Marti Benza: de Luzu a Olga a los momentos difíciles que atravesó y el desafío de LOL Argentina
La creadora de contenido habló con LA NACION sobre las críticas que recibió, su autoexigencia y su encuentro con comediantes consagrados en la nueva temporada del reality de humor de Prime Video
Siempre supo que quería dedicarse a esto. Marti Benza (26), nacida en Lanús, comenzó a grabar y editar videos en su habitación cuando tenía apenas 11 años, mucho antes de que el streaming se convirtiera en un fenómeno en la Argentina. En octubre de 2018, publicó un video sobre su viaje de egresados y, poco a poco, convirtió su pasatiempo en una profesión. Hoy supera el millón de suscriptores en YouTube y es una de las figuras del streaming argentino, reconocida por su humor espontáneo, su manera de contar anécdotas y la complicidad con su grupo de amigos, protagonistas habituales de sus contenidos.
Esa complicidad también encontró su lugar en Tarde de Tertulia (TDT), el programa con el que dio el salto al streaming a través de Luzu TV y que desde 2025 forma parte de Olga.
Ahora participa de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el reality de comedia de Prime Video que se estrenó el 20 de noviembre, con Marcelo Tinelli como conductor. Durante seis horas, diez participantes deben hacer reír a sus compañeros sin dejarse tentar por las ocurrencias de los demás. El ganador recibe un trofeo y 20.000 dólares destinados a una fundación. Benza comparte la competencia con Martín “Campi” Campilongo, José María Listorti, Dalia Gutmann, Mex Urtizberea, Darío Lopilato, Homero Pettinato, Sebastián Almada, Belén Francese y Mica Suárez.
En diálogo con LA NACION, habló de sus comienzos, la ansiedad, el humor como refugio, la exposición pública y la autoexigencia.
Su experiencia en LOL
—¿Qué te llevó a aceptar un desafío como LOL? ¿Te intimidó compartir espacio con humoristas de tanta trayectoria?
—Yo digo que sí a todo. Cualquier oportunidad que se me presente, la acepto para ver qué onda. Era la primera vez que iba a salir en una plataforma, en un formato de reality, algo completamente distinto de lo que estoy acostumbrada a hacer. Me daban muchas ganas, mucha emoción probar algo nuevo y poder decirle a mi viejo: “Che, ahí estoy, pongan play”. Me tocó compartir con capos de la comedia, talentosísimos. Entonces estaba re asustada. Por la diferencia generacional, pensaba que quizás sus chistes no me iban a entrar tanto, pero también tenía el miedo de no saber si podía hacer reír a esa gente.
—¿Cómo te preparaste para mezclar tu humor con el de figuras que vienen de la televisión?
—Cero preparada. Fui con lo que tenía puesto, más o menos. Era probar a ver qué onda. Me llevé muy bien con todos, la pasamos muy bien. Fue una gran semana de grabación en México, caminaba por la calle con Listorti y Almada y eran como mis tíos locos.
—¿Con quién conectaste más dentro del elenco?
—Ahí conocí a Homero Pettinato, con quien ahora trabajamos juntos todos los días. En ese momento no lo conocía y me cagué de risa con él. Pero todos fueron lo más, fue un lujo la experiencia y me llevé amigos.
—Grabaron en 2024, ¿qué te pasa al verte hoy, en una etapa tan distinta de tu vida?
—Me veo más chiquita. Ahora siento que estoy muchísimo mejor, pero la verdad es que me divierte.
—¿Y en qué momento de tu carrera sentís que estás hoy?
—Este año la estoy pasando muy bien. Siento que un poco me volví a encontrar a mí. Estoy en un camino de volver a sentirme cómoda conmigo misma, con lo que hago, más segura. También me estoy animando mucho más a hablar, a decir lo que pienso sobre muchos temas. Siempre sentí que me manejé de una manera muy transparente porque es lo que me sale, pero ahora me animo a aportar un poco más a los jóvenes que me siguen, a dejar un mensaje sobre la salud mental, las redes sociales y otras cosas. Me estoy animando a hablar más confiada y a no trabarme tanto.
—¿En qué momento descubriste que tenías facilidad para hacer reír y que podías dedicarte a eso?
—Nunca digo que me dedico al humor porque siento que es un peso pesado para llevar, sobre todo siendo joven y mujer. Pero me encanta que la gente lo aprecie. Me gusta muchísimo entretener, no solamente en las redes, sino también a mi familia y a mis amigos. Siento que mis cercanos son todos muy graciosos, y yo tengo un poco de cada uno. Soy como una recopilación de la gente que me hace reír en mi vida. Me encantaría en algún momento instruirme más y poder dedicarme al humor, hacer un stand up, un unipersonal. Sería un sueño, pero cuando me sienta más preparada. Por ahora, con lo que vengo haciendo, entretengo a mi público.
El humor como refugio y la salud mental
—En LOL hacés chistes sobre salud mental. ¿El humor siempre fue un mecanismo de defensa y una manera de hablar de temas tabú?
—100 por ciento. Para mí, el humor es un mecanismo de defensa. El humor te salva la vida. En cualquier situación a la que le puedas poner un poquito de humor, vas a ser más feliz y estar más tranquilo. También es una manera que encontré de hablar de forma menos solemne sobre estos temas. Si bien cada vez son menos tabú, los temas de salud mental siguen siendo súper pesados. Yo siempre aprendí a llevarlos con humor. Obviamente, no hay que tomarse todo así; mi psicóloga a veces me dice: “Bueno, bajá de ahí y hablame en serio”. Pero es una manera de decir lo que sentís y lo que pensás. Yo me río de todas las cosas malas que me pasan.
—Contaste que tuviste ansiedad desde muy chica. ¿Creés que en ese momento te hubiera ayudado ver a una persona conocida hablando abiertamente sobre estos temas?
—100 por ciento. De hecho, por eso es que lo empecé a hacer más. Mucha gente se me acerca a decírmelo, en mensajes o en la calle. Vienen y me dicen: “De verdad me estás ayudando un montón”. Entonces eso me da más confianza y más ganas de seguir por ese camino, porque siento que desde mi lugar como comunicadora puedo dejar algo en las personas. Me hace muy bien. Por ejemplo, yo empecé a hablar mucho de las pastillas, de psiquiatría, que es lo más tabú. Al principio también era como: “¿Pastillas? Loca”. Y ahora yo me agarro de eso de ser una loca, que es lo gracioso también. Obviamente, ninguna persona que esté atravesando un trastorno o algún tipo de problema de salud mental es una persona loca, todo lo contrario. Pero sí está bueno llevarlo al humor y decir que es normal tomar medicación o sentirse mal. Pidan ayuda.
—Atravesaste separaciones y polémicas en el streaming que tuvieron mucha repercusión pública. ¿Cómo aprendiste a manejar la exposición y el hate en redes?
—Aprendí a llevarlo. Entendí que no hay que creerse todo lo malo, pero tampoco todo lo bueno. Hay que creerse lo que dice la gente que te conoce en serio. Le presto mucha atención a la gente de mi comunidad porque siento que sí me conocen. Me encuentro con personas en la calle que me siguen hace un montón y que podrían ser mis amigas. Cuando me dicen cosas, muchas veces me bardean y digo: “Tenés razón”. Pero aprendí a transitarlo más tranquila. Eso es clave en cualquier red social: no tomarte como una verdad absoluta la palabra de alguien, ni lo malo ni lo bueno.
—¿En algún momento sentiste que te sobrepasó?
—Sí, me llegó a re afectar. Cuando me internaron a fines de 2024, recibí una ola de hate masivo, que yo nunca había recibido. No estaba acostumbrada y me cayó todo de golpe, desde todos los frentes. Yo estaba como: “Paren, por favor”.
—¿Sentís que fue cambiando tu rol como comunicadora y que hoy tenés una responsabilidad distinta frente a los jóvenes que te escuchan?
—Siempre me interesaron estas causas en lo privado. Siempre charlé mucho con mi familia, con mis amigas, traté de estar informada de qué está pasando en nuestro país. Pero en los últimos años me atreví más a hablar. También me da miedo, porque quiero dar bien el mensaje, no pifiarla. Cada vez que hablás de algo en este país es delicado. La brecha es gigante; siempre que uno da una opinión, cae todo el hate del otro lado. Muchas veces digo cosas que para mí son completamente lógicas y humanas y pensás: “Deberíamos estar todos de acuerdo en esto”, pero no. A mí me hace muy bien expresar lo que pienso. Estamos en un momento muy picante de la sociedad y no hay que tener miedo ni callarse, porque cuanto más callados, más fácil es manejar a la gente. Para mí, la responsabilidad de tener un micrófono es enorme.
El desafío de confiar en sí misma
—¿Qué aprendiste de otros humoristas desde YouTube hasta LOL?
—Siento que aprendí mucho de cada persona que voy conociendo y si me hace reír, me quedo con algo. Inconscientemente me encuentro replicándolo a mi manera, o a veces copiándome y me lo dicen. Aprendo un montón. En Olga también hay gente muy talentosa y más grande que yo. Eso me encanta: compartir con gente que tiene más trayectoria, que pasó por más cosas. Escucho y digo: “Claro, vos estás en otro nivel, yo voy a aprender”.
—¿Alguna vez te sentiste subestimada por ser joven y venir de las redes?
—Yo me suelo sentir subestimada, pero siento que nos pasa a todos, más siendo mujeres, pendejas o pendejos. Como que siempre tenés que remar un poco más para que te crean, te avalen, te escuchen. Estoy medio acostumbrada a eso, pero también me acostumbré a que no está tan bueno tener que demostrar. Durante mucho tiempo me esforcé por demostrar quién soy y qué puedo dar. Hoy entendí que se ve. Si lo ves, lo ves; si no, no pasa nada. Trato de ser quien soy.
—¿Cómo manejás los límites del humor? ¿Alguna vez sentiste que te habías pasado?
—¿Sabés que sí? Porque yo no tengo límites. Es algo que trabajo mucho en terapia. En el humor para mí hay límites, obvio, pero son difusos. Muchas veces te zarpás y el chiste más gracioso es cuando te vas al pasto. Trato de hacerlo en privado. En internet me pasa mucho que, si bien el humor negro me hace reír un montón y lo uso, tener un micrófono me lleva a pensar que hay chistes que no hace falta hacer. Nunca voy a decir algo que pueda lastimar a alguien.
—¿Y en LOL cuánto de lo que hiciste fue improvisado?
—Preparé un momento en el escenario. Eso sí fue lo único que practiqué. Después, todo lo demás fue improvisado.
—Después de esta experiencia, ¿te gustaría seguir explorando otros formatos?
—Me encantaría. Si se abren puertas, me gustaría conducir algo, pero también siento que puedo encontrarme participando en un programa. Estoy muy abierta a cualquier oportunidad, a menos que sea algo que tenga que ver con cantar. Que lo haría igual, pero una tiene sus limitaciones.
—¿Qué le dirías a la Marti que empezó haciendo videos en YouTube?
—Le diría: “Genia”. Que confíe más en ella, menos competitividad. Cuando era más chica, era muy exigente conmigo misma; sufría un montón con el fracaso y ahora entendí que fracasar es muchísimo mejor que no hacerlo. Ahora fracaso y me río; antes lloraba y me quería enterrar.
—¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido, pero todavía no se anima?
—No hay que tener vergüenza porque realmente a nadie le importa. Si a alguien le importa demasiado lo que hace otro, está perdiendo esa persona. Hay que tratar de dejar la vergüenza atrás, de a poquito, y confiar en lo que uno tiene para dar. Al principio nadie va a confiar. Entonces, la persona que tiene que creer sos vos. Si no creés vos, no cree nadie.