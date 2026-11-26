Conductor, productor y creativo, Raúl Becerra dejó su huella en la televisión argentina. Creció en una familia en la que la política estaba muy presente y muchos de sus parientes eran funcionarios públicos y jueces, pero él nunca quiso saber nada con todo eso. En cambio, le llamaba la atención la publicidad, la radio y la televisión.

Una carta bien redactada y en el momento justo, le abrió las puertas de ese mundo y él aprovechó la oportunidad. Fue el creador de Semanario insólito y de La noticia rebelde, dos programas de actualidad con mucho humor. Pero también fue uno de los creadores de Robocopia, Soñando con Valeria, Rebelde sin pausa, La TV ataca, Supershow infantil, Sabés o sonás, El precio justo, Maru a la tarde y tantos más. Hoy, a sus 81 años, está retirado, aunque en uno de los cajones de su casa guarda todavía más de treinta proyectos. El último se lo presentó a Andrea Stivel hace un par de años y se llama Panelitis aguda, “para evidenciar las tonterías que dicen”, aclara durante una charla con LA NACION en la que también repasa toda su historia y cuenta que estuvo a punto de morir en cinco oportunidades. “Parece que el de arriba no me quiere”, cuenta ente risas.

publicidad

publicidad

-¿Cómo fueron esas cinco veces en las que la parca se acercó?

-La primera vez yo tenía un año y medio. Estábamos en el Delta del Tigre, donde pasaba todos los veranos en familia, en una casa con quince habitaciones, y fui muy feliz. Un día mi madre no me encontraba y salió de la casa al grito de “dónde está Raulito que no lo encuentro por ningún lado”. El casero, entonces, fue hasta la orilla del río, metió la mano y me sacó. Estaba flotando con pañales, y me arrastraba la corriente, pero no me hundía. La segunda vez fue en nuestra casa del barrio El Rincón, entre Villa Elisa y City Bell; yo tendría unos 12 años y me puse a cortar el pasto y, de pronto, se cortó el cable. Como atropellado que soy, ya me disponía a unirlos cuando el casero se acercó corriendo y me dijo que no tocara el cable porque estaba enchufado.

Raúl Becerra recuerda cada una de las veces que "la parca" pasó cerca Santiago Filipuzzi

-Las dos veces te salvó un casero...

Sí. La tercera ya era adulto y estaba trabajando en un programa de Canal 2, no recuerdo cuál pero estábamos grabando en Coconor, en Olivos. Habíamos dispuesto una mesa redonda, grande, y detrás una escenografía. Cuando estaba chequeando la rutina, se levantó un vendaval que tiró parte de esa escenografía y un fierro me dio en la cabeza. Chorreaba sangre y mi mujer (Marta Rubio), que era la productora, se acercó a ayudarme. Me llevaron al Hospital Pirovano y el médico de guardia era cirujano, así que me cosió y no me quedó cicatriz. Número cuatro. Estábamos en el Paseo Alcorta y había un bar circular en el que estaba tomando un café con otra persona, y de pronto se escuchó un ruido y sentí un golpe en la cabeza; era una bandeja de mozo que se había caído desde el segundo piso y de manera plana, porque si caía parada me partía la cabeza. Me salió un poco de sangre, pero no fue necesario ir al hospital.

publicidad

publicidad

-¿Y la última vez qué pasó?

-Fue hace ya varios años y yo estaba bajando la escalera del subte. Me tropecé y salí disparado hacia adelante, rodé hasta el final de la escalera y paré al borde de un escalón con filo. Y sigo acá para contarlo (risas).

-¿Le tenés miedo a la muerte?

-Es curioso porque recién ahora, a punto de cumplir 82 años, pienso que en cualquier momento puede suceder. Antes ni se me cruzaba por la cabeza. Si me muriera mañana, lo único que me dolería es no seguir viendo a los que amo. El otro día, con mi mujer hacíamos la lista de los muchos amigos y seres queridos que ya no están y que se han ido a lo largo de toda mi vida. Parece que todavía no es mi momento. Tuve la enorme suerte en la vida de poder hacer lo que quería. Era lo único que me interesaba, porque nunca me interesó la fama ni la notoriedad ni salir en las revistas.

"En mi familia la política estaba muy presente", repasa Raúl Becerra Santiago Filipuzzi

publicidad

publicidad

–Pero te gustaba la televisión...

-Mucho. Estudié Derecho durante tres años. En mi familia la política estaba muy presente. Había jueces, abogados, funcionarios públicos. Todos radicales y frondizistas. Un buen día leí un reportaje que le hacían a Héctor Solanas, hermano de Pino, en la revista Siete Días. Era el presidente de una agencia de publicidad enorme, Grand Advertising, y le mandé una carta en la que le decía que teníamos muchas cosas en común, ciertas coincidencias en el pensamiento y en los gustos porque, entre otras cosas, a los dos nos gustaban las corbatas (risas). Y, claro, le decía que me gustaba la publicidad y que me gustaría trabajar ahí. Pasaron uno o dos meses y me olvidé, hasta que recibí un llamado cuando estaba en la casa de mi abuela, en La Plata. Yo no había dejado referencias mías y el tipo me buscó por todos lados hasta dar conmigo. Me dijo que mi carta le había parecido interesante y me citaba para una entrevista. En ese momento no había espacio en el área creativa y empecé en el departamento de radio, cine y televisión. Era estudiante y había trabajado un solo día en una cámara de apelaciones de La Plata, como auxiliar. Conté en mi familia que dejaba Derecho para estudiar Publicidad y me apoyaron. Eran modernos mis padres, nunca me bajaron línea y nos dejaron libre albedrío para hacer lo que quisiéramos.

-¿Y cómo saltaste de la agencia de publicidad a la televisión?

-De Grand Advertising me fui para trabajar con un socio en una agencia que fundamos: Jorge Vázquez y asociados. Yo era el asociado (risas). Por ese entonces había creado el eslogan “la máquina de mirar”, del programa que conducía Cacho Fontana y producía Fernando Marín, Video Show. Un día Marín me dijo que tenía que presentar una idea para un programa infantil en Canal 7 y así nació Supershow infantil, y se me ocurrió convocar a Berugo Carámbula, Gachi Ferrari, Mónica Jouvet y Alberto Muney. Propuse que no les hablaran a todos los chicos en general sino a uno, para que todos sintieran que al programa lo estaban haciendo para él. Y había armado secciones. Una era “¿Cómo se hace?“. ”¿Cómo se hace una pelota de fútbol, una muñeca?“; ¿Cómo se hace para producir electricidad?“. En otra sección el Pato Fillol enseñaba a atajar, Ernesto Sábato les enseñaba a escribir y Astor Piazzolla a tocar el bandoneón. Después le cambiamos el nombre a Rojo, Verde y Azul porque llegó la televisión a color.

publicidad

publicidad

-¡Muy innovador!

-Era maravilloso. Tenía veintitrés puntos de rating a las cinco de la tarde. Y fue el programa donde, por primera vez en la Argentina, aparecieron El Chavo y El chapulín colorado.

-La primera vez que te pusiste frente a una cámara fue en Semanario Insólito. ¿Cómo fue?

-En ese momento estaba haciendo la producción del programa que se llamaba Sábado fantástico, en Canal 7, con Fernando Bravo. El gerente de programación, Juan Chotsourian, me dio un videocasete y me pidió que mirara el programa, que era Real People, porque quería hacer algo parecido. Yo sabía inglés básico, así que le pedí ayuda a Silvia Fernández Barrio, que era la secretaria de Carlos Montero. Cuando vi el programa no lo podía creer. En Las Vegas hacían una reunión de 5.000 enanos, o mostraban el zapallo más grande del mundo. Le dije que eso no se podía hacer acá. Yo era muy amigo de Adolfo Castello, que estaba haciendo Cantaniño y nos juntábamos a cambiar figuritas. Se me ocurrió proponerle a Chotsourian hacer un noticiero con todos los tics y lugares comunes. La idea le gustó y así nació Semanario insólito, que hicimos con Raúl Portal, Castello y Virginia Hanglin, que era modelo en ese entonces. Y yo no tenía ninguna experiencia de cámara. Era totalmente diferente a todo, a tal punto que venían todos los invitados, encantados. No les importaba si aparecían apenas unos segundos para decir o hacer algo. Se convirtió en un programa de culto. Roberto Giordano trajo a las modelos más famosas y las metimos en una jaula del zoológico, para decir que eran antiguas fieras. Mi obra maestra fue convencer a Libertad Leblanc de emular la escena de La dolce vita en la que Anita Ekberg se bañaba en La Fontana di Trevi; le encantó la idea. No solamente no puso ninguna condición sino que lo hizo con gusto y yo, en un acto de irresponsabilidad suprema, no chequeé si dentro de la fuente había cables con corriente eléctrica. No pasó nada, por suerte. Llegamos a meter una vaca dentro de un camión de Juncadella porque había aumentado el precio de la carne de una manera espantosa.

publicidad

publicidad

-Fue el ciclo precursor a La noticia rebelde, innovador, de gran impacto cultural y exitoso. ¿Qué recordás de esos años?

-La diferencia era que mientras Semanario… solo iba media hora los domingos, La noticia rebelde se emitía de lunes a viernes durante una hora. Fuimos con Castello a ver al productor Raúl Naya, que creo que lo único que había hecho era un especial de Sandro, porque se dedicaba a los avisos en los diarios. Le gustó la idea y nos reunimos con Carlos Montero, que estaba haciendo Mesa de noticias en Canal 13. Nos sugirió que sumáramos a dos muchachos que no tenían experiencia en televisión, pero hacían radio y tenían una onda parecida a la nuestra: eran Carlos Abrevaya y Jorge Guinzburg. A Jorge lo conocía porque unos años atrás había venido a pedir trabajo en Jorge Vázquez y asociados, pero no pudimos darle nada porque ni nosotros teníamos clientes (risas). Había un único cliente que hacía comida enlatada y nosotros abríamos esas latas para hacer guisos (risas). Finalmente, los cuatro nos reuníamos en una oficinita de un conocido de Jorge. Ahí aparecieron las primeras ideas. Al primer canal que fuimos fue al 9, pero no pasamos de la puerta porque Víctor Tobi, que era yerno de Romay, nos dijo que ese tipo de programas no eran de la onda de Alejandro. Canal 2 no era competitivo en ese momento y facturaba poco, y en el 13 estaba Mesa de noticias. A Mario Sábato, que era director de canal 7, le interesó el proyecto. Esto era el 10 de diciembre y nos dijo que el único inconveniente era que teníamos que debutar el 2 de enero. Y así fue. Tengo recuerdos maravillosos, éramos muy compañeros, no había ningún tipo de problemas, nunca hubo competencia. Gustaba mucho la sección “Pasando revistas”, que se me ocurrió por un simple razonamiento: si las revistas se ocupaban todo el tiempo de la televisión, ¿por qué nosotros no comentábamos las revistas?

La noticia rebelde: Nicolás Repetto, Jorge Guinzburg, Adolfo Castelo, Raúl Becerra y Carlos Abrevaya TV Pública

-Vos eras el serio del grupo...

-Porque lo que me gustaba era producir. Era algo así como un titiritero, el que movía a los demás, inventaba personajes. Mi experiencia en publicidad me permitió crear notas que no duraban más de 30 segundos. Me fascinaba ver el resultado de todo eso y cómo lo podían moldear lo que se me había ocurrido. Era como mi obra maestra. Yo era el que ejecutaba. Cuando terminó La noticia rebelde nos fuimos con Jorge a hacer Sin red, a Canal 13. Nos iba muy bien, pero al mes nos levantaron porque cometí un error.

publicidad

publicidad

-¿Por qué fue tan abrupto?

-Pasamos un video donde Antonio Cafiero decía en un acto: “...porque Raúl Alfonsín es un hijo de p...”. Yo le había pedido al asistente de producción que cortara antes del insulto y que en su lugar pusiera un logo de prohibido con la boina blanca, mientras el locutor decía “acá comienza el horario de protección al radical”. Y salió al aire con la puteada completa. Esa misma noche nos llamaron y nos dijeron que había sido el último programa. En ese entonces, el Coti Nosiglia estaba en el canal. Mi error fue no chequear antes de que saliera al aire esa nota. Después hicimos un programa de entretenimientos que se llamaba La casita del placer, y teníamos a tres lloronas vestidas de negro, como las típicas viudas de las películas italianas, que lloraban cuando un participante perdía. Decían que era muy innovador para la época. Hice 34 programas en mi vida, en algunos estuve delante de cámaras y en la mayoría, detrás. El mejor programa que inventé y produje fue Semanario insólito. Y también Supershow infantil.

-¿Y el que más satisfacciones te dio?

-Soñando con Valeria, con Valeria Lynch. Fundamentalmente, porque pude ver y escuchar cantar a unos metros nomás a Tony Bennett, Dionne Warwick, Víctor Manuel y Ana Belén, Celia Cruz, Eros Ramazzotti. Era maravilloso. El único inconveniente es que en frente teníamos a Ritmo de la noche, que le iba muy bien. Entonces, solo estuvimos tres meses al aire. Nos iba bien, pero a ellos, mejor.

publicidad