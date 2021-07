Robert Duvall: su reencuentro con Martin Sheen y la confesión sobre lo que más disfruta de su vida a los 90

A sus 90 años y con más de siete décadas de actuación frente a la cámara, el actor y director estadounidense Robert Duvall afirma que no tiene pensado retirarse a corto plazo. En una reciente entrevista, el siete veces nominado al Oscar también habló de su vida y de las rutinas a su edad.

En diálogo con la revista People con motivo de la promoción de su última película, 12 Mighty Orphans, protagonizada por Martin Sheen y Luke Wilson, Duvall contó que, lejos de pensar en descansar, ya se está preparando para su próximo papel, que compartirá junto a otra conocida estrella del mundo de la comedia.

“Voy a trabajar con Adam Sandler en otoño y luego con Scott Cooper, mi amigo, que tiene un proyecto maravilloso”, adelantó quien es considerado uno de los mejores intérpretes vivos de Hollywood.

La aparición del actor en 12 Mighty Orphans, película dirigida por Ty Roberts y basada en hechos reales, lo reúne por primera vez en la gran pantalla junto a Sheen, de 80 años, desde que ambos compartieron papeles hace 42 años en Apocalypse Now, en 1979 .

Duvall aceptó un cameo en la película después de que el hermano mayor de Matthew McConaughey, Rooster, se lo planteara. “Dije: ‘Sí, dejame estar, pero permítanme que participen tu hija menor y mi nieta, y dejame sumarme al proyecto sin guion. Dejame entrar e improvisar’”, reveló el actor.

En cuanto al reencuentro con Sheen, Duvall comentó: “Siempre fue un tipo muy positivo, de trabajar en equipo. Y es genial volver a verlo, absolutamente. Nos dimos un gran abrazo y nos pusimos a trabajar”, relató.

El actor, que también ha sido protagonista de monumentales proyectos en la Argentina, como la película La peste, dirigida por Luis Puenzo, también fue interrogado acerca de su actual presente personal. Cuando se le preguntó acerca de las cosas con las que más disfruta de la vida a los 90, el actor dijo: “¿Lo que más me gusta? No sé si hay algo que me guste de llegar a esta edad, pero de lo que más disfruto es del día a día con mi maravillosa esposa”, la actriz argentina Luciana Pedraza, con quien lleva más de 20 años en pareja.

Robert Duvall y Luciana Pedraza, en 2015 Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

“Ella me cuida y tengo buenos amigos, y trato de hacer ejercicio y mantenerme en forma”, agregó en relación a los pequeños placeres y actividades que lo mantienen ocupado en su día a día.

Luciana Pedraza y el actor se conocieron en un viaje que Duvall realizó al país en 1996 , y él, con 41 más que ella, logró enamorarla. Se casaron en 2004 .

El actor es un amante del tango y un gran bailarín, lo cual fue un incentivo para visitar el país en repetidas ocasiones. Al recordar el momento en que le propuso unirse al reparto de La Peste, estrenada en 1992, Puenzo contaba recientemente a LA NACION: “Duvall me parecía un actor extraordinario y le ofrecí el papel de este viejito frágil (Grand), aunque él en ese momento era un hombre cincuentón y lo veías en camiseta con brazos de cowboy y que caminaba como si se hubiera bajado del caballo. Un tipo muy fuerte, no era ni un poquito frágil. Cuando le hablé de la película, le interesó más o menos, hasta que le mencioné Buenos Aires y se le iluminaron los ojos”.

Y continuó: “Lo único que le importaba cuando grabábamos era saber a qué hora terminaba para irse a la milonga. He ido a las milongas con él. Era muy amigo de todos los tangueros, que lo respetaban porque bailaba como uno más. En el momento en que se decía: ‘Right it is a wrap’ (cortamos), Duvall sonreía, me saludaba de lejos con la mano y se iba a la milonga”, rememora. Para el director, Duvall es de esos actores con los que cuando “ven la lucecita roja de la cámara encendida, velan algo inesperado que es extraordinario”.

LA NACION