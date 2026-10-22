Martín Fierro de Radio 2026: todos los looks de la alfombra roja

Esta noche, las principales figuras de la radio se reúnen en el Goldencenter de Parque Norte para celebrar los Martín Fierro de Radio 2026, los premios que cada año entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) a lo mejor de la producción del medio.

En la previa a la ceremonia, los nominados e invitados desfilaron por la alfombra roja y mostraron los looks elegidos para la ocasión.

El total black fue una de las apuestas más elegidas de la noche. Andy Kusnetzoff, nominado por su ya clásico programa radial Perros de la calle, rompió la monocromía con unas botas color suela Gerardo Viercovich

Claudia Fontán fue una de las más elegantes de la noche. La Gunda, compañera en No está todo dicho de Guido Kaczka -uno de los programas nominados-, eligió un vestido strapless de falda amplia en negro con bolsillos Gerardo Viercovich

Marcela Tauro llegó a la entrega de premios acompañada por su hijo. Junto a ella, también se sumó a la foto Marcelo Polino. La periodista de espectáculos se alzó con una estatuilla mientras que su colega es parte de Aptra Gerardo Viercovich

Eduardo Feinmann, nominado por su labor periodística en Alguien tiene que decirlo, lució elegante con una combinación de azul y celeste Gerardo Viercovich

Teté Coustarot, nominada por su programa Qué noche, Teté, brilló enfundada en una casaca negra bordada en lentejuelas y una falda a tono Gerardo Viercovich

El exfutbolista y periodista deportivo José Chatruc eligió llevar un traje pero prefirió no llevar moño ni corbata Gerardo Viercovich

El columnista de LA NACION Jorge Fernández Díaz y Verónica Chiaravalli Gerardo Viercovich

Sebastián Wainraich eligió un look monocromático en azul y le sumó dos accesorios que llamaron la atención: anteojos de sol con marco rojo y un gorro de lana Gerardo Viercovich

Guido Kaczka y su esposa, Soledad Rodríguez, apostaron por la elegancia: él -nominado como conductor y por su programa, No está todo dicho- lució un traje azul y ella combinó una falda tubo con flecos, un top de escote halter y un saco negro Gerardo Viercovich

Sobria, la periodista María O'Donnell, nominada por el programa De ahora en más, fue otra de las figuras que se inclinó por el negro. En su caso, un vestido lencero y unas sandalias de taco alto Gerardo Viercovich

El periodista Ignacio Otero, nominado por Coworking. fue uno de los pocos que se animó a darle un toque personal a su outfit y se desmarcó del resto con un color que no pasó desapercibido Gerardo Viercovich

La exvedette y conductora Amalia "Yuyito" González dijo presente en la noche de los Martín Fierro. Para la ocasión eligió un look total black en el que se destacó un top negro con transparencias y unas sandalias de taco alto GERARDO VIERCOVICH

Virginia Lago, nominada en el rubro programa semanal en FM por El buen modo, se dejó ver feliz en la previa a la ceremonia GERARDO VIERCOVICH

Andrea Rincón lució un diseño asimétrico a cuadros blanco y negro con detalles en flores. Completó el look con botas bucaneras, un clutch negro y aros dorados Gerardo Viercovich

Lizy Tagliani, nominada en el rubro labor conducción femenina por Arriba bebé, eligió un look de gala: un top negro de lentejuelas que llevó con una gran falda roja y un gran moño en la cintura Gerardo Viercovich

El periodista Gastón Recondo, en competencia el el rubro programa periodístico matutino diario FM por el programa Arriba carajo, sobrio con un traje negro Gerardo Viercovich

Feliz de estar en la gala y nominada a mejor programa musical en AM por Soy Nacional, la cantante Sandra Mihanovich dijo presente en la gala Gerardo Viercovich

Otra de las figuras que eligió el brillo para una velada tan especial fue Marcela Feudale. La locutora, nominada por Feudalísima, compartió su osado look: un vestido de escote profundo y tajo que llevó con un abrigo animal print Gerardo Viercovich

Pachu Peña, muy elegante, no pudo contener las ganas de reírse cuando los flashes apuntaron hacia él. El humorista también está nominado Gerardo Viercovich

Baby Etchecopar, nominado por Basta Baby, llegó al evento acompañado de su esposa, Silvina Cupeiro Gerardo Viercovich

Magdalena “Magui” Aicega, nominada en el rubro labor periodística deportiva, deslumbró con un vestido verde esmeralda de escote profundo y detalles en lentejuelas Gerardo Viercovich

Nancy Pazos, otra de las periodistas que busca alzar una estatuilla, se subió a la tendencia del nude con un vestido strapless al cuerpo con detalles en dorado y zapatos a tono Gerardo Viercovich

Costa, en cambio, apostó por el color plata con un vestido de mangas largas y escote cruzado. Para estilizar, llevó el nude en los zapatos Gerardo Viercovich