Otro exintegrante de Menudo asegura haber sido abusado por un alto ejecutivo de la música; “sé lo que me hizo”

Si hay un grupo latino con el que una generación se sintió identificada, ese fue Menudo, la banda de chicos cuyo éxito trascendió fronteras, provocó un verdadero furor en los niños y preadolescentes de los años 80 y de la cual salieron estrellas como Ricky Martin y Draco Rosa. Lejos de la fama y de los reflectores, el nombre del grupo volvió a sonar con fuerza el año pasado, por un documental en el que sus exintegrantes denunciaron los abusos que ejercían sobre ellos. Ahora, Roy Roselló, otro de los miembros de la banda, rompió el silencio y acusó a José Menendez, quien era un alto ejecutivo de la industria de la música durante el auge de Menudo, de haberlo violado cuando era adolescente. “Es hora de que se sepa la verdad”, afirmó.

Hace décadas, el asesinato de José Menendez a manos de sus propios hijos causó una fuerte conmoción. Lyle y Erik Menendez fueron condenados en 1996 por entrar a la sala de estar en su mansión de Beverly Hills y balear a su madre y padre. Durante el proceso judicial, los argumentos de la defensa se centraron en que los hermanos habían sido víctimas de agresión sexual y habían actuado motivados por el miedo.

Roy Roselló (der.), exintegrante de la banda Menudo, reveló presuntos abusos de José Menendez, quien era un alto ejecutivo de la música, en una docuserie Today

Ahora, años después, Roselló alega que Menendez, quien en esa época era director de RCA Records, lo drogó y violó. Sus revelaciones son parte de la serie documental titulada: Menendez + Menudo: Boys Betrayed, que se estrenará el próximo mes en EE.UU.

En el adelanto, compartido por el programa Today, aparecieron algunas de sus declaraciones: “Sé lo que me hizo en su casa”. En un fragmento, Roselló afirmó que, cuando tenía 14 años, el ejecutivo abusó de él durante un viaje a la casa de la familia Menendez a Nueva Jersey. Señaló su foto y dijo: “Ese es el hombre que me violó. Ese es el pedófilo”.

Esta producción se basa en los reportajes de los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan y se centra, además de en este abuso, en los otros que habría sufrido Roselló. Esta no es la primera vez que los miembros de la popular banda hablan sobre su vida dentro del grupo. En la serie de HBO Max Menudo: Forever Young dieron un vistazo a su intimidad e hicieron acusaciones que incluían abusos sexuales, mentales y físicos por parte de su promotor musical, Edgardo Díaz.

¿Qué pasó con los hermanos Menendez?

La nueva información podría ser importante para el caso de los hermanos Menendez. “Este es el testimonio que Erik y Lyle necesitaban cuando fueron condenados a cadena perpetua”, señala una persona en el anticipo de la nueva miniserie.

Los hermanos Menendez, condenados por el asesinato de su padre, José Menendez, quien era ejecutivo de una discográfica Today

De acuerdo con el New York Times, no está claro el impacto que tendría el relato de Roselló en el esfuerzo de los abogados defensores de los hermanos Menendez por un nuevo juicio. Cuando se descubrieron los asesinatos de Mary Louise, una exreina de belleza conocida como Kitty, y José Menendez, en 1989, el abuso sexual como atenuante fue clave para los juicios penales. En 1993, cuando comenzó la primera acusación, finalizó con dos jurados que no llegaron a un acuerdo, lo cual terminó en procesos nulos. Años después, en 1996, los hermanos fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua.

En el clip transmitido por Today, Erik Menendez declaró sentirse “fatal” al enterarse de que otra presunta víctima de su padre había denunciado. “(...) Siempre esperé y creí que algún día la verdad sobre mi padre saldría a la luz. Pero nunca deseé que saliera a la luz así... El resultado del trauma que ha sufrido otro niño”. Por su parte, Lyle Menendez agregó que era “sorprendente” enterarse de esto, tanto tiempo después.

Los asesinatos de la pareja llamaron la atención del público. Lyle estudiaba en Princeton al momento de las muertes, en tanto que Erik buscaba hacer una carrera en el tenis. Los fiscales los presentaron como asesinos, interesados en acceder al patrimonio millonario de sus padres. Inicialmente, la policía creyó que sus muertes se relacionaban con la mafia, pero se dieron cuenta de que Lyle, que tenía 22 años en su arresto, y Erick, de 19, habían comprado condominios, relojes de lujo y autos deportivos después de la muerte de sus progenitores.

Además, pese a que negaron esta versión, se encontraron conversaciones grabadas con su psicólogo en las que hablaban de sus motivaciones para matar a sus padres. Durante el primer proceso, los abogados defensores argumentaron que Lyle había confrontado a su papá por los abusos sexuales familiares y que este había adoptado una actitud amenazante, por la que los hermanos temieron por sus vidas. Los juicios se televisaron y dividieron a los jurados, hasta que finalmente fueron anulados. Años después y con nuevas condiciones, llegó la sentencia final.

En el segmento de la docuserie que emitió Today, Alan Jackson, un abogado penalista, coincidió que todavía faltaba un largo proceso para los hermanos, aunque las declaraciones de Roselló podían ser un “rayo de esperanza”.

