Qué fue de la vida de Nina Hagen: de reina del punk y sus años de excesos a mujer de fe y cantante gospel

A mediados de los años ochenta, Nina Hagen era una de las figuras más extravagantes del rock internacional. Sus peinados desmesurados, el maquillaje teatral, los cambios de voz y una personalidad que desafiaba cualquier convención la habían convertido en un símbolo de la provocación. Era conocida como la madrina del punk alemán, había escandalizado a la televisión europea y llevaba su música por escenarios de distintos continentes.

En octubre de 1985 también pasó por la Argentina: fue una de las grandes atracciones del primer Festival Rock & Pop, celebrado en el estadio de Vélez Sarsfield, donde compartió la programación con Charly García, Soda Stereo, Sumo y otras figuras del rock nacional.

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A los 71 años, Nina Hagen continúa dedicada a la música y vive en Hamburgo, Alemania. Lejos de retirarse, en 2026 lanzó un nuevo álbum, publicó una edición ampliada de su autobiografía y siguió sumando canciones a su repertorio @ninahagen_official

Hoy, a los 71 años, Hagen vive en Hamburgo y continúa dedicada a la música. En marzo de 2026 publicó HiGHWAY TO HEAVEN, su vigésimo álbum de estudio, centrado en el gospel, y presentó una edición ampliada de su autobiografía. En julio sumó dos nuevas canciones a su repertorio. La fe cristiana ocupa un lugar importante en su vida, aunque su relación con la religión comenzó mucho antes.

De la Alemania comunista a estrella internacional

Catharina Hagen nació el 11 de marzo de 1955 en Berlín Oriental, cuando Alemania estaba dividida en dos países. Creció en una familia vinculada con el mundo artístico: su madre, Eva-Maria Hagen, era una reconocida actriz y cantante, y su padre, Hans Hagen, trabajaba como guionista. Sus padres se separaron cuando ella tenía dos años y el cantautor Wolf Biermann, pareja de su madre y crítico del régimen comunista, ocupó un lugar importante en su crianza.

Desde chica se interesó por la música. En una entrevista publicada por El País en 2010 recordó que solía imitar las voces de distintos cantantes y que su madre le decía que cantaba mal. Aquellos comentarios, según contó, terminaron impulsándola a perfeccionar su técnica vocal.

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A los 11 años también comenzó a frecuentar el Berliner Ensemble, donde veía las obras de Bertolt Brecht. En una entrevista reciente con Vogue Alemania, contó que iba con una amiga y que ambas se maquillaban para parecer mayores y poder ingresar al teatro. “El cabaret era el centro de mi mundo”, recordó. Según explicó, aquellas funciones, acompañadas por la música de Kurt Weill, fueron fundamentales para desarrollar su estilo sobre el escenario.

Después de intentar ingresar sin éxito en una escuela de actuación, dio sus primeros pasos como cantante y, en 1974, alcanzó su primer gran éxito con “Du hast den Farbfilm vergessen” (“Olvidaste la película de color”), que grabó junto al grupo Automobil. La canción, interpretada como una crítica indirecta a la vida en la Alemania comunista, se volvió popular entre los jóvenes de la República Democrática Alemana (RDA) y le permitió hacerse conocida cuando todavía tenía 19 años.

Con sus peinados extravagantes y su maquillaje teatral, Hagen se convirtió en un símbolo del punk alemán: su primer gran éxito llegó en 1974, cuando todavía vivía en Alemania Oriental, con “Du hast den Farbfilm vergessen” @ninahagen_official

Pero en 1976 ocurrió un episodio que cambiaría su destino. Las autoridades de Alemania Oriental le retiraron la ciudadanía a Biermann mientras se encontraba en Alemania Occidental, después de un concierto en Colonia. Hagen y su madre intentaron conseguir que pudiera regresar, pero sus esfuerzos no dieron resultado. La joven cantante decidió entonces solicitar autorización para abandonar el país.

En una entrevista con la radiotelevisión pública alemana RBB, en marzo de 2026, recordó que incluso le habían ofrecido conducir su propio programa en la televisión estatal para convencerla de quedarse. Sin embargo, ella quería conocer el mundo. El 21 de diciembre de 1976 cruzó oficialmente la frontera hacia Alemania Occidental. Tenía 21 años y dejaba atrás una carrera que ya había comenzado a darle reconocimiento.

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En 1977 viajó a Londres y entró en contacto con la escena punk, que estaba en pleno crecimiento. Según recordó a Vogue, llegó a la ciudad porque una amiga que estudiaba cine le ofreció protagonizar su cortometraje de graduación. Allí conoció a los Sex Pistols y se hizo amiga de Ari Up, cantante de The Slits. También conoció a la diseñadora Vivienne Westwood en su tienda de King’s Road. Sin embargo, nunca se sintió parte de aquel movimiento: “Era demasiado vieja para ser punk. Era una hippie de Alemania Oriental”, aseguró años después.

De regreso en Berlín Occidental formó la Nina Hagen Band, con la que publicó en 1978 un disco homónimo que incluía canciones como “TV-Glotzer”, “Naturträne” y “Unbeschreiblich weiblich”. Su voz, capaz de combinar el rock con recursos operísticos, y sus presentaciones teatrales llamaron rápidamente la atención.

En agosto de 1979 protagonizó uno de los episodios más controvertidos de su carrera. Durante su participación en Club 2, un programa de debates de la televisión pública austríaca ORF, realizó una demostración explícita sobre la masturbación femenina. La intervención provocó un escándalo y generó numerosas críticas. Años después, Hagen explicó que no había buscado provocar, sino responder a comentarios despectivos sobre la sexualidad de las mujeres.

Tras la publicación de Unbehagen (1979), el segundo y último álbum de su banda, inició una carrera solista. En 1982 lanzó NunSexMonkRock, seguido por Angstlos, editado internacionalmente como Fearless (1983), e In Ekstase (1985). Con canciones como “New York / N.Y.” amplió su popularidad y comenzó a presentarse en escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Tras iniciar su carrera solista con NunSexMonkRock (1982), Hagen amplió su popularidad con discos como Fearless (1983) e In Ekstase (1985), que la llevaron a presentarse en escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina Frans Schellekens - Redferns

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Fue durante esa etapa cuando conoció al público argentino. En su presentación en Vélez, Hagen estaba promocionando In Ekstase. Su repertorio incluyó 16 temas, entre ellos versiones de “My Way”, popularizada por Frank Sinatra, y “Spirit in the Sky”, de Norman Greenbaum. Veinte años después de aquella actuación, recordó con entusiasmo a los fans argentinos. Para describir la energía de los espectadores recurrió a una mezcla de referencias al flamenco, el tango, la bossa nova y la zamba. Su recuerdo contrastaba con las críticas que había recibido durante su visita.

Los excesos, la maternidad y su búsqueda espiritual

Durante sus años de mayor exposición, Hagen atravesó una etapa marcada por el consumo de drogas y cambios en su vida sentimental Paul Natkin - Archive Photos

Mientras desarrollaba su carrera internacional, Hagen también atravesaba cambios importantes en su vida personal. En 1981 nació su primera hija, Cosma Shiva Hagen, fruto de su relación con el músico neerlandés Ferdinand Karmelk. En 1990 tuvo a su segundo hijo, Otis, con el estilista francés Franck Chevalier. Cosma Shiva siguió los pasos artísticos de su familia y desarrolló una carrera como actriz.

La maternidad coincidió con una etapa de grabaciones, giras y viajes constantes. En una entrevista con Vogue Alemania en 2022, Hagen contó que su hija solía acompañarla durante parte de sus giras, junto a una niñera que también era amiga de la familia y con quien todavía mantenían una relación cercana. Recordó, además, que ella misma había crecido con niñeras debido al trabajo de su madre, que viajaba frecuentemente como actriz.

Aquellos años estuvieron atravesados, además, por el consumo de drogas y relaciones sentimentales conflictivas. En sus relatos autobiográficos, Hagen recordó sus experiencias con la cocaína y la marihuana, además de un episodio especialmente doloroso: en su libro Ich bin ein Berliner (1988) contó que había quedado embarazada antes de la gira de 1985 y que, según su testimonio, su representante la amenazó con cancelar las presentaciones si no interrumpía el embarazo.

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Además, en una entrevista Hagen contó que a los 17 años había vivido una experiencia cercana a la muerte durante un episodio de consumo de LSD, que interpretó como un encuentro con Dios. Aquello, aseguró, había marcado su relación con la religión.

Su despertar religioso, sin embargo, había comenzado en la infancia. En marzo de 2026, durante una conversación con la revista estadounidense SPIN, recordó que su madre llevaba a casa discos de Mahalia Jackson y Ella Fitzgerald. Fascinada por la música gospel, empezó a visitar a escondidas una iglesia de su barrio en Berlín Oriental, los domingos, mientras sus padres dormían.

Con los años también se interesó por distintas tradiciones religiosas y habló públicamente de sus supuestos contactos con extraterrestres y experiencias sobrenaturales. En 2009, a los 54 años, se bautizó en una iglesia cristiana. Al año siguiente publicó Personal Jesus, un álbum de country, blues y gospel. Según explicó había trabajado durante dos años en el proyecto y finalmente había decidido producirlo por su cuenta.

También exploró el jazz con Big Band Explosion (2003) y publicó trabajos como Volksbeat (2011) y UNiTY (2022), en los que combinó versiones de otros artistas con canciones religiosas y de contenido social. Aunque pasó varios años sin publicar nuevos álbumes, continuó trabajando con su banda. En diálogo con Vogue Alemania contó que había pasado más de una década de gira, ofreciendo espectáculos dedicados a las canciones de Bertolt Brecht en Alemania y Francia. En paralelo, participó en iniciativas vinculadas con la defensa de los animales y distintas causas humanitarias.

Cómo es su vida hoy

HiGHWAY TO HEAVEN, publicado el 27 de marzo de 2026, es el vigésimo álbum de estudio de la artista. Reúne 14 canciones de gospel con influencias del rock y el reggae @ninahagen_official

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En su último álbum de estudio, HiGHWAY TO HEAVEN, Hagen reunió 14 canciones con influencias del rock, el reggae y la música norteamericana. El trabajo, publicado por Grönland Records el 27 de marzo de 2026, es, según la propia cantante, su tercer disco dedicado al gospel e incluye canciones en inglés y alemán. Entre sus invitados aparecen Nana Mouskouri, Gitte Hænning y Daniel Welbat, e incluye versiones de clásicos como “Never Grow Old” y “Somebody Prayed for Me”.

En una entrevista con SPIN, la cantante señaló entre sus influencias a Sister Rosetta Tharpe, Johnny Cash y Aretha Franklin. También explicó que todavía tiene numerosas canciones grabadas y otras pendientes de terminar, que espera publicar en el futuro.

Su lanzamiento más reciente llegó el 24 de julio de 2026, cuando editó el sencillo doble “Freiheit!” y “Freedom Train”. Esta última canción es una versión de una composición del músico jamaiquino Laurel Aitken.

En cuanto a su autobiografía, Bekenntnisse, la nueva edición tiene 336 páginas e incluye fotografías de su archivo personal. En el libro recupera episodios de su infancia, sus primeros años como cantante, las relaciones que marcaron su vida y las experiencias que la llevaron a acercarse a la religión.

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En sus entrevistas más recientes, Hagen también reflexionó sobre el envejecimiento y la muerte. En diálogo con SPIN, explicó que, desde sus creencias cristianas, considera que la existencia continúa después de la muerte y que algún día podrá reencontrarse con las personas que perdió.

Lejos de anunciar su retiro, Hagen continúa trabajando en nuevas canciones @ninahagen_official

Aunque su carrera tuvo momentos de mayor y menor popularidad, algunas de sus canciones conservaron un lugar importante en la cultura alemana. En diciembre de 2021, Angela Merkel eligió “Du hast den Farbfilm vergessen” para la ceremonia oficial de despedida de sus 16 años al frente del gobierno alemán. La excanciller, que también había crecido en Alemania Oriental, la recordó como una canción significativa de su juventud.