Recuerdos de infancia y emotivos mensajes de Cindy Crawford y Kaia Gerber tras las muerte de Presley

A casi un mes de la muerte de Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, su familia decidió romper el silencio. El joven modelo falleció el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. Desde entonces, sus padres y su hermana menor, Kaia Gerber, habían mantenido un perfil bajo y no habían compartido públicamente una despedida de esta magnitud.

Este domingo 18 de octubre, la supermodelo y su hija recurrieron a sus cuentas de Instagram para dedicarle sus primeras publicaciones de homenaje. Crawford compartió una fotografía acompañada por un mensaje firmado por los tres integrantes de la familia, mientras que Kaia publicó una extensa y emotiva carta dirigida a su hermano, en la que recordó momentos de su infancia y expresó cuánto cambió su vida desde su muerte.

“Estamos destrozados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, decía el texto que Crawford publicó junto a un retrato del joven con alas de ángel realizado por el fotógrafo Sebastián Faena.

“Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se mostró ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, continuó el mensaje, en el que la familia también agradeció las muestras de afecto recibidas durante las últimas semanas.

“Estamos agradecidos por todo el amor y el apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que sienten nuestro dolor”, expresaron. La publicación terminó con una despedida firmada por los padres y la hermana del modelo: “Hasta que volvamos a encontrarnos, nuestro dulce muchacho. Te amamos por siempre. Mamá, papá y Kaia”.

Por su parte, Kaia eligió compartir un carrusel de imágenes y recuerdos de su hermano que comienza con un tierno video de ambos bailando cuando eran pequeños. La publicación incluye también una extensa carta de varias páginas en la que la modelo y actriz de 25 años se dirige directamente a Presley y pone en palabras las dificultades de atravesar su ausencia.

“Te amo con el azul más intenso, hasta la luna ida y vuelta, y vuelta otra vez, por siempre hermano mayor”, escribió Kaia junto a la publicación, antes de compartir la extensa carta de despedida.

“Pres, no tengo palabras. Y quizás el pequeño consuelo sea que nunca las necesitamos. Las palabras fallan, restan, resumen y siempre carecen de verdad. Qué ingenua fui al creer que el lenguaje podía trascender el dolor”, escribió al comienzo. “Leí todos los libros y no tengo ninguna respuesta. Mi capacidad de expresarme no está a la altura de esto, de la magnitud de perderte. Estoy, literalmente, de rodillas”, continuó.

En uno de los pasajes más personales, Kaia recordó lo que significó crecer junto a su hermano mayor. “Sabés cuánto amaba ser tu hermana. Siempre fue, y siempre será, lo que más me gusta de mí misma. Vine a este mundo aferrada a vos con todas mis fuerzas. Tenía tanto amor por vos que no sabía qué hacer con él. Y ahora que ese amor no tiene un lugar evidente adonde ir, estoy segura de que va a tragarme entera”, expresó.

Kaia Gerber le dedicó una extensa carta a su hermano Presley, en la que recordó el vínculo que los unía desde la infancia: “Tuve la suerte de ser tu hermana, tu eterna testigo”, escribió Kamil Zihnioglu - AP

La modelo también destacó la manera en que Presley se relacionaba con los demás, incluso durante sus momentos más difíciles. “Siempre creíste en las personas. Te encontrabas con la crueldad no desde el enojo, sino desde la confusión y la curiosidad. Creías que las personas eran buenas por naturaleza porque vos, Presley, sos bueno por naturaleza”, escribió.

Y agregó: “De alguna manera, a través de todo, tuve la suerte de ser tu hermana, tu eterna testigo, y verte hacer lo más difícil que alguien puede hacer: conservar tu sensibilidad”.

Entre los recuerdos que eligió compartir apareció una escena de su infancia. Kaia contó que, cuando eran pequeños, tuvo miedo antes de hacerse los agujeros en las orejas y Presley decidió hacerlo primero para darle confianza. “Vos siempre ibas primero”, recordó.

Pero ese recuerdo adquirió un significado diferente después de su muerte. “Cuando sostuve el aro que sacaron de tu cuerpo, lo único que podía pensar era: ‘Eso te pertenece’. Y de verdad desearía que esta vez no hubieras ido primero”, escribió.

A lo largo de la carta, Kaia también reflexionó sobre cómo continúa el vínculo con alguien que ya no está. “Fuiste mi mayor maestro mientras estuviste acá y ahora me pregunto qué podría aprender de tu ausencia”, señaló. “Estoy aprendiendo a amarte cuando no puedo verte. A contarte algo sin levantar el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que ya no puedo buscarte. Todavía no sé cómo hacerlo”, confesó.

En otro fragmento aseguró que, incluso conociendo el desenlace, volvería a elegir cada momento que compartieron: “Presley, aun sabiendo cómo termina, volvería a elegirlo todo. Cada segundo. Caminaría sabiendo que me espera este dolor si eso significara que, del otro lado, podría volver a ser tu hermana”.

Hacia el final, la modelo retomó una frase que el físico Richard Feynman escribió a su esposa después de su muerte, para construir su propia despedida: “Mi querido hermano, te adoro. Amo a mi hermano. Mi hermano está muerto”.

“Nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo otra cosa”, había expresado unas líneas antes.

La carta termina con unas palabras dirigidas a quien definió como su mejor amigo, su gran protector y uno de los amores más importantes de su vida: “Encendiste todas mis velas e hiciste desaparecer todos mis monstruos. Y te amo. Y te amo. Y te amo. Solo vos sabés cuánto. Gracias por haber estado acá”.

La publicación estuvo acompañada por la canción “First I Was”, de Jake Minch. En una posdata, Kaia explicó el motivo de su elección: “Esta canción fue lo último de lo que hablamos. Primero fuiste vos. Siempre ibas primero”.

El carrusel termina con la fotografía de una página del poema The Gate (La puerta), de la escritora estadounidense Marie Howe, incluido en su libro What the Living Do, publicado en 1997: “No tenía idea de que la puerta que atravesaría para entrar finalmente en este mundo sería el espacio que dejó el cuerpo de mi hermano”.

Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber

En los meses previos a su muerte, Presley Gerber había hablado públicamente sobre su lucha contra la depresión y las adicciones. El joven, que falleció el 20 de septiembre a los 27 años, compartía en sus redes sociales experiencias personales y detalles de los tratamientos a los que se había sometido Evan Agostini - Invision

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. La noticia fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que informó que el joven había sido declarado muerto a las 9.45 de aquella mañana.

Según informó People, los servicios de emergencia recibieron un llamado por un paro cardíaco y otra comunicación alertó sobre una posible sobredosis en el mismo establecimiento. La policía de Santa Mónica inició una investigación bajo esa hipótesis y señaló que no había indicios de intervención de terceros. Sin embargo, la causa oficial de muerte no fue determinada.

La autopsia se realizó el 21 de septiembre, pero el médico forense solicitó estudios adicionales antes de establecer las circunstancias del fallecimiento. La investigación, según informó entonces el organismo, podría demorar varios meses.

En los últimos años, el hijo mayor de Crawford había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y sus dificultades con el consumo de sustancias. A través de sus redes sociales impulsó una serie de videos denominada Mental Health Mondays (Lunes de salud mental), en los que compartía sus experiencias con la depresión, las adicciones y los tratamientos a los que se había sometido.

En marzo de este año, por ejemplo, había publicado un video sobre un tratamiento con ibogaína que realizó en México y había reconocido el miedo que sintió antes de comenzar el procedimiento. En ese momento, tanto su madre como su hermana le dejaron mensajes públicos de apoyo.

Cindy Crawford y Rande Gerber junto a sus hijos, Presley y Kaia. Tras la muerte del joven modelo, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas y destacó su bondad y vulnerabilidad: “Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años” Joel C Ryan - Invision

En una entrevista publicada por Vogue en agosto, Kaia también había hablado sobre el impacto que los problemas de su hermano tuvieron en la dinámica familiar. Entonces lo había definido como alguien que se animaba a mostrarse vulnerable ante los demás, algo que ella admiraba especialmente.

Casi cuatro semanas después de su muerte, esa misma admiración volvió a aparecer en la despedida que eligió compartir: “Mi mejor amigo, mi gran protector, la persona con la que más me reí y el único amor verdadero de mi vida”.