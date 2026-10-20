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Premios ACE 2026: los mejores looks de la fiesta del teatro
Este lunes, se llevó a cabo una nueva edición de estos galardones que distinguen a los principales protagonistas de la escena teatral argentina
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Por Cynthia Caccia
Moria CasánGonzalo HerediaMinerva CaseroArturo PuigEleonora WexlerAgustín AristaránFernanda MetilliPablo RagoJorge MarraleMartín SeefeldElena RogerJulieta DíazJuan Gil NavarroAndrea PolittiFernán MirásFernando DenteAlejandro AwadaSebastián WainraichDalia GutmannCarla ConteCarlos RottembergMarisol Otero
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