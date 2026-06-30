Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, el director Carl Rinsch fue condenado a prisión por estafar a Netflix

El día de la condena llegó, y pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, el director estadounidense Carl Rinsch fue sentenciado a dos años y medio de prisión por haber desviado 11 millones de dólares que Netflix le había entregado para producir una serie.

El cineasta de 50 años fue encontrado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en diciembre de 2025 por un jurado de Manhattan en un juicio penal que se llevó a cabo en Nueva York. Si bien los fiscales federales habían pedido una condena de 60 meses de prisión, el juez federal de distrito Jed Rakoff se inclinó por una sentencia más leve luego de tener en cuenta las pruebas que demostraron que el director padece de un trastorno de salud mental.

Carl Rinsch, que en 2019 llegó a Montevideo para filmar Conquest en Plaza Independencia, fue arrestado en medio de un escándalo el año pasado Archivo El País

Según consta en la causa, entre 2018 y 2019 Netflix le pagó 44 millones de dólares a Rinsch para desarrollar White Horse, luego rebautizada Conquest, una ambiciosa producción de ciencia ficción filmada parcialmente en Uruguay que Netflix había encargado y que jamás llegó a completarse.

En marzo de 2020, la plataforma le entregó otros 11 millones de dólares. Sin embargo, en lugar de destinar esos fondos a la producción, el también guionista realizó inversiones de alto riesgo en opciones bursátiles y criptomonedas, además de gastar millones de dólares en artículos de lujo para uso personal como estadías en hoteles, relojes, muebles y antigüedades, varios Rolls-Royce, una Ferrari y ropa.

“En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo”, señaló Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado que difundió la agencia AFP.

Keanu Reeves en una escena de la película que rodó bajo las órdenes de Carl Rinsch

Según informó la revista Variety, además de la pena de 30 meses de prisión, el juez Rakoff condenó a Rinsch a pagar cerca de 11 millones de dólares en concepto de restitución, a someterse a un tratamiento ambulatorio de salud mental y a abstenerse de consumir “narcóticos y otras drogas similares”.

Antes de que se dictara la sentencia, el director tomó la palabra y reconoció su responsabilidad: “Cometí un error. Este proceso me ha obligado a enfrentarme a aspectos de mí mismo que nunca antes había comprendido del todo”.

La carta de Reeves para pedir “clemencia”

Hace dos meses, en medio del escándalo judicial, Reeves decidió intervenir de forma personal en el asunto. En una carta enviada el 1 de mayo al juez federal Jed S. Rakoff, el actor pidió que la condena contemple “clemencia, misericordia y justicia”. Reeves aclaró que desconoce los detalles específicos del caso, pero consideró importante hablar en favor de quien fuera su director en 47 Ronin, la leyenda del samurái, la película de 2013 ambientada en el Japón feudal.

“Carl es un artista excepcional”, escribió el actor. “White Horse, tal como yo la vi, era una obra magnífica y visionaria, aunque inacabada”. Reeves explicó además que, tras el rodaje de 47 Ronini, ambos desarrollaron una amistad cercana. Incluso recordó haber asistido a la boda de Rinsch en Uruguay en 2014.

Keanu Reeves redactó una carta al juez para pedir "clemencia" por el director

La defensa emocional de Reeves no ignoró el costado problemático del director. En la carta, el actor sugirió que Rinsch tiende al autosabotaje y a exagerar “la escala y el contexto” de los proyectos en los que trabaja, lo que termina generando conflictos con quienes lo rodean. “No comparto esto como una excusa ni como una minimización de lo que se le imputa”, aclaró Reeves. “Solo lo ofrezco como una posible explicación”.

Las declaraciones del actor se suman a años de versiones sobre el deterioro de la salud mental de Rinsch durante el desarrollo de White Horse. Según publicó The New York Times en 2023, personas cercanas al proyecto comenzaron a preocuparse por el comportamiento errático del cineasta a fines de 2019. Reeves habría participado incluso de una intervención organizada en la casa de Rinsch en Los Ángeles.

La carta de Reeves fue uno de los elementos que el juez tuvo en cuenta al momento de fijar la pena. Además del apoyo expresado por el actor, el magistrado valoró que Rinsch no tuviera antecedentes penales y otras cartas presentadas en su favor.