Monstruos: el escalofriante testimonio de un exmiembro de Menudo podría cambiar el destino de los hermanos Menendez

Escuchar

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez sigue generando polémica. La serie de Netflix creada Ryan Murphy no fue del agrado de los hermanos en los que está basada la historia y lo hicieron saber, a pesar de que todavía cumplen su condena por haber asesinado a sus padres en 1996 . Sus declaraciones, que fueron dadas a conocer por la esposa de uno de ellos en sus redes sociales, volvieron a ubicar el caso en los principales medios de comunicación. Con el tema instalado, un hecho que hace unos años pasó casi inadvertido, volvió a cobrar fuerza: la denuncia por violación de uno de los miembros del grupo Menudo contra José Menendez, el progenitor de los hermanos parricidas.

Lyle y Erik confesaron haber asesinado a sus padres, pero alegaron en el juicio que se vieron obligados a hacerlo porque estaban convencidos de que si no lo hacían, sus progenitores iban a terminar matándolos. Además, aseguraron que sufrieron abusos y fueron violados desde su infancia por su padre, al tiempo que su madre, Kitty, estaba al tanto de lo que sufrían y nunca hizo nada por evitarlo. Este viernes, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, dijo durante una conferencia de prensa que no hay duda de que Erik Menéndez, de 53 años, y su hermano de 56, Lyle Menéndez, cometieron los asesinatos, pero su oficina r evisará nuevas pruebas y tomará una decisión sobre si se justifica una nueva sentencia .

La nueva evidencia presentada en una petición incluye una carta escrita por Erik Menéndez que, según sus abogados, corrobora las acusaciones de que su padre, José, abusó sexualmente de él .

¿Un testimonio clave?

De origen cubano e instalado en los Estados Unidos desde su adolescencia, José Menendez llegó a ser director de RCA Records . Si bien en la serie son varias las escenas que transcurren en la empresa discográfica, son pocas las alusiones a las actividades concretas del padre de Lyle y Erik. Una de ellas tiene que ver con la firma del contrato de una de las bandas latinoamericanas más exitosas de los años ochenta: nada menos que Menudo, el grupo de chicos adolescentes del que formaron parte, entre otros, Ricky Martin y Robi Draco Rosa.

En mayo de 2023 se estrenó en los Estados Unidos y varios otros países del mundo la serie documental Menendez + Menudo: Boys Betrayed, que repasa, a través de testimonios de algunos de los cantantes que pasaron por la agrupación juvenil, los peores momentos que vivieron en aquella época, cuando eran apenas adolescentes. Allí, se ve a Roy Roselló, uno de los muchachos que integró la banda entre 1983 y 1986, revelando que Menendez lo drogó y violó. “Sé lo que me hizo en su casa”, señaló, visiblemente afectado y mirando a cámara. Y luego afirmó que el hecho ocurrió cuando tenía 14 años, durante un viaje a la casa de la familia Menendez a Nueva Jersey. Señaló su foto y dijo: “ Ese es el hombre que me violó. Ese es el pedófilo ”.

Charlie Rivera, Roy Rosselló, Ricky Martin, Ray Acevedo y Robbi Rosa, en 1985 Fotos International - Getty Images

Roselló recordó que conoció a Menendez en una limusina de camino a casa del ejecutivo. Al llegar a la propiedad, le convidaron vino y al poco tiempo comenzó a sentirse mareado. A partir de ese momento, solo recuerda que lo llevaron por un largo pasillo hacia uno de los dormitorios. Cuando finalmente despertó, se encontraba en el cuarto del hotel en el que se hospedaba junto al resto de la banda. Nunca supo cómo llegó hacia allí, indicó. Y reveló que tuvo hemorragias y sufrió de fuertes dolores durante semanas .

El documental se basa en los reportajes de los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan, pero no es el primero que se realiza sobre el mítico grupo de adolescentes creado en Puerto Rico: en la serie de HBO Max Menudo: Forever Young los cantantes ya dieron un vistazo a su intimidad y acusaron de abuso sexual, psicológico y físico a su promotor musical, Edgardo Díaz.

El testimonio de Roselló en el documental -que no se encuentra disponible en la Argentina- podría cambiar el destino de los hermanos Menendez, que desde hace décadas reclaman que se realice un nuevo juicio. Erik Menendez, que en el momento en el que se llevó a cabo el doble homicidio buscaba un lugar dentro del tenis profesional, declaró sentirse “fatal” al enterarse de que otra presunta víctima de su padre lo había denunciado. “ Siempre esperé y estaba convencido de que tarde o temprano la verdad sobre mi padre saldría a la luz . Pero nunca deseé que saliera a la luz así... El resultado del trauma que ha sufrido otro niño”, expresó. Su hermano, que estudiaba en Princeton cuando se cometió el parricidio, indicó a su vez que era “sorprendente” enterarse de este hecho tanto tiempo después.

En una entrevista que Roselló brindó hace algún tiempo al programa de Telemundo Al Rojo Vivo, Roselló también acusó a José Menendez de haberlo violado. “ Sentí que alguien me cargaba, y esa persona era José Menéndez que me estaba llevando hacia su cuarto para violarme ”, indicó. Allí, manifestó su tristeza por no haber hecho público lo ocurrido en el momento en el que se llevó a cabo el juicio que terminó condenando a Erik y Lyle.

LA NACION

Temas Menudo