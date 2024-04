La creadora de Patito feo se suma a las críticas a Marcelo Tinelli luego de la explosiva canción de Tini

Escuchar

Desde el momento en el que Tini Stoessel publicó su nuevo álbum, Un mechón de pelo, los ecos de su quinto álbum no se detienen. La ex Violetta le dedica un tema a su padre Alejandro Stoessel (Pa”, que estrenó hace un par de semanas y eligió como apertura del álbum); un descargo (”Ni de ti″, sobre tantas acusaciones que recibió cuando comenzó su relación con el futbolista Rodrigo De Paul, especialmente de Camila Homs, la exesposa del jugador de la Selección que salió a referirse al hecho) y otro dirigido a Marcelo Tinelli (“Ángel”, aunque se refiere a su propia vida desde la ruptura laboral, creativa y amistosa entre el conductor y empresario y su padre, Alejandro Stoessel, que entonces era director artístico de Ideas del Sur).

En relación con este último caso, quien salió a hablar ahora fue Marcela Citterio, la autora de Patito Feo, que en su momento decidió dar un paso al costado de aquella exitosa serie. Lo hizo en su cuenta de TikTok. “El día que el señor Marcelo Tinelli levanta del aire escenas de mi hija, Chiara Francia, con seis añitos del programa Consentidos”, comienza su relato la autora, guionista de series como La banda del Golden Rocket, Amor en custodia, Los buscas de siempre o Corazón valiente. Y continúa: “Corría el año 2009. Yo había finalizado con un arreglo, un posible juicio que podía hacer con las autoridades de la productora y Chiara venía de trabajar con Darío Lopilato en Atracción por cuatro, haciendo de su hija y estuvo maravillosa. De hecho me pidieron agregar escenas. Ella iba con mi mamá y con Moni Bruni, que era la que coacheaba todos los chicos de Patito”.

Trascartón, relató que una persona vinculada a la producción le dijo: “Marcela, se van a levantar las escenas de Chiara. Te lo aviso”. Y continuó con su descargo. “Parece que Marcelo estuvo reunido con Adrián (Suar)-continuó- y decidieron que no les gusta y que es la responsable del bajo rating. Gente, si ustedes vieron el programa es imposible que una niña de seis años que no tenía un rol protagónico fuese la responsable del rating. Yo venía de finalizar un conflicto legal en el que llegué a un acuerdo solo por pedir lo mío, lo que me correspondía y lo que había arreglado de la manera más honesta del mundo”. Indignada con la situación, aclaró que fue ella la que renunció al programa “porque con una nena de seis años no te la podés agarrar. Agarrátela conmigo. Decime todo a mí, si me tenés algo que decir. Pero con mi hija no”, aseguró la madre de Chiara.

La autora de Patito Feo retomó el conflicto de la cantante y el conductor y opinó sobre Tini Stoessel: “Cuando ayer me preguntaban por lo de Tini y Alejandro, por supuesto que me asombró que ella hiciera Violetta. Si por mucho menos sacaron a mi hija, imagínense. Claro que cuando en su momento fue ella la elegida, dije: `Mira qué bien’, qué bueno que zafó y que cada uno siga su camino”.

Marcela Citterio y su hija Chiara, aquella que a los 6 años, según el relato de su madre, fue apartada de una serie de Tinelli por ser la "responsable del bajo rating" foto: Matias Salgado

Por último, la escritora cerró su manifestación en las redes con un mensaje a la gente y refiriéndose a la carrera de su hija: “No hay quien apague tu brillo, no hay quien apague tu talento aunque te saquen, aunque quieran que no brilles. Tenés talento, Seguí, buscala. Estoy muy feliz y muy entusiasmada trabajando con mi hija, a la que defendí. Tengo pruebas, tengo cartas. Callarse hace daño”, aseguró.

En perspectiva, la serie Patito Feo, que debutó en la pantalla de eltrece el 2 de abril de 2007, ha sido eje de varias situaciones polémicas. En aquel momento, Alejandro Stoessel, que entonces era director artístico de Ideas del Sur, y Marcelo Tinelli, comenzaron una disputa legal por la propiedad intelectual de Patito Feo. En 2015, la justicia falló a favor del conductor, que fue defendido por su hija, Cande Tinelli.

Con esa tira, Marcelo Tinelli intentó competir con las series de Cris Morena que monopolizaba la realización de programas de ficción destinados a niños y adolescentes. Para su elenco, la productora Ideas del Sur convocó a Laura Esquivel , la chica que había despertado el amor del público de ShowMatch a fuerza de carisma y talento para el canto. Griselda Siciliani, en su primer protagónico, se puso en la piel de la mamá de esta nena tímida y algo cándida que llegaba a la gran ciudad. Unas muy jóvenes Eva de Dominici y Thelma Fardin fueron entonces Tamara y Josefina, las dos cándidas compinches de la protagonista.

Fue en ese programa en el que Calu Rivero hizo sus primeros pasos en la actuación en un canal de aire de Buenos Aires, poniéndose en la piel de la también malvada Emma. La joven catamarqueña venía de conducir en Córdoba algunos programas de interés general y fue una de las chicas que más despegó luego de aquel ciclo. Y fue ella quien, varios años después, haría una denuncia contra el protagonista adulto de aquel programa, Juan Darthés. La cosa no quedó ahí. En 2018, fue Fardin la que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Darthés cuando tenía 16 años en medio de la gira latinoamericana de la versión teatral que, en 2009, pasó por Nicaragua.

Ahora, nuevamente los ecos de Patito feo volvieron a ser tapa de los portales a partir de la vieja disputa entre Tinelli y el padre de la cantante a las que se sumaron las recientes declaraciones de su guionista. Todo a partir de la onda expansiva generada por “Ángel”, una de las nuevas canciones de Tini.

