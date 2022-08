De Leo Di Caprio a Matt Damon, los caballeros (de Hollywood) las prefieren latinoamericanas

Dicen que el amor no entiende de barreras geográficas, ni de edad, ni de idiomas. Y ellos son un claro ejemplo de esto. Mientras que en cada rincón del mundo se alaba y destaca la belleza de las mujeres latinoamericanas, Hollywood no se queda atrás. No sólo reúne entre sus filas a grandes talentos de sangre y raíces latinoamericanas, sino que también muchas de sus grandes figuras han demostrado sentirse cautivadas por esa piel morena, esas curvas voluptuosas y ese acento irresistible. De Robert Duvall a Leonardo Di Caprio, te mostramos 10 parejas que han logrado superar los prejuicios y viven felices hasta el día de hoy.

Robert Duvall y Luciana Pedraza

A pesar de la diferencia de edad, Robert Duvall y Luciana Pedraza son una de las parejas más consolidadas del ambiente Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Esta historia de amor es digna de un guion cinematográfico. Nacieron el mismo día, a miles de kilómetros de distancia y con 41 años de diferencia. Sin embargo, el destino los unió y hoy son una de las parejas más consolidadas del ambiente. ¿Cómo empezó todo? Corría el año 1996 y Luciana Pedraza (quién se había graduado en Economía) trabajaba en una empresa de eventos. Por su parte, Robert Duvall llegaba a la Argentina para ver un show de tango (algo por lo que el actor tiene devoción). A pesar de la diferencia de edad, el protagonista de El Padrino quedó fascinado con la actriz y cineasta y la invitó a salir sin saber que, en 2004, Pedraza se convertiría en su esposa. “A esta edad lo que más disfruto es del día a día con mi maravillosa esposa. Ella me cuida y trato de hacer ejercicio y mantenerme en forma”, dijo el elogiado actor.

Ryan Gosling y Eva Mendes

Una de las pocas veces que Eva Mendes y Ryan Gosling posaron juntos ante los flashes Archivo

Ryan Gosling es otro de los galanes de Hollywood que se enamoró de una mujer de raíces latinas. Si bien Eva Mendes nació en Miami, la actriz es considerada latina por su ascendencia cubana. En 2011, ambos coincidieron en el set de Cruce de caminos, aunque se dice que el actor hizo de todo para que el director Derek Cianfrance la convocara como coprotagonista. Al comenzar el rodaje, la química fue inmediata y el amor traspasó la pantalla.

Mientras que ella lo define como “una persona dulce y sensible”, él la considera “una compañera de ensueño”. Lo cierto es que esta pareja mantiene su relación en un total hermetismo. No se muestran juntos ni en eventos ni en alfombras rojas, no se declaran su amor en las redes y la mayoría de sus fotos juntos son robadas. Se ve que esta fórmula les ha funcionado muy bien, ya que Ryan y Eva han logrado formar una familia numerosa primero, con la llegada de Esmeralda y Amanda y hace un par de años con sus gemelos Carlos y Viviana, producto de un tratamiento de fertilización asistida.

Joe Manganiello y Sofía Vergara

Sofía Vergara y Joe Manganiello se conocieron en una fiesta de Modern Family The Grosby Group - REX Features/Shutterstock/The Gr

Dicen que cuando la colombiana estaba comprometida con Nick Loeb, él ya estaba enamoradísimo de ella. Es que una fiesta organizada por la productora de Modern Family (serie en la que Sofía Vergara interpreta a Gloria Delgado) bastó para que Joe Manganiello cayera rendido ante su belleza. “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, aseguró el actor durante una entrevista radial. Pese a sus sentimientos, el hombre lobo de Pure Blood no se declaró hasta que la actriz –oriunda de Barranquilla- puso fin a su relación con el empresario. Tras un año de novios, más precisamente en noviembre de 2015, la pareja selló su amor en una boda de ensueño en Palm Beach, a la que asistieron estrellas como Arnold Schwarzenegger, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Thalía y Marc Anthony, entre otros. Es frecuente escuchar al actor decir que se casó con la chica de sus sueños y que ambos nacieron para estar juntos. Para su primer aniversario de casados este hombre romántico sorprendió a su mujer con un regalo muy especial: un libro donde contó al detalle su historia de amor.

Tommy Mottola y Thalía

Thalía junto a su esposo, el productor Tommy Mottola y sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro

El es uno de los productores musicales más importantes de Estados Unidos, ella la reina de las telenovelas, además de una de las cantantes más populares y queridas de la industria. A pesar de la diferencia de edad (él tiene 73 y ella 50) Tommy Mottola y Thalía se volvieron inseparables luego de conocerse en una cena en la casa de Gloria y Emilio Estefan, en 1998. “Yo estaba grabando en México y fui a Miami un fin de semana a una reunión de amigos. Allí lo conocí y quedamos impresionados. Cuando lo vi me encantó por su look, por su mirada, su forma de platicar. Me gustó su seguridad. Fue como encontrar el complemento perfecto“, recordó la mexicana sobre su primer encuentro con quien luego se convertiría en su esposo.

Fue tal el flechazo que, dos años después, la estrella de Televisa y el entonces presidente de la discográfica Sony Music dieron el sí en una fastuosa boda en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. “Estoy viviendo mi propio cuento de hadas. La felicidad sí existe. Yo soy plenamente feliz al lado de Tommy y me caso enamoradísima. Él adora a mi familia y me trata como una reina. ¿Qué más puedo pedirle a la vida?”, confesaba la recién casada ante los ojos del mundo. El tiempo fue demostrando que la diferencia de edad y las críticas no pudieron contra ellos. Padres de Sabrina Sakäe y Matthew Alejandro, Thalía y Tommy siguen tan enamorados como el primer día y lo demuestran a diario con tiernos mensajes en las redes.

Matthew McConaughey y Camila Alves

Matthew McConaughey y Camila Alves son una de las parejas más bellas de Hollywood Imdb

Dicen que cuando se conocieron ella no sabía que él era un famoso actor. En 2006, Camila Alves y Matthew McConaughey se cruzaron en un bar y sintieron una conexión al instante: “¿Quién es ella? ¡Wow!”, dijo el actor cuando la vio por primera vez. Al parecer, la modelo y presentadora brasileña no tuvo la misma reacción, ya que nunca se dio cuenta que quién se escondía detrás de esa barba larga y gorro rastafari era nada más y nada menos que uno de los galanes más codiciados de Hollywood. Dicen que cuando la morocha identificó al fiel amigo del actor, Lance Armstrong, hizo de todo para alejarse aunque, a juzgar por los hechos, parece que sus esfuerzos no surtieron efecto. En 2012, con sus dos hijos como testigos, la pareja pasó por el altar y consolidó su amor; sin saber que en diciembre de ese año la cigüeña los visitaría por tercera vez. La modelo, actriz y diseñadora de bolsos se ha convertido en un pilar fundamental en la carrera de Matthew, según ha expresado el actor en más de una ocasión.

Michael Bublé y Luisana Lopilato

Luisana Lopilato y Michael Buble, un amor resiliente Grosby Group

Ni los prejuicios, ni la distancia geográfica, ni la barrera del idioma pudieron con este amor entre Michael Bublé y Luisana Lopilato. La primera vez que se vieron fue en 2008 en el camarín del teatro Gran Rex luego de un show que el músico canadiense dio en Buenos Aires. “Compré las entradas y fui a verlo porque yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si quería sacarme una foto con Mike y la verdad que dudé. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y Mike nada, nada de español”, recordó la protagonista de Casados con hijos sobre cómo comenzó todo. Dicen que esa noche el canadiense quedó flasheado y que, traductor mediante, le dijo: “Yo me voy a casar con vos”. Promesa que cumplió en 2011 y por partida doble, ya que la pareja tuvo una boda en la Argentina y otra en Canadá. “Creo que el día que nos casamos los dos teníamos dudas sobre quién era realmente el otro. Y en nuestra luna de miel nos dijimos mutuamente que quizá nos habíamos equivocado. ‘No es demasiado tarde para anular el matrimonio’, me dijo Mike. Pero tomamos una decisión adulta y dijimos: ‘Tenemos que esforzarnos más’. Creo que lo quiero más ahora que cuando me casé. Nuestra vida mejoró y nuestra relación también. Puedo ser transparente con Mike todo el tiempo, decirle todas las cosas que no me gustan y las que me gustan. Siento que somos el uno para el otro”, reveló la rubia. Hoy, 14 años después, Bublé y Lopilato viven una idílica historia de amor junto a sus tres hijos, Noah, Elías y Vida y esperan con ansias a la bebita que viene en camino.

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone

Tras cinco años de relación, Camila Morrone y Leonardo Di Caprio tienen planes de compromiso Archivo

Se conocieron en 2011 -cuando ella tenía 11 y él 33- ya que el actor tenía relación con su madre, Lucila Polak que, por ese entonces, salía con otra estrella de Hollywood, el actor Al Pacino. Sin embargo, fue recién en 2017 que Leonardo Di Caprio y Camila Morrone volvieron a cruzarse y comenzó un romance entre ellos. Fotos en la casa del actor en Los Ángeles, unas vacaciones en Colorado y el cumpleaños de Ellen De Generes fueron suficientes para confirmar el vínculo amoroso entre el actor y la modelo argentina. “Hay muchas relaciones en Hollywood -y en la historia del mundo- en donde existen diferencias de edad muy grandes. Creo que todo el mundo debería salir con quien quisiese. Probablemente, a mí también me parecería curioso. Entiendo que lo hagan, pero espero que deje de ser un debate”, dijo Morrone sobre los 22 años que le lleva el actor.

Parece que puertas adentro esto nunca fue un impedimento, ya que los tortolitos llevan cinco años juntos y, si bien cada tanto enfrentan rumores de crisis, se dice que estarían por dar un paso más. “Leo nunca amó a nadie así y está listo para tener hijos. A Camila también le encanta estar rodeada de niños y le gustaría tener hijos con Leo, aunque primero quiere casarse, porque a ella le importan las tradiciones”, reveló un allegado al galán de Titanic confirmando que el compromiso está más cerca de lo pensado.

Matt Damon y Luciana Barroso

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso, llevan 19 años juntos Fotonoticias

Y si hablamos de historias de película, la de ellos se lleva todos los premios. Él, uno de los actores mejores pagos de Hollywood; ella, una camarera que atendía un bar en la playa. El destino, o mejor dicho un grupito de fans, hizo que Matt Damon se enamorara de esta argentina (oriunda de Salta) al instante. Es que Luciana Barroso fue quien ayudó al actor a escapar de estas seguidoras que, al descubrirlo, comenzaron a perseguirlo. “Estábamos filmando Pegado a ti con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿qué hacés acá?’”, contó el actor sobre aquel abril de 2003 que quedará en su memoria (y su corazón) para siempre. “La gente dice que te pasa algo increíble cuando conocés a la persona de la que te enamorarás y, juro por Dios, que algo indescriptible me pasó la primera vez que la vi”, agregó quien no sólo se casó con esta bartender sino que adoptó a su hija, Alexia (fruto de una relación anterior de Barroso). Luego la familia se agrandó por partida triple con la llegada de Isabella, Gia y Stella.

Tom Brady y Gisele Bündchen

Gisele Bündchen y Tom Brady cumplieron 13 años de casados Instagram

Luego de terminar su romance con Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen conquistó a otra estrella, esta vez del mundo del deporte. El elegido fue, nada más y nada menos que Tom Brady, uno de los mejores jugadores del fútbol americano, ganador siete veces del Super Bowl. “Lo supe enseguida la primera vez que lo vi. Nos conocimos por medio de un amigo. No sentamos y hablamos por tres horas. Tenía que viajar a casa por los festejos de Navidad pero no quería irme”, confesó el ex ángel de Victoria’s Secret sobre el momento en que conoció a su actual marido, en 2006.

El hijo que el deportista tuvo con su expareja (con quién salía cuando conoció a la modelo brasileña) no fue impedimento para que Brady de un paso más y le proponga matrimonio. Según le contó Bündchen a Vogue, Tom la llamó y le dijo que su casa se estaba inundando. Cuando ella llegó, lo encontró arrodillado entre velas y pétalos de rosas, y el resto es historia. En 2009 se casaron y agrandaron la familia junto a la llegada de sus dos hijos, Benjamin y Vivian.

A lo largo de sus trece años de matrimonio, la top model ha demostrado ser un apoyo incondicional para su esposo. De hecho, hace unos meses cuando el deportista decidió retirarse de las canchas, ella le dedicó un emotivo posteo en las redes: “Eres la persona más dedicada, centrada y mentalmente fuerte que he conocido. A lo largo de los años, nunca te quejaste de todos los moretones, dolores y molestias. Simplemente seguiste centrándote en tu objetivo de salir y ser el mejor líder que había para todos tus compañeros de equipo. Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida. Verte trabajar tan duro en tu carrera futbolística y ver la dedicación que ahora estás poniendo en todos tus nuevos proyectos es increíblemente inspirador. No hay nada que no puedas lograr. Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¡y estoy tan emocionada como tú por lo que depara el futuro!”, escribió la brasileña que acumula unos 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

El ejemplo de la realeza: Guillermo y Máxima Zorreguieta

El entonces príncipe heredero de Holanda, Guillermo Alejandro, durante su boda con la argentina Máxima Zorreguieta en Ámsterdam, Holanda, el 2 de febrero de 2002 ED OUDENAARDEN

Si bien ellos no son artistas, ni pertenecen a las grandes ligas de Hollywood, su historia de amor merece un apartado especial. Una argentina que inesperadamente se enamora de un hombre de la monarquía europea y deja su vida tradicional para convertirse en reina. Atrapante por donde se la mire. Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro se conocieron en 1999 en una fiesta en Sevilla por una amiga en común. Dicen que el príncipe de Orange la sacó a bailar impresionado por su belleza y simpatía aunque para ella la primera impresión fue distinta, ya que sólo recuerda lo mal bailarín que era su partenaire.

Tres meses después de ese encuentro, la economista conoció a la reina Beatriz, quien inmediatamente le dio el visto bueno. Y si bien la aceptación de la reina era uno de los obstáculos más difíciles a vencer, lo que siguió no fue fácil: respetar el protocolo de la realeza, adaptarse a una nueva cultura y aprender el idioma neerlandés. Tras vencer algunos obstáculos, la gran boda llegó el 2 de febrero de 2002 en los jardines del Palacio Real. Con la llegada de las princesas Amalia, Alejandra y Ariadna, la familia se consolidó y se convirtió en una de las más queridas de la monarquía europea. En 2013, Máxima y Guillermo se convirtieron en reyes de los Países Bajos tras la abdicación de la Reina Beatriz.