Una popularidad arrolladora le llegó sin buscarla, cuando la eligieron para ser parte del elenco de Chiquititas, con solamente seis años. La vida de Nadia Di Cello cambió por completo y ella lo disfrutó. Después, aprendió sobre la resiliencia cuando, ya en la adolescencia, sufrió bulimia y anorexia sumadas a algunos problemas familiares y la conflictiva separación de sus padres. Necesitó alejarse del medio, se enamoró, fue mamá de Valentino (16) y Francesca (10), tuvo un enorme disgusto cuando el padre de sus hijos fue acusado de venta de estupefacientes, se quedó en la calle, se separó y volvió a empezar de cero.

Hoy Nadia volvió a enamorarse, cría a sus hijos con felicidad y vuelve al teatro con Fondo de olla, una nueva apuesta de José María Muscari, que se estrena el 21 de enero en el Picadilly, y a la gorra. En una charla intima con LA NACION, la actriz cuenta su historia de amor, cómo superó todos los obstáculos que se le presentaron en la vida y qué aprendió de ellos.

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-Hace tiempo que no te subías a un escenario…

-Un año y medio. Lo último que hice fue La coartada, una comedia con Toti Ciliberto, que falleció y se cortó la obra. Habíamos estado en Tigre, venían las vacaciones y estábamos arreglando para hacer una gira.

-¿Te sorprendió su muerte? Porque lo veías todos los días.

-Me quedé helada, porque lo veía todos los días. Él vivía en San Martín, me pasaba a buscar para ir al teatro juntos y compartíamos mucho tiempo. Habíamos quedado en juntarnos a comer. No lo podía creer, no entendía nada. Fue muy triste y todavía me duele mucho porque es una gran pérdida. Éramos compinches, el elenco era súper lindo y Toti era mi marido en la obra así que sociabilicé un montón y empatizamos. Era muy generoso, creía en mí y me daba ese lugar para explotar el personaje. Jugábamos mucho en escena, teníamos complicidad y nos divertíamos. Me recontra encariñé con él. Fue muy triste, de verdad.

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"Viví una etapa de mucha exposición y también cariño del público", dice Noelia Marcia Guevara - La Nación

-¿Cómo llegó la oportunidad de hacer Fondo de olla, a la gorra?

-Estoy muy emocionada, muy feliz y profundamente agradecida, porque es una oportunidad que me llega en un momento de la vida en el que valoro mucho el trabajo. Viví una etapa de mucha exposición y también cariño del público, que lo sigo teniendo. Gracias a las redes, salgo a la calle y me conocen mucho más que antes. Y encima tengo una hija que es igual a mí cuando estaba en Chiquititas. Hace mucho tiempo que tengo ganas de trabajar con Muscari; es un referente y no lo conocía. Fui a ver muchas de sus obras y siempre me encantó su cabeza, y deseé mucho poder trabajar con él. De hecho, hace tiempo le escribí por Instagram, reatrevida yo (risas), y le dije que si alguna vez existía la posibilidad de trabajar juntos, me encantaría y sería un placer. Un día estaba en una plaza con mi hija y tomando mate con unas amigas, y me mandó un mensaje por Instagram, preguntándome si estaba en la Argentina. Hacía poco había vuelto de Israel, donde fui por Chiquititas. Me hizo la propuesta para Fondo de olla, contándome que era un formato a la gorra, y me entusiasmó mucho más. Muscari es muy innovador. Estrenamos en el Picadilly el 21 de enero, y vamos a estar de jueves a domingos. Es un elenco hermoso: Marta Albertini, Victoria Carreras, Adriana Aguirre, Daniela la cantante, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyrou, Raúl Rizzo, la señorita Lee. Los miro en los ensayos y quedo maravillada por el talento, la experiencia, y siento que estoy tocando el cielo con las manos. Y que 10 actorazos, a esta altura del año y cómo está el país, pensemos en agasajar al público que tanto amor nos dio, es maravilloso. Hacerlo a la gorra es una forma de devolver el cariño, el reconocimiento al público y darle lugar a todos aquellos que no pueden darse el lujo de pagar una entrada para ir al teatro. Además, hay sorpresas y premios, y la obra empieza ya en calle Corrientes, con toda una movida. Muscari la escribió pensando en cada uno de nosotros y en nuestra historia. Somos nosotros hablando de nuestras vidas, no somos un personaje. Lo siento como un mimo, y lo estoy disfrutando. Y aclaro que no somos actores que estamos en el fondo de la olla, olvidados. Todo lo contrario porque en el fondo de la olla queda lo más sabroso.

-Tuviste una carrera con altibajos, con una gran exposición con Chiquititas y después un perfil más bajo. ¿Buscaste que fuera de esa manera?

-Se dio así. Debuté en Chiquititas en el ’96 y después hice Rincón de Luz, Rebelde Way, El refugio. A los 16 años necesité parar por salud, porque me había pasado algo en lo personal con mi familia. No podía trabajar y estar triste…. No podía acompañar a mi familia.

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"Tuve problemas de salud mental. Entonces, decidí frenar, curarme, ir al psicólogo, al psiquiatra, me medicaron y en el medio tuve una internación", plantea Noelia Marcia Guevara - La Nación

-¿Qué pasó?

-Mis papás tuvieron una separación bastante difícil, con mucho conflicto. Mi mamá se enfermó, y estuve acompañando un poco. Por otra parte, quería cuidar mi trabajo. Entonces, no podía permitirme estar triste. A esa edad me di cuenta de que nunca había parado, nunca había pensado en mí y estaba muy triste, porque también estaba adolesciendo. Sufrí bulimia y anorexia y, de alguna manera, tuve problemas de salud mental. Entonces, decidí frenar, curarme, ir al psicólogo, al psiquiatra, me medicaron y en el medio tuve una internación. Llegué a pensar que no quería vivir…

-¡Qué difícil! ¿Y cómo saliste adelante?

-Estaba triste, estaba mal. Empecé a hacer terapias grupales con otras personas que tenían muchos más problemas que yo, y me di cuenta que mis problemas no eran tan graves como los que estaba escuchando. Y veía gente que estaba muy mal de salud. Ahí dije “no soy esto, yo no puedo permitirme caer”. Y me propuse salir adelante, fui a Córdoba donde vivía mi abuela y me curé. Me sané yo solita. Ir a Córdoba fue mi salvación. Intentaba ver el lado positivo de las cosas. Cuando volví, me puse de novia y enseguida quedé embarazada y nació Valentino.

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-Y te dedicaste a la familia…

-Sí. Tenía 19 años. Pero también empecé a preguntarme si ser actriz era realmente lo que me gustaba. Era muy joven, quería vivir también mi vida… Porque por trabajar me perdí el viaje de egresados, estar con mis amigos, ir a bailar, tener novio y todas esas cosas que yo no había vivido. Me tomé un tiempo.

"Siento que nunca me tendría que haber ido de la televisión", dice Noelia Marcia Guevara - La Nación

-Chiquititas fue tu primer trabajo, a los 6 años. ¿Fuiste porque lo pediste en casa o te llevaron?

-Fui a un casting a acompañar a mi hermana y a mi prima. Yo no iba a participar porque era muy chica y mi mamá no apoyaba eso; todavía ni sabía leer. Pero me puse caprichosa y dije que quería participar y no le quedó otra que dejarme. Cuando entré, me acuerdo que estaba el chef Saverio (el persoanje que hacía Alberto Fernández de Rosa), con otra gente y me preguntaron qué quería hacer. Les hice el show de Xuxa, porque amo a Xuxa y es mi gran referente de la vida. Canté y bailé como ella y quedé, después de ocho castings. Mi papá trabajaba en Telefe como camarógrafo y ni estaba enterado que yo había hecho el casting. Recuerdo que un día, a mis 3 años, él me llevó al canal a ver a Xuxa y no se cómo llegué a su lado cuando estaba con las paquitas y me puse a bailar todas las coreos y Xuxa me miraba y no lo podía creer porque me sabía todo. Me agarró, me dijo “mi paquita”, me dio besos por todos lados y me la pasé todo el programa al lado de ella como una paquita más.

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-¿Qué recuerdos tenés de esos años?

-Los mejores. Fue una explosión increíble. Yo era fanática de Chiquititas, y en el ’95 fui a ver el show en el Gran Rex. Estaba en el súper pullman y lloraba y le decía a mi mamá que quería estar ahí. Y al otro año ese deseo se cumplió. Mi personaje empezó siendo chiquito, después fue tomando un vuelo increíble porque Cris Morena no podía creer cómo yo lloraba, cómo me reía. Creo que no actuaba, sino que lo vivía en carne propia y lo sentía tan real. Me sentía huérfana de verdad, me sentía en el hogar. Con Romina (Yan) pegué una amistad linda porque ella decía que era como mi mamá, siempre me protegía. Me enseñó un montón porque yo no sabía nada, ni leer, ni actuar. Y ella me enseñó. Era mi protectora, era mi referente ahí adentro. Crecí y aprendí haciendo programas de Cris, por eso le debo un enorme reconocimiento y un gracias por todo lo que me brindó. Y a mí también me debo un enorme gracias porque fui la única que duró todas las temporadas del programa, y no es fácil estar y sostenerte y cuidar tu trabajo y ser responsable y no mezclar tu historia personal con lo que te está pasando en el trabajo para que nadie vea nada raro y no te echen o porque ya no les servís.

-Después de sufrir esa crisis existencial que contabas, ¿qué pasó?

-Trabajé en otras cosas, fui promotora, recepcionista, secretaria y tuve mi propio local de ropa que cerró en pandemia. Y en un momento me di cuenta de que lo mío era en la tele, el teatro, los medios. Y quise volver.

-¿Fue difícil volver?

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- No fue fácil porque muchas veces intenté tocar esos contactos que tenía, y la tele había cambiado, nada era lo mismo. Toqué muchas puertas que se me cerraron, pero soy muy perseverante y siempre voy a por los sí. Tenía mucho miedo porque pensaba que, tal vez, se me había pasado el tiempo, la gente no me iba a reconocer, no me iba a querer. Pero me subí al escenario otra vez y fue como si nunca me hubiera bajado. Eso fue en el 2015, con una cooperativa y me convocó Jimena Piccolo, excompañera de Chiquititas. Ahí volví a elegir ser actriz y confirmé que amo esto. Siento que nunca me tendría que haber ido.

-Hace unos años estuviste en el ojo de la tormenta cuando el papá de tus hijos tuvo un problema con la Justicia, acusado de vender estupefacientes. ¿Cómo está el tema hoy?

-Nunca hablé del tema, pero sí pedí trabajo porque me quedé en la calle. Hoy estamos divorciados. Creo que fue una de las cosas más difíciles que me tocó afrontar en mi vida… Fue un baldazo de agua fría que no esperaba. Me sentí totalmente traicionada, vulnerada. Entré en un lugar muy oscuro donde no tenía ganas de estar, pero no podía tampoco soltar… Tenía que ayudar y cuidar a mis hijos sobre todas las cosas, porque después se hizo público y ellos iban al colegio. Nos vimos los tres muy expuestos, recibí amenazas de todo tipo. Fue feo, pero también se dijeron muchas cosas que no son verdades. No quiero hablar del tema porque yo jamás hice nada, ni lastimé a nadie, ni me metí con nadie. Yo trabajo siempre de dar amor. En ese momento teníamos el local de ropa que después cerramos, y teníamos planes de ir a vivir a los Estados Unidos; además él tenía un camión. Yo no veía nada malo.

-Decías que te quedaste en la calle de la noche a la mañana…

-Sí, nos quedamos sin casa; alquilábamos, y la tuve que entregar porque no la podía pagar. Había deudas con la tarjeta, con la obra social, nos quedamos sin nada. Encima nos hicieron un allanamiento, y me robaron todo lo que tenía. Tampoco podía hacer nada porque tenía miedo, recibía amenazas. La pasé horrible. Nos fuimos a la casa de mi exsuegra y estuvimos un tiempo ahí. Los abogados me sacaron hasta lo que no tenía y no hacían nada hasta que tuve abogados del ámbito público, y ahí pudimos lograr un arresto domiciliario. Entonces, pude empezar a soltar un poco esto de hacerme cargo de todo. El amor ya se había muerto, pero no fue fácil despedirme de ese proyecto de familia que había creado con él, desde tan chica. Con mis papás había vivido una separación difícil y esa era otra separación; una frustración constante. Entré en depresión de vuelta, con ataques de pánico.

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-¿Recurriste a la terapia otra vez?

-No, salí sola adelante, con mi fuerza de voluntad. Me fui sin nada, con mis hijos, y volví a empezar. La vida me regaló otras oportunidades, porque hoy estoy en pareja hace tres años con una persona que es luz, que me da todo lo que nunca me dieron, me valora, me cuida, me ama sanamente, me enseñó, y me enseña un montón de cosas. Su familia también es como una familia para mí, porque a mi papá lo tengo en Buenos Aires, pero mi mamá vive en Córdoba.

-¿Cómo lo conociste?