El conductor y empresario estrena Somos así: la serie de Nadie dice nada, la ficción que comparte con sus compañeros de programa y que este miércoles llega a la pantalla de Disney+

El universo de Luzu TV creado por Nicolás Occhiato sigue expandiendo las fronteras del streaming y, a los shows en teatro o a la alianza que forjaron con Telefe durante la última temporada de La Voz Argentina, ahora se suma su primera ficción realizada por Pampa Films para Disney+. Somos así: la serie de Nadie dice nada (estrena este miércoles 18) lleva a la pantalla chica la química y la complicidad que Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal despliegan a diario en su programa emitido a través de YouTube. Y, tal como el conductor y empresario adelanta a LA NACION, es apenas el inicio de una nueva faceta audiovisual de Luzu, que próximamente lanzará su productora junto a Pampa Films (fundada por Pablo Bossi y Juan Pablo Buscarini), una sociedad que promete fusionar los 20 años de trayectoria de una con la comunidad y el “aparato comunicacional” de la otra.

Somos así: la serie de Nadie dice nada, una idea original de Talledo y Diego Vago (que oficiaron como escritores y showrunners), es una divertida propuesta que sigue a un grupo de amigos de entre treinta y cuarenta años que atraviesa una etapa en la que todo parece desacomodarse al mismo tiempo: entre trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz, los personajes se verán envueltos en situaciones tan absurdas como emotivas que los obligarán a replantearse quiénes son y qué están dispuestos a sostener cuando el presente ya no se parece al que imaginaron. “Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia”, advierten sus protagonistas con humor.

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La ficción cuenta con un elenco que incluye a figuras como Oscar Martínez y Graciela Stefani, encargados de interpretar a los padres del personaje de Occhiato. También participan Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati. Completan el elenco Pedro Colletta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.

—Santi fue la mente creativa, desarrolló el guion y ofició de showrunner. ¿Cómo fue ese proceso creativo?

Occhiato: —La idea surgió al aire del programa. Los personajes del programa están tan marcados y además todos son actores, menos yo, así que un día dije: “Che, ¿si hacemos algo con esto?”. En ese momento hablamos de una sitcom y creo que está el video en donde dije: “A partir de hoy me pongo en campaña”. Ahí fue que Santi con sus socios la idearon y escribieron.

Flor Jazmín Peña

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Talledo: —Para mí, lo bueno del programa es que cada uno tiene una personalidad muy marcada; entonces, se podía jugar mucho con eso en la ficción. No es que somos nosotros en la serie, pero sí hay unas pinceladas interesantes de las personalidades de cada uno que son muy divertidas. La gente que ve Nadie dice nada va a encontrar muchos guiños en la serie, ya sea de nuestra personalidad o de anécdotas que contamos, y la gente que no haya visto el programa también se va a sorprender con una historia muy linda.

Occhiato: —Los chicos hicieron un laburazo con los detalles porque nosotros hace mucho tiempo que estamos al aire y contamos mucho de lo que nos pasa. Entonces, van a encontrar cosas que por ahí conté hace cuatro años en el programa.

Garabal: —[Se dirige a Occhiato] ¿No podías tener citas con la misma persona como tu personaje?

Occhiato: —¡Lo estás spoileando!

Garabal: —Está en el trailer.

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Occhiato interpreta a Matías, un profesor de gimnasia con problemas en el amor: le resulta imposible pasar de una tercera cita. Talledo es Lucas, un artista frustrado con su vocación, y Garabal se pone en la piel de Leo, un médico hipocondríaco. Fotos: Disney+ CLEO_BOUZA

—¿Eso fue algo que contaste al aire?

Occhiato: —No sé si fue algo que conté pero Santi lo interpretó muy bien desde la escritura [risas]. Tiene destellos muy lindos para la comunidad y también, que es un poco el propósito del proyecto, lo puede ver gente que no sabe ni qué es Luzu. Creo que lo más lindo que puede pasar es que haya gente que después descubra que estos cinco protagonistas hacen un programa en YouTube todos los días.

—Nico, ¿cómo viviste el desafío de actuar?

Occhiato: —No fue para nada fácil y tenía mucho miedo de arruinarlo. Todos son actores y yo no, entonces, traté de estar a la altura.

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Garabal: —Tampoco somos unos actorazos.

Occhiato: —Bueno, pero laburaron de eso.

Garabal: —No es que ves la serie y decís: “Uy, qué diferencia abismal”. Estamos parejos. Nico la rompió, es muy carismático.

Occhiato: —No, no, no, no [se ríe].

Talledo: —Van a ver una actuación muy grosa.

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Garabal: —No sé si Nico no se va a ir a otros proyectos y va a dejar Luzu.

—¿Tenemos un nuevo candidato para el Martín Fierro del próximo año?

Occhiato: —¡No te sumes al chiste! [risas]. Igual, mi personaje se parece mucho a mí, no es que tuve que interpretar a un asesino en serie.

Nico Occhiato y el desafío de actuar

—Tampoco es lo mismo pasar de la mesa de amigos en Luzu a hacer una ficción juntos.

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Talledo: —Era un desafío interesante porque en la mesa tenemos una química muy linda y había que ver si nos pasaba lo mismo actuando. Para mí fue espectacular y se generó lo mismo que pasa en el programa todos los días. Esa confianza, que para mí en una serie de un grupo de amigos es lo más difícil de conseguir, ya la teníamos de base y se nota mucho en la ficción.

Garabal: —En ese sentido, grabar fue un placer. Este año hicimos un montón de cosas con Luzu, como los viajes y los teatros, pero grabar la serie fue lo más divertido. En mi caso, pude mezclar con ellos algo que ya hacía en paralelo. El primer día que hicimos una prueba de cámara para ver aspectos técnicos y demás, tuvimos que improvisar y nos salió como si lo hubiésemos hecho siempre y con mucha confianza de que nadie se iba a ofender, de que entre nosotros no hay ego o narcisismo. Estábamos muy relajados sabiendo qué rol tenía cada uno; puede parecer algo menor, pero es superimportante.

La ficción está protagonizada por los conductores de Nadie dice nada, el programa insignia de Luzu TV: Nico Occhiato (Matías), Flor Jazmín Peña (Chía), Momi Giardina (Guillermina), Santi Talledo (Lucas) y Martín Garabal (Leo). “Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia”, advierten con humor. Fotos: Disney+ CLEO_BOUZA

—Quizás están acostumbrados a lo espontáneo y a la improvisación, y acá había que seguir un guion.

Occhiato: —En el programa también estamos actuando de algún modo. Estamos actuando de nosotros y por ahí exagerando situaciones que nos pasan. Acá había un guion escrito que teníamos que seguir, pero lo bueno es que se permitía un poco eso, que es a lo que estamos acostumbrados. Nos conocemos mucho, sabemos lo que a uno le cae mal o bien, cómo hacerlo reír, y creo que eso lo hizo divertido. Para mí fue espectacular. Hablando con ellos, me dicen que no es tan normal pasarla así de bien en grabaciones tan largas.

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Garabal: —Fue un privilegio. También estuvimos rodeados de un montón de otros actores a los que admiramos y que le dan prestigio al proyecto, además del equipo técnico, que para mí es súper importante. La comunidad de Luzu puede estar detrás y bancar, pero no es que nos confiamos y salimos a hacer una serie y que pase lo que pase. Los directores son espectaculares, la fotografía es hermosa, la música está buenísima, la dirección de arte, todos los rubros técnicos fueron de mucha calidad.

Nico Occhiato

—Tuvieron que combinar el rodaje de la serie con el programa diario. ¿Cómo lo llevaron?

Garabal: —¡Mal! Si ves los programas de esa época te das cuenta [risas]. No, pero estábamos reventados. Había días que nos acostábamos a las 2 o 3 de la mañana. Tuvimos un rodaje atípico en ese sentido. Los horarios y el equipo técnico se adaptaron a empezar después del mediodía y también el programa se adaptó a que de repente faltemos; por eso tuvimos mucha rotación.

Occhiato: —Fue intenso, sabíamos que eran dos meses y medio en donde había que dormir poco, terminar muy tarde, empezar temprano, pero era un esfuerzo que teníamos que hacer y tenemos que hacer para que pasen este tipo de cosas. El programa siempre va a seguir siendo la prioridad y es el motor para que podamos hacer este tipo de proyectos. No nos parecía salir del aire por dos meses para grabar la serie.

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Talledo: —Aparte, se disfrutó tanto que costó mucho menos de lo que pensamos que iba a costar. Habíamos dicho: “Che, se vienen dos meses y medio muy heavy” y la verdad es que nos divertimos tanto haciéndola que el disfrute le ganó al cansancio.

Occhiato: —Y no hubo roces, porque si bien laburamos hace mucho tiempo juntos, en ese tiempo estuvimos casi todo el día juntos. ¡Ya no nos queríamos ver más!

Garabal: —Y después nos mudamos tres semanas a Miami para el Mundial.

"Entre nosotros no hay ego o narcisismo. Estábamos muy relajados sabiendo qué rol tenía cada uno; puede parecer algo menor, pero es superimportante", sostuvo Garabal sobre la experiencia de rodaje con sus compañeros de Luzu. Fotos: Disney+ CLEO_BOUZA

—¿Cómo llegó Oscar Martínez al proyecto?

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Garabal: —Él siempre se quería anotar para la tribuna del programa. Está en la comunidad NDN España [sic], porque vive en Madrid. No sabés cómo estaba. Tiene una cuenta Occhiamín que pregunta: “¿Cómo están Nico y Flor?”. Y para nosotros era como: “Bueno, Oscar, ya está, te damos un papel en la serie pero no pidas tanto”.

Occhiato: —¿Sabés que esto va a ser el corte viral de la nota, no?

Garabal: —Tiene una vincha que dice Luzu, está reloco el chabón.

Occhiato: —Oscar hace del papá de mi personaje. Esta serie la produjimos junto con Pampa Films y cuando estábamos buscando nombres que nos acompañen, los chicos Bossi dijeron: “Che, le tiramos a Oscar”. Todos pensamos que estaban locos, o sea, Oscar debe ser top cinco actores de Argentina. ¿Cómo iba a estar Oscar Martínez en nuestra serie?. De repente llegó el llamado: “Lo está pensando”. Ya que lo estuviera pensando era un montón. Después nos avisaron que sí, que iba a venir de España para participar porque le había gustado el guion y la propuesta. También para nosotros fue el primer indicio de que el proyecto estaba bien.

Oscar Martínez: el invitado de lujo

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—Santi, para vos que escribiste la serie debe haber sido un orgullo enorme.

Talledo: —Cuando me dijeron que le había gustado pensé: “ya está”. Haber actuado con Oscar y haber escrito esas escenas fue tocar el cielo con las manos.

—Nico, vos también compartiste muchas escenas con él. ¿Sentiste una presión extra en esos momentos?

Occhiato: —Fue una locura total. Más vale que sentía esa presión, no me podía equivocar, tenía que saber el guion perfecto. Yo soy muy futbolero y fue como ver jugar a Messi al lado. Hay una escena que compartimos en la que yo le digo dos palabras y él arranca un monólogo que es una locura. Entonces, yo le decía en joda: “Soy el Negro Enrique en el gol de Maradona”.

Oscar Martínez y Graciela Stefani son los encargados de interpretar a los padres del personaje de Occhiato, un matrimonio dueño de trattoria que añora sus años de gloria. Fotos: Disney+ CLEO_BOUZA

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¿El nuevo Adrián Suar?

-Como creador de Luzu, ¿qué balance hacés a la hora de pensar en todos estos proyectos que trascienden el programa de streaming?

Occhiato: —Es una locura. Justo el 2 de noviembre cumplimos 6 años con Luzu, 6 años del primer programa de Nadie dice nada. Es increíble haber logrado todas estas cosas, no me entra en la cabeza. Yo suelo ir para adelante, no miro mucho lo que pasó, pero que un proyecto así lo hayamos hecho de la mano de Disney es impensado. Es una frase que digo mucho, pero ni en el mi sueño más optimista me imaginé algo así. Creo que es gracias al equipo de laburo que tenemos. Tenemos una forma de trabajar en la que priorizamos el grupo, y siempre el formato y el proyecto están por delante de los nombres propios. Y también es gracias a la gente. Sin el apoyo de nuestra comunidad, que banca las cosas que se nos ocurren, sería imposible estar hablando de un estreno en Disney para todo el mundo de un programa que arrancó por Zoom hace 6 años. Así que estoy feliz y con muchas ganas de seguir.

"Yo suelo ir para adelante, no miro mucho lo que pasó, pero que un proyecto así lo hayamos hecho de la mano de Disney es impensado", afirma Occhiato CLEO_BOUZA

—¿Hay más proyectos de este tipo por delante?

Occhiato: —Este es el primer proyecto grande de ficción y hace poco anunciamos una alianza de Luzu con la gente de Pampa Films en una nueva productora que va a tener un nuevo nombre, pero que todavía no puedo decir. La idea es seguir produciendo este tipo de contenidos para plataformas y que siga creciendo con todo el aparato comunicacional de Luzu, que creo que es un diferencial.

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—¿Qué otras cosas tenés planeadas para 2027?

Occhiato: —Te soy sincero, falta poco para que termine el año y todavía quedan cosas muy importantes. Se me hace imposible pensar en el año que viene, pero sí puedo decir que hay cosas grandes para 2027. Ojalá puedan salir, ojalá gusten y, si no es así, aprenderemos. Creo que lo más lindo de esto es no dejar de hacer y seguir dando laburo y oportunidades. Ojalá que al público le siga gustando.

Momi Giardina y Santi Talledo

—Recientemente, en los Premios Ídolo, Moria Casán elogió tu trabajo y dijo que, en la época del Bailando, en vez de mirar a las mujeres prestabas atención a lo que pasaba detrás de cámara para aprender.

Occhiato: —Fue muy lindo lo que me dijo Moria. Por suerte, pero creo que es un aspecto de mi personalidad que no se dio solamente en el Bailando. Es verdad, yo entraba ahí y era como estar en Disney, a Marcelo [Tinelli] lo admiré toda la vida y ahí tenía la oportunidad de verlo trabajar de cerca, por eso le prestaba atención a todo, a cómo laburaba la producción, pero es algo que me pasó desde Combate. En los juegos era malísimo porque me la pasaba todo el día en el control con Marcos Gorban, que era el productor, preguntándole de todo. Me hice amigo de Fierita [Catalano] porque me interesaba saber qué le decían por la cucaracha, por qué lo hacían cambiar de juego, cómo se medía el rating. Ahí me di cuenta de que me apasionaba la producción y el detrás de lo que pasa en un programa de tele. Después, tuve la suerte de trabajar con Fierita, aprendí un montón de él, lo mismo con Guido Kaczka, a quien le hacía un montón de preguntas. Ahora me pasó grabando la serie, mirando a mis compañeros actores, preguntándoles un montón de cosas con respecto a cómo se trabaja un guion, siendo curioso y tratando de aprender y de ser cada vez mejor en cada lugar que me toca habitar.

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¿El nuevo Adrián Suar?

—En su momento te comparaban con Tinelli y durante el rodaje de la serie, Momi dijo que ahora sos el nuevo Adrián Suar.