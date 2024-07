Pepe Cibrián, sobre Tomás Kirzner y Olga:“Sus disculpas son inaceptables, es mi deber defender a los que no tienen voz”

Escuchar

“No me puedo quedar de brazos cruzados ante semejante falta de respeto”, afirmó Pepe Cibrián , quien anunció que iniciará acciones legales contra la producción del programa de streaming Mi primo es así (Olga) y contra cada uno de los conductores y panelistas del ciclo: Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto, Noelia Custodio y Tomás Kirzner. “Todos participaron y se rieron; ya no vale un pedido de disculpas” , declaró a LA NACIÓN.

La controversia surgió el lunes 15 durante el programa de streaming, cuando Toto Kirzner hizo una parodia de una antigua entrevista televisiva de Susana Giménez al productor de Drácula y un llamado que fue replicado en redes sociales en la cual mencionaba las trabas legales que existían en aquel momento para la adopción por parte de parejas homosexuales. “ No solo se rieron de mí y de la lucha por el matrimonio igualitario y los derechos, sino que también hicieron burlas y banalizaron la prostitución infantil” , enfatizó el dramaturgo.

Y este episodio se suma a lo ocurrido días atrás en otro programa de streaming, esta vez del canal Neura Media -cuya cara visible es Alejandro Fantino-, en donde pasó un hecho similar cuando Sergio “Tronco” Figliuolo se rio de un “chiste” que hacía referencia al cáncer y la pedofilia. Por eso, Cibrián llamó a reflexionar sobre los límites y el humor en relación con determinados temas.

Tomás “Toto” Kirzner dijo a LA NACIÓN que el jueves 18 hará público su pedido de disculpas por sus declaraciones durante el programa de streaming del que participa Rodrigo Nespolo

–Hace un tiempo atrás, habías tenido ya un problema con ellos también, ¿no? Estaban haciendo una broma y le pedían a su audiencia mandarle a algunos famosos un comentario con determinadas palabras... ¿Qué sentiste al ver esos mensajes?

–Primero vi mi Instagram. Tuve una sensación de invasión profunda. Una amiga de mi marido Ezequiel le envió un mensaje preguntándole: “¿Qué pasa con la cuenta de Pepe?” Así me enteré. Tenía cientos de mensajes que decían: “orín, orina”. Pensé que habían hackeado la cuenta. Después me enteré de que en ese programa incitaban al público a que me enviara mensajes, decían “10, 20, 1000 mensajes: bien sigan”. Lo peor fue cuando vi el programa...

–¿Qué te pareció más grave?

–Cuando este chico Tomás, que no sabía que era hijo de Suar, empezó a imitarme por una charla mía en el programa de Susana hace 14 años. Hicieron una parodia y se burlaban de mí y de la situación una chiquita de cinco años que ofrecía servicios sexuales a cambio de comida. Y estos chicos de este programa de streaming se reían de eso. Ahí es donde me saqué…

–¿Cuál fue tu reacción?

–Perdí mi control, internamente. No lo podía creer . Siempre defendí los derechos. Un panelista empezó a incitar a los espectadores a que pusieran en las redes “Calle o Pepe”, como si eso fuese con humor y siguieron con las burlas. Otra dijo: “El argumento acá es que el matrimonio de dos chabones es un poquito menos malo que la calle”. Lo más atroz fue cuando dijeron: “que la nena (...) se vaya a tu casa antes que a la calle”. Excedieron todos los límites. Es como reírse del Holocausto.

–Recibiste mucho apoyo en las redes.

–Sí. Fueron miles los que me apoyaron, el tema fue trending topic en Twitter. Los hashtags: #EstamosconPepe y #Conlosniñosno plagaron Twitter. Me pone contento que la gente joven pueda verlo. Quiero aclarar que no me sentí nada mal. Hablo porque no puedo dejar pasar una cosa así; cómo lo hice en el Senado para defender el matrimonio igualitario. Es mi concepto de la justicia.

–¿Recibiste disculpas del canal?

–A mí nadie me pidió disculpas. Solo Tomás [Kirzner] me envió un mensaje por WhatsApp y me invitaba al programa el jueves . Por supuesto que no voy a ir y no considero que esa sea forma de disculparse. Ellos cuando armaron todo esto no lo hicieron por WhatsApp. “Estamos muy sorprendidos; no fue nuestra intención”, eso no vale nada. No hay intención buena o mala. Si yo digo que tu madre es una prostituta y luego pido perdón, no solo no vale, sino que tampoco es divertido para mí ni para la gente de buen nacer. No se puede hacer bromas de lo que está pasando con Loan, o de una persona enferma, es inaceptable y nadie puede salir a justificar eso.

–¿Qué acciones legales pensás tomar?

–Voy a iniciar las acciones legales pertinentes. Basta de faltas de respeto. No quiero que quede impune. V oy contra todos los que se rieron de una manera soez de una situación que afecta la dignidad humana. Esto me recuerda a Guernica, a Picasso y esas bocas abiertas sangrando de odio, como fue una guerra civil. No es posible que cualquiera diga lo que se le dé la gana y no podamos hacer nada. No hay excusa posible, ni perdón que valga. Yo soy solo un instrumento que defiende a alguien más.

–¿Sentís que por tu exposición te obliga?

–Claro. La gente salió a defenderme y eso me conmueve el alma. Ahora me toca a mí defender a alguien más. Pienso en mis padres, que tuvieron que dejar su país y exiliarse. Vivimos en un país en democracia. Defiendo el derecho a opinar aunque no esté de acuerdo, pero la falta de respeto no. Tengo voz y la uso, tengo la posibilidad de ser escuchado por mi profesión y es mi deber. Así como lo hice con la ley de matrimonio igualitario.