ocurrió, estaba visitando amigos en Oregon, prácticamente aislado en medio de un bosque y su teléfono empezó a llenarse de notificaciones.

“Esta fue la primera vez que el foco estuvo completamente puesto en la música”, explicó Magnus a Variety. “Eso fue lo que lo hizo tan especial. Finalmente sentí que estaba listo para tener un reflector encima”.

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En las semanas siguientes, Khloé Kardashian, Charlie Puth, Heidi Klum y Ty Dolla $ign fueron algunos de los famosos que apoyaron públicamente la canción. El tema terminó convirtiéndose en su primer ingreso a un ranking de Billboard. “Fue como este sueño raro. No parece real, pero al mismo tiempo sí. Es una locura”, dijo a The Hollywood Reporter sobre aquel momento.

En aquel primer momento de fama, Magnus recordó un consejo que recibió de su padre: en la música, la actuación y cualquier disciplina artística podía existir muchísimo talento, pero una parte del recorrido siempre dependía de la suerte.

“Soy muy afortunado de tener padres que creen en mí y que sabían que esto podía ser posible desde el principio”, aseguró Magnus.

De pequeños escenarios a los VMAs

Ahora la carrera avanza con otra velocidad.

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Este año fue telonero de Nick Jonas y tuvo su debut en un festival importante con Outside Lands, en San Francisco. Allí explicó también cómo imagina sus conciertos: quiere que tengan algo de Studio 54, una gran fiesta disco donde el público pueda soltarse.

En agosto de 2026, Ferrell participó en Outside Lands, en San Francisco, uno de los shows más importantes de su carrera Dana Jacobs - FilmMagic

Su intención es continuar profundizando la combinación de R&B y soul que encontró durante los últimos años. Mientras tanto, prepara nuevas canciones y comienza a transitar un escenario que hasta hace pocos meses parecía mucho más lejano.

La nominación a Mejor Artista Nuevo en los VMAs representa hasta ahora el punto más alto de ese crecimiento. “Me siento como un atleta al que acaban de elegir en el sorteo y cuya temporada está por empezar”, dijo el cantante.

Tal vez esa sea la mejor descripción del momento que atraviesa. Durante años, Magnus Ferrell fue conocido antes que nada por ser hijo de. Ahora empieza la parte en la que tiene que demostrar qué pasa cuando el foco queda sobre él mismo.

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