Marcelo Tinelli habló de la polémica que generó la nueva canción de Tini Stoessel

En medio de la polémica surgida por la canción que Tini Stoessel le dedicó a Marcelo Tinelli debido al enfrentamiento que este mantuvo con su padre, el conductor rompió el silencio y le respondió a la artista.

En una entrevista con un móvil de LAM, Tinelli aseguró no sentirse ofendido por la letra del tema “Ángel”, en el que la joven estrella se refiere al impacto familiar que tuvo la batalla legal entre su padre, el productor Alejandro Stoessel, y el conductor del Bailando..., que puso fin a una relación de amistad y de trabajo de casi 20 años.

La canción en cuestión, lanzada por Tini en el marco de su nuevo disco, Un mechón de pelo, captó la atención de los medios y generó especulaciones respecto a las heridas que aquel episodio causó en la familia Stoessel. Fue en 2008 cuando el productor y Tinelli pusieron fin a su sociedad después de que el conductor lo despidiera de Ideas del Sur.

En su nuevo disco, Tini dedicó más de una canción a su papá, Alejandro Stoessel Instagram @astoessel.as

En diálogo con el programa que conduce Ángel de Brito, Tinelli se refirió primero a cómo es hoy la relación con su exsocio . “De mi parte está todo más que bien, o sea, guardo un gran cariño por él . Es más, él por ahí no lo sabe, pero en el momento en el que estuvo internado en La Trinidad, fui de las personas que más llamó a los directivos para saber cómo estaba de salud. Más allá de lo que pueda haber pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada una de las familias, tanto la mía como la de él, de mi parte está todo más que bien”, afirmó.

A continuación, el productor y conductor de Bailando por un sueño optó por enfocarse en el aspecto artístico y elogiar el talento de Tini. ”Yo personalmente la admiro mucho como cantante, como profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado. Mis hijas la aman hasta sabían del tema que iba a sacar. Tini había hablado con las dos más grandes y ellas me dijeron : ‘Por favor, papá, ella necesita hacer esto , es un proceso que ella vivió’. Y es totalmente entendible, lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. No me puede enojar eso a mí. Al contrario, hasta amigos míos me preguntaban y yo decía: ‘cero’ problema”, sumó.

Además hizo hincapié en que, por su parte, no hay resquemores. “Con todo lo que ha pasado (en referencia a Tini), lo que quiero es que le vaya bien. Es una artista argentina y estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo, así que le deseo lo mejor. Siempre. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella. No tengo nada para estar mal. Yo sé todos los problemas por los que pasó , me lo han contado mis hijas, que son muy amigas de ella, van a comer con ellas en España, van a los recitales, al camarín. De mi parte está todo más que bien, pero que esté todo bien de mi parte no quiere decir que del otro lado no pueda haber afectado en algunas cosas”, apuntó.

Tras ello, el conductor reflexionó: “Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas de manera personal. Entonces, cuando a uno le dicen algo, uno tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno. Es lo que me pasa. Le deseo lo mejor. Si ella tuvo la necesidad de decirlo, sabrá por qué. Me parece que personas como Tini, que son tan capaces, tan talentosas, por ahí necesitan expresar un montón de cosas, y quizás a ella le salió ahora”.

Finalmente, el conductor volvió a remarcar que su vínculo con Alejandro Stoessel actualmente “está muy bien” y manifestó su deseo de que “de su parte también” lo esté. Reconoció que, si bien no mantienen un diálogo, sí se han cruzado en algunas ocasiones. “Nos hemos visto, nos hemos dado un abrazo y hemos hablado por teléfono de cosas del programa”, resaltó.

Luego volvió a asegurar que lamenta la situación vivida por la artista. “A Tini la conozco de chiquita. De mi parte está todo bien. Yo no tengo ningún problema, y lamento que lo haya vivido de esa manera, porque no es lindo haber pasado por todo eso”

