1
Martín Fierro de Radio 2026: todos los looks de la alfombra roja
Este miércoles, desde el Goldencenter de Parque Norte, Aptra premia a lo mejor de la radiofonía local
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Esta noche, las principales figuras de la radio se reúnen en el Goldencenter de Parque Norte para celebrar los Martín Fierro de Radio 2026, los premios que cada año entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) a lo mejor de la producción del medio.
En la previa a la ceremonia, los nominados e invitados desfilaron por la alfombra roja y mostraron los looks elegidos para la ocasión.
Más leídas de Personajes
- 2
Murió Antonio Grimau, el hombre que desde niño padeció tragedias insondables y el galán popular que ganó prestigio en teatro
- 3
Charly García: una boda, amores secretos y otros platónicos y una relación que lo acompañó en la recuperación
- 4
En fotos: así fue la íntima despedida a Antonio Grimau en la Chacarita