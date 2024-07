Roger Waters volvió a expresarse contra Israel, acusó al país de propagar “mentiras sucias” y tuvo un extraño comportamiento durante una entrevista

Escuchar

Una vez más, Roger Waters se refirió al conflicto entre Israel y Palestina y sus opiniones llevaron su nombre a las portadas de los principales portales británicos. El cofundador de Pink Floyd, aseguró este martes en una entrevista televisiva que no hay evidencia de que durante el ataque terrorista perpetrado el ocurrido el último 7 de octubre por el grupo Hamas se hayan producido ataques sexuales a mujeres y se hayan quemado niños. Además, acusó a las autoridades israelíes de propagar “mentiras sucias y repugnantes”.

Estas últimas declaraciones se produjeron en el programa Piers Morgan Uncensored. Allí, el músico de 80 años desmintió el informe de las Naciones Unidas de principio de este año, en el que se asegura que, el 7 de octubre, miembros de Hamas llevaron a cabo “torturas sexualizadas”.

En la misma charla, aclaró: “No estoy diciendo que una parte del movimiento de resistencia palestino no haya cruzado esa línea. No estoy diciendo que eso no haya ocurrido. Lo que digo es que se habla mucho sobre si Israel tiene derecho a defenderse, y lo que yo me pregunto es por qué no se defendió esa misma mañana”, indicó. Y agregó: “¿Por qué se tomaron siete horas antes de empezar a ametrallar a todo el mundo?”.

En medio de la tensa charla, el músico señaló que es necesaria una investigación “real” y “actual” sobre lo ocurrido el 7 de octubre. “Más allá del muy buen documental de AlJazeera que todos vimos. Y todo el gran trabajo que hizo Grayzone para desacreditar todas las repugnantes mentiras que los israelíes dijeron después de ese día sobre bebés quemados y mujeres violadas’, señaló.

Cuando Piers insistió en que aquel día hubo mujeres violadas, el músico negó vehementemente las acusaciones y gritó: “No, eso no ocurrió. No hay pruebas. Podés decir lo que quieras, pero no hay pruebas”. Poco después, cuando la discusión se volvió más acalorada, Waters intentó calmarse, hablándose a sí mismo, en un extraño comportamiento para la televisión: “Roger, Roger, calmate. No te pongas a su nivel. Está bien, no lo haré. Dejá de gritar. Dejá de gritarle. Dejá que te interrumpa tanto como quiera”, susurró.

Luego afirmó que Israel atacó a sus propios civiles aquel día, y calificó sus dichos como un hecho “irrefutable”. “Todos esos montones de coches fueron destruidos por misiles Apache desde helicópteros... Hamas no tenía helicópteros”, fundamentó.

En otro tramo de la entrevista, Waters indicó que seguramente Hamas había asesinado civiles aquel día, y calificó esos hechos como “crímenes de guerra”. “Estaban moralmente obligados a resistir la ocupación”, indicó, y se negó a calificar a Hamas como una organización terrorista. “El pueblo que lucha por la liberación de Palestina tiene el derecho legal y moral de luchar contra el opresor”, indicó.

Al respecto, explicó: “Si alguien invade tu país, expulsa a toda la gente de sus hogares, te roba todo, te roba todas tus tierras y ocupa todas tus tierras durante 75 años, tenés derecho absoluto a la resistencia armada”.

El músico británico realizó estas declaraciones el mismo día en que Israel bombardeó la Franja de Gaza después de emitir órdenes de evacuación que han obligado a cientos de miles de habitantes a huir de varios sectores del sur del territorio palestino, devastado por casi nueve meses de guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista Hamás.

Ocho personas murieron este martes en bombardeos israelíes en Jan Yunis y Rafah, también en el sur, y más de una treintena resultaron heridos, según la Media Luna Roja y una fuente médica. El ejército israelí indicó que continuaba sus operaciones en un barrio de Ciudad de Gaza, en el norte, en Rafah, y en el centro del territorio, después de haber ordenado el lunes una nueva evacuación de sectores del sur, donde cientos de miles de palestinos ya huyeron de los combates hace varias semanas.

Esta no es la primera vez que el músico cuestiona la historia oficial sobre los hechos ocurridos el 7 de octubre y acusa a Israel de manipular la información. En el podcast Rumble System Update expresó en noviembre que había “algo muy sospechoso” en el hecho de que Israel no se hubiese dado cuenta de lo que Hamas estaba por hacer. “Pero se trata de la Convención de Ginebra: están absolutamente obligados legal y moralmente a resistir la ocupación desde 1967. Es una obligación”, expresó.

“Si se cometieron crímenes de guerra, los condeno. Por fin, han publicado cifras de cuántas personas murieron realmente y quiénes eran ese día. Probablemente, los primeros 400 eran personal militar israelí; eso no es un crimen de guerra”, indicó. “Por supuesto que no lo condeno, pero los israelíes sacaron todo el peso de la cuestión inventando historias sobre decapitaciones de bebés”, agregó.

En esa misma entrevista, Waters se refirió a los ataques que viene recibiendo desde hace un tiempo debido a sus opiniones sobre el conflicto y a las acusaciones de ser “antisemita” por defender con vehemencia al pueblo palestino. “Me difaman porque no tienen respuestas a mis argumentos”, aseguró en ese entonces.

El 7 de octubre, milicianos islamistas mataron a 1195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes. El ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya ha dejado al menos 37.925 muertos en Gaza, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, que está en el poder en este territorio desde 2007.

Las tropas israelíes lanzaron el 7 de mayo una operación terrestre en Rafah, en la frontera con Egipto, con el objetivo de combatir lo que catalogaron como el último gran bastión de Hamas, una ofensiva que desató un éxodo de un millón de palestinos, según la ONU. Sin embargo, los combates volvieron a intensificarse en las últimas semanas en varias regiones que el ejército decía que controlaba, especialmente en el norte, mientras la ofensiva continúa en Rafah.

