En el barrio de Nicki Nicole, en Rosario, el verano olía a jazmines y a pasto mojado. Para ella, ese es el “olor a Navidad”. Ahora, con 26 años y un recorrido artístico del que está orgullosa, se propuso recuperar ese perfume de su infancia para darle nombre a su próximo álbum, Jazmines para ti.

“Eterna soledad” y “Rayo de sol” son dos canciones que, dice, funcionan como el comienzo de una novela. Esta vez, la historia del álbum empieza con una pregunta que durante mucho tiempo le incomodó hacerse: ¿por qué le daba tanto miedo estar sola? La artista conversó con LA NACION sobre su recorrido, sus próximos proyectos y el camino interno que la llevó a poder disfrutar de sus logros.

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Nicki Nicole lanzó dos canciones, “Rayo de sol” y “Eterna soledad” SONY

—¿Qué tienen los jazmines para que hayas decidido ponerlos en el título del disco?

—Es la flor que elegí como símbolo del amor propio. Tiene mucho que ver con que es una de las flores que más me acuerdo de mi infancia. En mi barrio había gente que tenía jazmines y me quedó ese olor. Cuando llegaba el verano, yo los asociaba mucho con la Navidad. Decía: “¡Ay, olor a Navidad!”. Y era olor a florcitas, a pasto mojado. Viste que lo que más te queda de la infancia son esas cosas, como fragancias, momentos.

—¿Qué otro recuerdo de tu infancia te lleva enseguida a Rosario?

—Mi abuela hacía torta de manzana y hoy la hace mi mamá. De hecho, la hizo en estos días.

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—Qué lindo que vaya de generación en generación...

–A la mía todavía no llegó [se ríe]. Tengo que aprender a hacerla. Me quedan esas cosas, la torta que hacía mi abuela, las facturas que me compraba mi madrina. Cositas muy puntuales.

—¿Por qué sentiste ganas de volver a esas cosas ahora?

—Creo que tiene que ver con lo interno, con las cosas que te hacen feliz sin que te des cuenta. Oler una fragancia que te recuerda a cuando eras chiquito o comer una torta y decir: “Es igual a la que hacía mi abuela y ahora la hace mi mamá”. Esa conexión con el disfrute tiene mucho que ver con el disco. Hoy siento que hay una presión muy grande. Entrás a las redes y todos muestran que ya cumplieron sus sueños. Y vos pensás: “Che, pará, ¿por qué mi camino no va tan rápido?”. Ese estímulo te lleva a dejar de disfrutar y a querer pertenecer a algo que capaz ni siquiera es tu sueño.

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—¿Y vos cómo te llevás con el disfrute?

—Antes los nervios me llevaban a escenarios negativos. Estaba todo el tiempo pensando: “Ay, que no salga nada mal”. Ahora los trabajé. Siguen ahí porque lo que me pasa es importante para mí, pero intento disfrutarlo sin pensar que algo malo puede suceder.

—¿Cómo lo trabajaste?

—En terapia y también escribiendo mucho. Dejando de negarlo, porque a veces una se dice: “No, no, yo la paso rebién”. Y yo, tipo: “No la estás pasando tan bien”. Creo que fue clave reconocer eso primero y después poder trabajarlo.

—En “Rayo de sol” cantás sobre guardarte lo que sentís. ¿Qué te estaba pasando cuando la escribiste?

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—La historia empieza con “Eterna soledad” y termina en “Rayo de sol”. En la primera le pido a la soledad que, si vuelvo a ella, por favor no me abandone. Le hablo como si fuese otra persona. Después de guardarme todo ese sentimiento de no saber estar sola, llega “Rayo de sol”, que es la reflexión y la rabia. ¿Por qué no puedo estar sola? ¿Por qué le tengo miedo a la soledad? ¿Por qué me aterra estar conmigo misma? Ahí empieza a nacer todo lo que viene después en el álbum. Es como si hubiese comenzado una novela.

—Cantás frente a miles de personas. ¿Cómo convivía esa sensación de estar tan acompañada con el miedo a quedarte sola?

—Yo estoy re acompañada, tengo un montón de gente. Pero a veces hablo con amigos que están en Rosario y ellos no están ahí conmigo. Y, aunque esté en un lugar rodeada de gente, el problema era más conmigo. No quería estar sola conmigo misma. Necesitaba que alguien me acompañara en mis ideas, en lo que me imaginaba, porque capaz mi idea no tenía el mismo peso para mí si no había otra persona acompañándome.

Nicki Nicole y el arte de tapa de Jazmines para ti SONY

—Cuando empezaste, lo más difícil parecía alcanzar tu sueño. Ahora que lo cumpliste, ¿qué es lo más difícil?

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—Poder disfrutarlo. Sé que estoy en un lugar privilegiado y la paso muy bien. Tenía un problema más de autoestima, que también me lo generó la presión por cumplir con todas las expectativas. Si a vos te gustaba mi canción y a otra persona no, en vez de pensar “Che, qué bueno que te gustó”, me preguntaba: “¿Por qué a esa persona no le gustó? ¿Qué puedo hacer para que le guste?”. En todo este tiempo también trabajé mi coherencia. Si voy a hacer una guía hacia el amor propio, tengo que encontrarme conmigo misma primero.

—Hoy te animás a probar cosas distintas con tu imagen. ¿En algún momento la ropa holgada fue una forma de resguardarte?

—Sí, en algún momento. También siempre me gustó usarla. Era más chica, estaba encontrando mi identidad y tenía millones de problemas de autoestima, con los ángulos, con cómo me veía. Capaz me gustaba algo, pero no lo usaba frente al mundo entero. Para una tapa de revista o de un álbum, siempre quería usar la misma pose, la gorra, porque ya sabía que me quedaba bien. Y me privé de cosas divertidas. Durante un montón de tiempo no usé zapatos altos porque me daba vergüenza caminar mal. Ahora tampoco es que soy una modelo caminando [se ríe]. Me gusta usarlos y los uso. Es muy real eso de que mientras más crecés, menos te importa todo.

Nicki Nicole estrenó las primeras dos canciones de su nuevo álbum. Se llaman “Rayo de sol” y “Eterna soledad” SONY

—Ya te vimos en Envidiosa. ¿Vas a seguir explorando tu faceta de actriz?

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—Puede ser [se ríe]. Estuve en Envidiosa y puede que vengan más cositas...

—¿Cuándo empezaste a sentirte bien con tu propia compañía?

—Empezó entre diciembre y enero. Me fui al sur, a Bariloche, y me pareció un lugar muy mágico. Ahí arranqué a preguntarme qué estaba sintiendo, qué me estaba pasando, qué me gustaba y qué no. A encontrarme.

—Si pudieras mandarle un audio a la Nicki que estaba a punto de empezar este disco, ¿qué le dirías?

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