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LA NACION

Premios ACE 2026: los mejores looks de la fiesta del teatro

Este lunes, se llevó a cabo una nueva edición de estos galardones que distinguen a los principales protagonistas de la escena teatral argentina

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Para LA NACIONCynthia Caccia
Gonzalo Heredia, Julieta Nahir Calvo y Moria Casán en los premios ACE
Gonzalo Heredia, Julieta Nahir Calvo y Moria Casán en los premios ACEGerardo Viercovich
Moria Casán dijo presente en el teatro El Nacional. La actriz recibió un reconocimiento por su trayectoria
Moria Casán dijo presente en el teatro El Nacional. La actriz recibió un reconocimiento por su trayectoriaGerardo Viercovich
La conductora de eltrece brilló con un traje de paillettes en plateado que combinó con un top con transparencias
La conductora de eltrece brilló con un traje de paillettes en plateado que combinó con un top con transparenciasGerardo Viercovich
Julieta Nahir Calvo fue una de las más sensuales de la noche. La actriz compitió en la terna Actuación Femenina en Musical por su rol en Annie
Julieta Nahir Calvo fue una de las más sensuales de la noche. La actriz compitió en la terna Actuación Femenina en Musical por su rol en AnnieGerardo Viercovich
La participante de MasterChef Celebrity deslumbró con un diseño que combinó transparencias con una vaporosa falda de raso en capas. Llevó un make up al tono y su cabello peinado con una media cola
La participante de MasterChef Celebrity deslumbró con un diseño que combinó transparencias con una vaporosa falda de raso en capas. Llevó un make up al tono y su cabello peinado con una media colaGerardo Viercovich
Gonzalo Heredia optó por un look total black que realzó con borcegos marrones
Gonzalo Heredia optó por un look total black que realzó con borcegos marronesGerardo Viercovich
Eleonora Wexler, compañera de Heredia en El estado de la unión, desfiló con un solero de satén que se destacó por su escote irregular
Eleonora Wexler, compañera de Heredia en El estado de la unión, desfiló con un solero de satén que se destacó por su escote irregular Gerardo Viercovich
Un traje en azul marino y un corset con escote corazón en blanco fueron los elegidos de Elena Roger para competir por su rol en Invasiones I
Un traje en azul marino y un corset con escote corazón en blanco fueron los elegidos de Elena Roger para competir por su rol en Invasiones IGerardo Viercovich
Julieta Díaz, nominada por Las hijas, sorprendió con un original traje irregular con detalles en dorado
Julieta Díaz, nominada por Las hijas, sorprendió con un original traje irregular con detalles en doradoGerardo Viercovich
Juan Gil Navarro asistió acompañado por su novia, Rosario. Mientras que el protagonista de Misery lució un elegante traje azul, la terapista ocupacional llevó un mono de seda en color chocolate
Juan Gil Navarro asistió acompañado por su novia, Rosario. Mientras que el protagonista de Misery lució un elegante traje azul, la terapista ocupacional llevó un mono de seda en color chocolateGerardo Viercovich
Agustín Aristarán se sumó a la tendencia del traje con remera para esta fiesta en calle Corrientes
Agustín Aristarán se sumó a la tendencia del traje con remera para esta fiesta en calle CorrientesGerardo Viercovich
Minerva Casero, protagonista de Anastasia, impactó con un sugerente modelo de dos piezas en color nude. Complementó su apuesta con sandalias de tiras al tono y un peinado recogido
Minerva Casero, protagonista de Anastasia, impactó con un sugerente modelo de dos piezas en color nude. Complementó su apuesta con sandalias de tiras al tono y un peinado recogidoGerardo Viercovich
Andrea Politti fue una de las primeras en llegar al Teatro El Nacional. La actriz, nominada por su rol en Tirria, combinó unas leggins de cuero con un blazer con ribetes en plateado que dejaban al descubierto parte de su lencería. Unos stilettos al tono completaron su propuesta
Andrea Politti fue una de las primeras en llegar al Teatro El Nacional. La actriz, nominada por su rol en Tirria, combinó unas leggins de cuero con un blazer con ribetes en plateado que dejaban al descubierto parte de su lencería. Unos stilettos al tono completaron su propuesta Gerardo Viercovich
Fernán Miras, actor de Sottovoce, optó por un look casual para esta noche de premios. El intérprete llevó descontracturó un pantalón de vestir con una remera con inscripción y un saco oversize
Fernán Miras, actor de Sottovoce, optó por un look casual para esta noche de premios. El intérprete llevó descontracturó un pantalón de vestir con una remera con inscripción y un saco oversizeGerardo Viercovich
Fernanda Metilli, protagonista de Berlín Berlín, posó con un traje sastrero de tiro alto que complementó con un corset escote corazón en tono contrastante
Fernanda Metilli, protagonista de Berlín Berlín, posó con un traje sastrero de tiro alto que complementó con un corset escote corazón en tono contrastanteGerardo Viercovich
Fernando Dente fue uno de los más elegantes y discretos de la velada. El director, que apostó por un outfit íntegramente negro, compitió con dos de sus obras: Company y Hairspray
Fernando Dente fue uno de los más elegantes y discretos de la velada. El director, que apostó por un outfit íntegramente negro, compitió con dos de sus obras: Company y HairsprayGerardo Viercovich
Pablo Rago, de traje y zapatillas
Pablo Rago, de traje y zapatillas Gerardo Viercovich
Arturo Puig súper elegante con este atuendo que combinó celeste, azul y tonos arena. Su bufanda en naranja descontracturó su look
Arturo Puig súper elegante con este atuendo que combinó celeste, azul y tonos arena. Su bufanda en naranja descontracturó su lookGerardo Viercovich - LA NACION
Alejandro Awada llegó acompañado de su pareja. El actor eligió un jean negro, una camisa blanca y un saco en tonos tierra para esta celebración. Su pañuelo en el cuello y sus borcegos al tono le imprimieron un aire canchero a su imagen
Alejandro Awada llegó acompañado de su pareja. El actor eligió un jean negro, una camisa blanca y un saco en tonos tierra para esta celebración. Su pañuelo en el cuello y sus borcegos al tono le imprimieron un aire canchero a su imagenGerardo Viercovich
Diego Gentile, candidato por su rol cómico en Casual, llevó un outfit acorde a su nominación: el actor sumó a sus pantalones y camperón oversize una remera con la imagen de Moria Casán; quién esta noche recibió un reconocimiento por su trayectoria
Diego Gentile, candidato por su rol cómico en Casual, llevó un outfit acorde a su nominación: el actor sumó a sus pantalones y camperón oversize una remera con la imagen de Moria Casán; quién esta noche recibió un reconocimiento por su trayectoriaGerardo Viercovich
Jorge Marrale y Martín Seefeld posaron juntos antes de entrar a la premiación. Los actores llevaron atuendos monocromáticos en negro y azul respectivamente
Jorge Marrale y Martín Seefeld posaron juntos antes de entrar a la premiación. Los actores llevaron atuendos monocromáticos en negro y azul respectivamente Gerardo Viercovich
Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann; una de las parejas más divertidas de la noche. Mientras que el conductor radial fue de negro, la comediante apostó por el color con esta camisa de raso fucsia y esta falda de tul con volados
Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann; una de las parejas más divertidas de la noche. Mientras que el conductor radial fue de negro, la comediante apostó por el color con esta camisa de raso fucsia y esta falda de tul con volados Gerardo Viercovich
Carla Conte llegó junto a su pareja, Ezequiel Corbo. La actriz de El chat de mamis fue otra de las que optó por un sobrio traje sastrero para esta ocasión. Un clutch en colorado le dio un toque de color a su imagen
Carla Conte llegó junto a su pareja, Ezequiel Corbo. La actriz de El chat de mamis fue otra de las que optó por un sobrio traje sastrero para esta ocasión. Un clutch en colorado le dio un toque de color a su imagen Gerardo Viercovich
Acompañado por su mujer, Jorge Suárez sorprendió con un accesorio que le dio vida a su traje: una bufanda bicolor con formas geométricas
Acompañado por su mujer, Jorge Suárez sorprendió con un accesorio que le dio vida a su traje: una bufanda bicolor con formas geométricasGerardo Viercovich
Azul, verde y marrón fue la paleta de colores elegida por Marcos Carnevale para esta fiesta del teatro
Azul, verde y marrón fue la paleta de colores elegida por Marcos Carnevale para esta fiesta del teatroGerardo Viercovich
Carlos Rottemberg junto a su mujer, de jeans y campera
Carlos Rottemberg junto a su mujer, de jeans y campera Gerardo Viercovich - LA NACION
El productor teatral Carlos Mentasti llegó junto a su mujer, Viviana Puerta. El empresario y la actriz de El Encargado lucieron looks engamados con sus chaquetas de cuero
El productor teatral Carlos Mentasti llegó junto a su mujer, Viviana Puerta. El empresario y la actriz de El Encargado lucieron looks engamados con sus chaquetas de cueroGerardo Viercovich
Marisol Otero asistió a la premiación junto a su cuñado Carlos Zabala. La cantante, protagonista de Ellas son tango, brilló con un vestido con canutillos en plateado
Marisol Otero asistió a la premiación junto a su cuñado Carlos Zabala. La cantante, protagonista de Ellas son tango, brilló con un vestido con canutillos en plateadoGerardo Viercovich
El periodista Franco Torchia sumó color a su outfit con unas zapatillas amarillo flúo
El periodista Franco Torchia sumó color a su outfit con unas zapatillas amarillo flúoGerardo Viercovich
Moria CasánGonzalo HerediaMinerva CaseroArturo PuigEleonora WexlerAgustín AristaránFernanda MetilliPablo RagoJorge MarraleMartín SeefeldElena RogerJulieta DíazJuan Gil NavarroAndrea PolittiFernán MirásFernando DenteAlejandro AwadaSebastián WainraichDalia GutmannCarla ConteCarlos RottembergMarisol Otero
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