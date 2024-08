En fotos. Del cumple de la hija de Pampita y los 49 de Isabel Macedo al viaje de Wanda a Disney y la aventura de Eva de Dominici

Escuchar

FESTEJO ENTRE UNICORNIOS

Si bien ya había soplado sus tres velitas el 22 de julio junto a sus padres, Carolina “Pampita” Ardohain (46) y Roberto García Moritán (49), en la última escapada familiar a Cerro Bayo, Ana tuvo una fiesta soñada a su regreso a Buenos Aires. El domingo pasado, en La Mansión del Four Seasons, en Recoleta, celebró con un evento ambientado bajo la temática “La magia de los unicornios”. “¡Feliz día, hijita de mi corazón! Gracias a Dios por la dicha de tenerte en nuestras vidas… Tu carita sonriente que hace tres años ilumina nuestras vidas es de lo más lindo que nos pudo pasar”, fueron las emotivas palabras que le dedicó la modelo en sus redes sociales.

Panam animó la fiesta.

Anita se mostró feliz con su vestido de gasa y tul en rosa empolvado, de La Blancherie, que acompañó con ballerinas a juego.

Una imagen tierna de madre e hija.

La fiesta fue una sorpresa que le organizó su madrina, Luciana Pizzolorusso, que es íntima de Pampita, e incluyó, entre otros divertimentos, un pelotero, una pequeña plaza y una calesita instalada en uno de los imponentes salones de la que fuera la mansión Álzaga. También hubo un show del payaso Plim Plim, y Panam cantó sus hits. “Te quiero hasta el infinito”, le escribió la animadora a la cumpleañera. Lookeada con un vestido de gasa y tul de mangas cortas en tono rosa empolvado con ballerinas haciendo juego, Ana bailó y cantó junto a sus hermanos, Bautista (16), Beltrán (12) y Benicio (9) –nacidos de la anterior relación de la conductora con Benjamín Vicuña–, y Magnolia (6) y Amancio (4) –los hijos que tuvo el actor chileno con Eugenia “China” Suárez– y también con Cósimo Ciampi, el hijo de Angie Balbiani, otra de las amigas de Pampita.

Rodeada por sus padres y sus hermanos, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, Anita sopló las velitas de la riquísima torta de chocolate y dulce de leche de tres pisos.

Pampita y Roberto ayudan a su hija a lucirse con un grand battement, una de las posiciones que aprendió en sus clases de ballet.

Cada uno de los invitados encontró en la mesa una piñata en forma de unicornio con golosinas adentro.

Con su madrina, Luciana Pizzolorusso, que organizó el festejo.

La cumpleañera jugó en el pelotero que fue instalado en los jardines del hotel.

Los invitados también disfrutaron de las piñatas en forma de unicornio ubicadas en las mesas, se deleitaron con los copos de nieve, las golosinas dispuestas en un candy bar y la torta de tres pisos de chocolate y dulce de leche. Y, al terminar la fiesta, el papá de Anita le dedicó a su hija con gran emoción: “Gracias, mi princesa, por llenar la casa de alegría, risas y amor. Tres años juntos de pura magia, de martes de ballet y muchos juegos”.

LOS 49 DE ISABEL

Viajaron de Salta a Buenos Aires durante las vacaciones de invierno y esos días fueron dedicados casi en exclusividad a sus hijas Belita (6) y Julia (2). Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey eligieron Disney On Ice, Topa y School of Rock para compartir con sus herederas. Unas semanas después, regresaron en familia, pero esta vez el motivo del viaje fue celebrar los 49 de la actriz.

Isa posa con su familia: su marido Juan Manuel, sus hijas Belita y Julia (con vestidos iguales) y los herederos del primer matrimonio del ex gobernador, Mateo y Juana.

Un retrato con Julia, su hija menor.

Todos juntos a la hora de soplar las velitas. En el centro de la foto y con camisa animal print, Lizie, la mamá de la cumpleañera.

Delfina Lecouna, Rochi Goldenhorn, Isabel, Milagros Brito y Gisela Dulko.

Aprovechando el clima casi veraniego que hizo el viernes 2, Isabel organizó un almuerzo relajado con sus íntimos al que no faltaron dos de los cuatro hijos del primer matrimonio de Urtubey, Mateo y Juana, ni la mamá de la cumpleañera, Lizie. “Hoy haré una lista interminable con todas las cosas que me quedan por hacer. Son muchísimas. Las cosas con las que sueño, las que deseo profundamente, las que quiero vivir, los lugares que quiero conocer, las cosas que me quedan por aprender, los libros que quiero leer y así…”, escribió Isabel en su Instagram el día de su cumple. También la acompañaron algunas de sus amigas entrañables.

UN SUEÑO CUMPLIDO

Son días llenos de felicidad para Wanda Nara (37), quien se tomó unas vacaciones soñadas con dos de sus cinco hijos. Luego de pasar unos días en Brasil con Francesca (9) e Isabella Icardi (7), la conductora volvió a armar las valijas y puso rumbo primero a Miami y luego a Orlando, a un lugar más que especial: Disney World. En Magic Kingdom, Wanda posó junto a sus hijas y contó en Instagram un recuerdo de su infancia: “De chiquitas, con mi hermana, poníamos en una botella de Coca Cola monedas de un peso para venir a Disney. Nunca llegamos a juntar el dinero. Hoy pude traer a mis dos princesas y comprarles todo lo que yo soñaba. La vida da mil vueltas. Si hoy no podés, no bajes los brazos. Algún día los sueños se hacen realidad. Entré al castillo de Disney por primera vez con mis dos hijas mujeres, volveré con mis hijos varones pronto”.

Wanda y sus herederas posan con el mítico castillo de Cenicienta como telón de fondo en Magic Kingdom.

Isabella abraza a Mickey Mouse.

Francesca eligió vestirse de Bella, la protagonista de La bella y la bestia.

Felices, Francesca e Isabella se sacaron fotos con varias princesas.

AVENTURA SILVESTRE EN AUSTRALIA

Eva De Dominici (29) está inmersa en una cargadísima agenda laboral que la llevó a viajar en los últimos meses por distintos rincones del mundo: rodó en Italia la comedia romántica Under The Stars, después viajó a Miami para hacer la comedia negra Forge, vino de visita a la Argentina, donde se reencontró con sus íntimos, y voló a Australia para su nuevo proyecto, la comedia de acción Balls Up, que protagonizará junto a Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser.

Con un koala en brazos, Eva posa junto a su hijo Cairo, y su marido Eduardo Cruz, en el Santuario de Vida Silvestre de Currumbin.

Allí, la actriz argentina se instaló con su pareja, Eduardo Cruz (39), y su hijo Cairo (4), y aprovechó el tiempo libre para una aventura familiar en el Santuario de Vida Silvestre de Currumbin, donde los tres posaron junto a un koala. Pero lo que más llamó la atención de la imagen fue que por primera vez se ve el rostro completamente descubierto de su hijo, a quien suele mostrar de perfil o con algún elemento que lo tape, como anteojos, antifaces o incluso su propio pelo.

