Pampita Ardohain y su sorpresiva declaración sobre la China Suárez: “Tengo una muy buena relación”

Hace tiempo que Los ángeles de la mañana intercala entre su agenda de actualidad entrevistas íntimas con figuras del mundo del espectáculo. Este viernes, le tocó el turno a Carolina “Pampita” Ardohain, quien en un mano a mano con Ángel De Brito habló de todo: sus comienzos en el medio, sus separaciones, su relación con el padre de sus hijos y su ex, la China Suárez, y su presente laboral y personal.

“Es un año muy movido. El reality [Siendo Pampita que se estrenará en el mes de octubre por Paramount+], los chicos, el trabajo”, comentó la modelo, que dijo que cuando era niña nunca se imaginó este presente laboral. “Yo quería ser bailarina del Teatro Colón. Era alumna de una academia muy estricta de La Pampa y venía a rendir todos los años. Desde los 5 años, de lunes a sábado, esa era mi vida, ese era mi sueño. Todos mis primos tomaban clases de piano, intentaron conmigo pero no me quedaba sentada en el taburete, así que me anotaron en ballet”, confesó, entre risas, aunque reconoce que era “muy sacrificado”.

Sin embargo, sus comienzos en el mundo del modelaje tampoco fueron fáciles. “Me vine a vivir a Buenos Aires con una compañera. Trabaje de lavacopas, vivíamos en un monoambiente y juntábamos las monedas para viajar (...). Empecé a hacer castings y no quedaba. No fue de un día para otro. Yo no era muy alta tampoco. Mi vida cambió cuando hice la campaña de una marca de ropa juvenil, era vendedora del local de Galerías Pacifico. Ahí me ve Pancho (Dotto) y arranqué en la tele; le dije que quería hacer tele porque necesitaba un sueldo fijo”, recordó sobre su debut en la pantalla chica como cronista de El Rayo, durante la temporada que condujo María Vázquez.

“El Rayo fue un boom. Yo fui a hacer el casting para conductora y me dijeron que no porque tenía que ser un nombre muy fuerte y a mí no me conocía nadie. Así que fui la primera notera mujer. Pancho me ayudó mucho, me tenía mucha fe e insistió mucho para que me abrieran las puertas”, agregó quien estuvo 10 años al lado del famoso manager, experiencia que le sirvió para aprender a manejar sus propios contratos hasta la actualidad.

Tras recordar sus “500 tapas de revistas” y como surgió su apodo, habló de su familia, esa que quedó en La Pampa y no es tan conocida por el público. “Tengo por parte de mi papá tres hermanos, el único que vive en Buenos Aires es Guille, el más chico. Mi hermano más grande tiene un local electrodomésticos y mi hermana es ama de casa, viven re tranquilos”, reveló.

Minutos después, la pampeana fue sorprendida por su hermano menor, que reveló varias anécdotas compartidas. “Fuiste mi ejemplo, mi apoyo, mi todo”, confesó el menor de la familia mientras la modelo advertía lo importante que era en su vida. “Él me ayudo mucho con los chicos cuando me separé, a llevarlos al cole, en los actos si el padre estaba de viaje. Coincidimos en varios momentos de desamor y nos tirábamos en el sillón a ver series llorando”, lanzó, entre risas.

Enseguida, Ardohain habló de la muerte de su padre, a quien perdió cuando ella tenía 6 años. “ Es una perdida que no se reemplaza. Tengo muchos recuerdos de él. Era cariñoso, trabajador, muy ocupado de sus padres, tocaba el piano espectacular. Creo que de él tengo eso del laburo, él trabajaba en el campo siempre desde muy temprano, se iba a las 5 de la mañana y volvía todo sucio ”, recordó.

También, la modelo y conductora tuvo palabras muy gratas hacia su madre, Tania. “ Mi mamá también siempre fue muy trabajadora. Tuvo una vida muy sacrificada porque es de origen humilde y me enseñó a ser feliz con poco, con lo que había. Y no había grandes cosas en mi casa, no había juguetes. Me entretenía con la imaginación ”, indicó quien intenta seguir esa enseñanza con sus hijos: “Me gusta que mis hijos tampoco tengan todo, que no esté todo al alcance de la mano. Está bueno la ilusión, la magia, el desear algo que llegue para un cumple. No soy ostentosa con ellos, quiero que disfruten con poco”, aclaró.

Inmediatamente, describió a cada uno de sus hijos y contó qué es lo que cada uno heredó de ella. Mientras que Benicio es “el que se trepa al árbol, hace casitas por ahí”, Beltrán repite sus mismos tocs en cuanto al orden, la prolijidad y sus buenas notas en el colegio. Por su parte, Bautista es el que tiene facilidad con la cámara y ya está empezando a convertirse en un influencer en las redes. “Tiene Instagram y ya le llegan regalos, pero se lo manejamos con el padre porque es menor de edad”, advirtió.

Súper madraza, Pampita contó cómo es el día a día con ellos y respondió a las críticas que la cuestionan por volver a trabajar tan rápido después de haber tenido familia. Tras afirmar que “cada mujer vive la maternidad como quiere”, la empresaria comparó cómo fue su experiencia con los embarazos anteriores viviendo entre Chile y España. “ Cuando volví de Chile tuve que volver a recuperar mi carrera. Quise tener ese modelo de familia, dedicarme a ellos, siempre seguí trabajando pero en cosas puntuales. Era movernos todos en bloque. Lo transité con felicidad, era una decisión y para mi estaba bien ”, señaló sobre su vida al lado de Benjamín Vicuña.

Su separación de Benjamín Vicuña y la tragedia que los marcó para siempre

“¿Sufrís con las separaciones?”, le preguntó De Brito. “Yo creo que la familia es muy importante para mí, es un proyecto siempre muy importante en mi cabeza. Con las personas con las que estuve siempre proyecté eso y era una frustración cuando no se daba; mi esencia la mantuve siempre con las distintas parejas”, confesó ella.

Tras asegurar que nunca más volvió a cruzarse con su primer marido, Martín Barrantes, Ardohain habló de su polémica separación con Vicuña y justificó cada una de sus reacciones de enojo contra la prensa. “Fueron momentos muy dolorosos, estaba muy lastimada y dolida. Sentía que estaban ensañados conmigo. En ese momento que hacía Pampita Online en Telefe hubo un escarnio público, sentí que se me exigía mucho, no me dieron la oportunidad. Estaban día a día viendo si me equivocaba un nombre y con eso hacían programa de dos horas; por eso di un paso al costado ”, contó.

En cuanto a su actual relación con Vicuña, Pampita aclaró que siempre la prioridad fueron sus hijos. “Lo tuvimos muy en claro desde el principio. No lo exponemos, pero el tema de tener que criar a los chicos hace que prioricemos el bienestar de ellos”, dijo mientras advertía que no iba a hablar de la vida privada de su ex. “No hablo de él. A veces me canso de que me pregunten porque no son mis temas. Saben que yo no opino, nunca lo voy a hacer porque la prioridad son mis hijos”, agregó.

“¿Trabajarías con él?”, lanzó el conductor de LAM sorpresivamente. Súper dubitativa, la modelo expresó: “No sé, nunca se me ocurrió, nunca nos llamaron”. El trágico hecho que junto a Vicuña vivió entonces de la entrevista: si bien no suele hablar de la muerte de su hija Blanca en público, esta vez abrió su corazón. Ante la pregunta del periodista sobre cómo se hace para seguir adelante, la modelo respondió: “No hay una fórmula. Yo no soy muy de comentar porque es un tema tan privado y doloroso. Sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle al otro. Con el tiempo me animé a subir una foto, un videíto, pero públicamente no puedo hablar mucho ”.

Enseguida contó cómo surgió la idea de homenajear a Blanca con una plaza en Pilar. “Lo de la plaza fue idea mía. Era una fecha especial, el día en que cumpliría los 15. No pude ir a Chile al cementerio por la pandemia y quería que le quede un lindo recuerdo a los chicos, quería transformar algo negativo en algo positivo. Y como se dio todo fue medio increíble. Una amiga [Luciana, la madrina de su quinta hija, Ana] fue a hacer un trámite y delante de ella había una monjita chilena pidiendo que le arreglen su plaza. Fue una señal. Todo fue mágico”, aseguró.

El amor y una nueva oportunidad

“Siempre dije que quería volver a ser mamá, los chicos me encantan, los embarazos y partos los transito súper bien, soy medio familia Ingalls”, confesó al hablar de lo que significó en su vida esta nueva oportunidad en el amor.

Enamorada de Ana, la hija que tuvo junto a su marido Roberto García Moritán, Ardohain definió a la recién nacida. “La boca es de Rober. Los ojitos no sabemos porque todos los bebés son así, con ojitos rasgados. Es una santa, nada que ver con la mamá”, bromeó mientras describía como es la rutina junto a la pequeñita.

Tras contar las virtudes del hombre al que eligió para compartir su vida desde hace dos años, la conductora fue sorprendida por un móvil muy especial. Desde su casa y con Ana en brazos, el precandidato a diputado por la Ciudad se sumó a la charla y habló de su nueva paternidad. “Yo lo único que quiero es que sea parecida a Delfi (su hija con Milagros Brito) y a Caro. Se porta espectacular, salvo de 3 a 6 de la mañana, el resto es una diosa”, reveló. “Caro es una madre espectacular, hace todo bien. Es perfecta”, agregó enamorado.

En cuanto a la vida familiar ensamblada, el empresario aseguró que todo se dio de manera muy natural. “Fue todo muy fácil, no hubo que imponer nada, se dio de manera inmediata como si se conocieran de toda la vida. Nos gusta salir a comer todos juntos, disfrutamos de ver cómo los chicos se divierten, cómo se pelean como hermanos, cómo disfrutan. A veces nos quedamos como dos ancianos tomando cafecito y viendo a los chicos jugar, ese es nuestro plan perfecto”, contó.

Si bien a Pampita le gustaría ser mamá una vez más, Moritán advirtió que necesita “volver a dormir de corrido al menos ocho horas durante seis meses” para charlarlo. Y enseguida, compartió lo feliz que está de haber conocido a “la mujer más linda de la Argentina”. “Estoy viviendo estos momentos de mi vida con mucha alegría. Caro es el verdadero motor de todo esto. Mi decisión de vida es hacerla lo más feliz que pueda, es el amor de mi vida, para mi es la mujer más perfecta del hemisferio”, declaró ante toda la audiencia.

Emocionada, la modelo le devolvió el gesto y lo elogió en vivo: “¡Te amo, mi amor! Gracias por hacerme tan feliz. Yo le escribí a su familia en estos días y les dije que desde que llegó Rober a mi vida fue puro amor, gané una familia gigante, esta bendición [en referencia a Ana] fue una fuente de amor gigante que llegó a mi vida”, confesó conmovida.

Sus enemigas, ¿amigas?

Tras reconocer que en varias oportunidades tuvo cruces fuertes tanto con colegas como con la prensa, Pampita habló de su eterna rivalidad con Nicole Neumann y sorprendió con una revelación: “ Estamos re bien, nos hablamos por Instagram. Yo compartí las vacaciones con sus hijas en el mismo hotel y jugaban todos juntos. Es la vida, estar en los mismos momentos te hace empatizar ”, señaló.

Si bien todavía recuerda los desprecios que muchas modelos le hacían en los desfiles, asegura no saber quién le puso el apodo de “muqui”, algo que durante mucho tiempo se le adjudicó a Neumann. “Me pasó que en algunos desfiles no me hablaba nadie porque estaba en momento exitoso o era la que abría la pasada, y era feo. No era divertido estar en la previa sentada sola. Existían esas cosas que te rompían el taco, había que tener ‘cuero de chancho’ y resistir. No sé quien me puse el apodo, lo que sí eso hizo que la gente empatizara mucho más”, reconoció.

Otra de sus grandes enemigas es la “China” Suárez, a quien Ardohain responsabilizó de “romper una familia” cuando empezó a salir con Vicuña. Tras varios idas y vueltas, el tiempo parece haber sanado ese vínculo, que también mejoró por los hijos. “ Tengo muy buena relación. Además les tengo mucho afectos a sus hijos, van a ser siempre los hermanos de mis hijos ”, expresó. En cuanto a si pudo perdonarla, reflexionó: “No tengo nada que perdonar, creo que la vida es como tuvo que ser, que la gente puede dejar de amar. Siempre voy a estar deseándole lo mejor a las parejas que tuve, fui agradecida de cada uno de ellas por lo que tuvimos. Además creo que todo está un poco escrito, prefiero pensar que las cosas sucedieron así porque así tenía que ser”.

“Yo quiero estar en la tele hasta el final, como Mirtha”

Si bien Pampita siempre tuvo una gran presencia en los medios, lo cierto es que cuando estaba en pareja con Vicuña durante un tiempo se alejó para dedicarse a la crianza de sus hijos. Y cuando se separó, volvió al país con una decisión muy firme: “Cuando volví a Argentina quise tener una estabilidad y empecé en ShowMatch como primer trabajo fijo. Fui un día a reemplazar a Moria [Casán] y me termine quedando. Después quise trabajar con mis amigas en Pampita Online, que todavía sigue, ya van cinco temporadas”, recordó.

Tras aclarar que el primer año “no entendía el juego mediático”, la jurado enseguida le tomó el ritmo al reality y hoy en día se destaca entre las más filosas a la hora de dar sus devoluciones. “Me molesta que no ensayen. Me gustan los talentosos pero también cuando el coach le pone onda a la coreo. No odio a ningún participante pero para evaluar, tengo que evaluar el baile”, relató mientras aseguró que Flor Vigna y Cachete Sierra están entre sus favoritos.

Con respecto a cómo se lleva con sus compañeros de estrado este año, advirtió: “Muy bien, tenemos buena química, nos divertimos bastante. Estamos todos remando para el mismo lado y eso nos unió”. Una de las personas que la sorprendió y de la cual se hizo muy amiga es Jimena Barón: “La quiero, no la conocía. Como mujer la admiro mucho. Cuando charlás con ella ves que tiene los pies en la tierra a pesar de ser una cantante muy popular, una mujer tan deseada. Nos une la maternidad. Yo creo que ha trabajado mucho para tener lo que tiene, le ha puesto mucha actitud”, sostuvo.

Sin embargo, con Guillermina Valdes no ocurre lo mismo. “ A Guille no la conozco tanto. No la odio, eso es un invento tuyo [le dijo a De Brito en la cara]. Pero bueno… Es la mujer del jefe, no le podés contar todo porque para mí le buchonea. Aunque ella dice que la prejuzgamos, no es lo mismo. Fue gracioso que haya una pica porque si no es un embole el programa, pero no es nada personal ”, remató, entre risas.

