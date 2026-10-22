Mery del Cerro reveló el difícil momento de salud que atravesó en 2025: “Hoy se cumple un año de mi renacer”

Mery del Cerro recordó en Instagram uno de los momentos más difíciles de su vida: la operación en la que le extirparon un tumor de siete centímetros del abdomen. El diagnóstico llegó pocas semanas después de que la actriz perdiera un embarazo con su pareja, Meme Bouquet. Ahora, al cumplirse un año de aquella intervención, compartió una emotiva reflexión sobre lo vivido, agradeció a quienes la acompañaron y contó cómo la experiencia transformó su manera de ver la vida.

Una de las imágenes que compartió Mery del Cerro en su cuenta de Instagram instagram.com/merydelcerrok

“A veces la vida te da un cimbronazo así. Y hoy exactamente se cumple un año de mi renacer. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1”, escribió Mery en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías que la muestran en la cama de la clínica donde fue intervenida quirúrgicamente y junto a su esposo y el equipo médico que la trató en aquel momento.

En su publicación, la actriz recordó cómo un dolor abdominal derivó en un diagnóstico inesperado, una operación de urgencia y 40 días de incertidumbre hasta conocer los resultados de los estudios. Todo ocurrió en pocos días y la tomó por sorpresa: nunca antes la habían operado.

Mery del Cerro junto a su pareja, Meme Bouquet, durante la internación instagram.com/merydelcerrok

“Después, enterarme de un tumor de 7 centímetros en el abdomen, y qué hubiese sido de mí si no me hubiese cruzado con mi ángel, Lila Dubra [Subdirectora Médica Sanatorio Las Lomas], en el momento perfecto. Gracias a Viviana Saccone, que fue puente para conocer a Lila. Coincidir a la misma hora y en el mismo lugar no fue casualidad, y después muchas coincidencias más”, escribió.

También dedicó unas palabras a su pareja, quien estuvo a su lado durante la operación y la incertidumbre posterior. “Gracias, amor mío, por sostenerme la mano y no soltármela nunca más”, expresó.

El mensaje dejó ver que el impacto de aquella experiencia no se limitó a lo físico. “En ese momento hubo algo en mí que se quedó en una especie de pausa. Sin entender por qué me estaba pasando. Para qué…”, escribió. Y agregó: “Todavía hoy tengo algunas preguntas. Pero también hay algo que se transformó profundamente en mí. Hay un antes y un después inevitable”.

Días de incertidumbre

La intervención quirúrgica fue exitosa y los médicos lograron extirpar el tumor, que estaba encapsulado. Sin embargo, la recuperación estuvo acompañada por una espera angustiante: durante 40 días, Mery no supo con certeza qué era aquella formación ni qué consecuencias podía tener.

Mery del Cerro, hace un año instagram.com/merydelcerrok

En una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la actriz había contado que, al regresar a Buenos Aires después de grabar la serie Margarita en Uruguay, comenzó a sentir dolores de panza. En un primer momento, pensó que podía tratarse de una gastritis o de Covid. Pero la ecografía cambió por completo el panorama.

“El ecógrafo se quedó duro y me dijo: ‘Tenés una formación de siete centímetros en el abdomen’”, recordó entonces. En un primer momento, los profesionales evaluaron la posibilidad de que se tratara de un embarazo ectópico, una hipótesis que luego descartaron. Los estudios posteriores indicaron que se trataba de un tumor supervascularizado y resolvieron dejarla internada.

La operación llegó de manera abrupta. “Al día siguiente entré a cirugía. Meme estaba blanco. No lo sabían mis papás ni nadie. Fue muy fuerte para mí porque fue de golpe. Nunca me habían operado”, relató en aquella entrevista.

La extracción del tumor fue exitosa, pero todavía quedaba por delante el período de espera hasta conocer el resultado del análisis. Finalmente, los médicos le comunicaron que se trataba de un caso excepcional, que estudiarían con el equipo oncológico del Hospital Italiano. En su publicación de Instagram, Mery volvió sobre aquellas palabras que le dieron una perspectiva diferente de lo sucedido: “No sabía qué podía pasar, pero estaba confiada. Yo sabía que tenía que terminar bien, y así fue: ‘Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… Nunca vieron algo así’. Creer o reventar, tenía que pasarme para algo, o para mucho quizás”.

La actriz agradeció a su pareja, a Viviana Sacone y al equipo médico que realizó la intervención instagram.com/merydelcerrok

El tumor no fue el único golpe personal que Mery tuvo que afrontar durante aquel año. Semanas antes de la operación, había perdido un embarazo con su pareja, una situación que atravesó mientras se preparaba para viajar a Uruguay para grabar Margarita, la ficción de Cris Morena.

En aquella entrevista, contó que se había enterado de que estaba embarazada un mes antes de mudarse temporalmente al país vecino. La noticia los había tomado por sorpresa a ella y a Meme, en un momento en el que tenía comprometido el rodaje de la serie durante dos meses y debía estar lejos de sus hijas, Mila y Cala.

Mery del Cerro contó que le detectaron un tumor y debieron operarla

“Cuatro días antes de viajar me entero de esto, con todo lo que conlleva, no solamente emocional, sino físicamente, la pérdida de un embarazo que es muy duro”, había explicado. Su pareja la acompañó a Uruguay durante una semana y, después de ese primer momento, ella intentó concentrarse en el trabajo para atravesar la situación.

Mery decidió mantener lo ocurrido en la intimidad y solamente se lo confió a Isabel Macedo, su compañera de elenco, porque necesitaba contar con alguien que supiera por lo que estaba pasando. La actriz describió entonces lo difícil que había sido atravesar aquel momento lejos de su entorno más cercano.

Sebastián Almada, Juan Martín Flores, y Mery del Cerro Gentileza

Cuando regresó a Buenos Aires, el dolor abdominal y el diagnóstico del tumor abrieron una nueva etapa de preocupación. A esa sucesión de acontecimientos se sumó, tiempo después, una experiencia profesional que terminó adquiriendo un significado especial para ella: su incorporación a la obra Charlie y la fábrica de chocolate, en la que interpreta a la madre del protagonista.

Al recordar esa oportunidad, había explicado que el personaje le había llegado en un momento muy particular. El monólogo de esa madre que alienta a su hijo a seguir adelante y a no abandonar sus sueños la conmovió profundamente, porque conectaba con lo que ella misma estaba atravesando. Por eso, cuando habló de la obra, se mostró emocionada y agradecida.

La experiencia de salud y la llegada de ese papel quedaron enlazadas en su memoria como parte de un mismo proceso. Después del miedo y de la espera, encontró en el trabajo una forma de volver a conectarse con la vida y con aquello que la moviliza.

“Salud, la vida es una”

Al cumplirse un año de la operación, Mery eligió poner el foco en el agradecimiento. “Y hoy me desperté con el amanecer y con un agradecimiento tan especial y distinto”, escribió. “Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da. Por eso trato de vivirla lo más a fondo que pueda, con la intensidad que me caracteriza, porque al fin y al cabo acá estamos y no sabemos nunca hasta cuándo”, agregó.

La actriz también compartió una reflexión sobre la importancia de disfrutar, animarse a hacer lo que a uno le gusta y no postergar aquello que desea. “Vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada, así bien intensa como me gusta a mí”, escribió, antes de cerrar esa parte de su publicación con un agradecimiento a todas las personas que la acompañaron.

Mery del Cerro está en pareja con Meme Bouquet desde hace 16 años y tienen dos hijas en común, Mila y Cala (Foto: Instagram @merydelcerrok)

Sus palabras también estuvieron dirigidas al equipo médico que intervino durante aquel momento. “Mis agradecimientos eternos”, resumió y concluyó con una frase que sintetiza el sentido que hoy le encuentra a lo ocurrido: “En fin… Salud, la vida es una”.