Las opiniones sobre la política mundial del cantante y compositor Roger Waters no solo generan polémica, también malestar en parte del mundo donde el mismo se mueve. Durante su última visita a la Argentina se quejó porque algunos hoteles porteños no lo quisieron alojar, durante los días que pasó en Buenos Aires por los dos conciertos que había programado en River Plate. Ahora podría perder definitivamente su relación comercial con un histórico sello discográfico, con el que mantenía relación desde 2016.

Según un informe que publicó Jem Aswad en Variety, BMG se separará definitivamente de Roger Waters y esto se debe, sobre todo, por sus dichos sobre Israel, Ucrania y los Estados Unidos. La compañía, con sede en Alemania, firmó un acuerdo editorial con el músico en 2016 y tenía previsto lanzar una versión nueva del histórico álbum de 1973 de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, el año pasado. Sin embargo, el nuevo CEO, Thomas Coesfeld, rechazó el acuerdo después de asumir el cargo. El álbum finalmente salió a través de Cooking Vinyl, con sede en el Reino Unido. Y, según Variety, BMG dará un paso más en su completa desvinculación del artista británico. Si bien al ser consultada la compañía no dio información al respecto, Aswad da por seguro el fin de la relación. De hecho, en noviembre pasado el propio Waters hizo comentarios al respecto.

Roger Waters, siempre polémico

Según Aswad, “si bien el trabajo de Waters con Pink Floyd es indiscutiblemente uno de los catálogos más importantes y lucrativos de la era del rock, se puede decir que sus controvertidas declaraciones políticas en los últimos años han virado del antisionismo al antisemitismo, y el año pasado habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por invitación de Rusia, afirmando que su invasión de Ucrania en 2022 ‘no fue sin provocación’. Waters ha sido ampliamente criticado por sus comentarios, pero se ha mantenido desafiante, expresándolos con frecuencia en sus giras recientes mientras cuestiona cualquier acusación de antisemitismo . Esas declaraciones han enfurecido a sus antiguos compañeros de banda, ya que han ahuyentado a varios pretendientes interesados en adquirir el catálogo de música grabada de la banda, que se decía que estaba en el mercado por 500 millones de dólares”.

En sus propias palabras

El propio Waters habló de haber sido “despedido” de BMG en una entrevista en vídeo con Glenn Greenwald en noviembre pasado. Allí aseguró que el disco no salió como originalmente había sido convenido por intereses proisraelíes hacia la empresa matriz de BMG, Bertelsmann (a los 23 minutos del comienzo de esta entrevista Waters da su versión de los hechos).

En esta misma charla, luego de esta situación extorsiva que impidió la publicación de su nueva versión del álbum por BMG, también aseguró que se intentaron cancelar conciertos en el Reino Unido: “Mientras esto sucedía, un parlamentario idiota en Inglaterra sugirió que mis conciertos en el O2 de Londres y en Manchester debían ser cancelados”, apuntó. “En cuanto a su inquietud -le dijo Waters a su entrevistador- sin duda no me siento bien porque me sacaron un contrato discográfico por culpa de una mafia”

De acuerdo al informe de Variety, Waters ha hablado a menudo de conspiraciones en su contra para hacer públicas sus creencias, particularmente en una entrevista de 2022 con Rolling Stone. Una fuente de la empresa dijo que no está de acuerdo con la versión de los hechos de Waters y que Coesfeld, que es miembro de la familia que controla Bertelsmann, seguramente habría discutido el asunto con ellos y habría tomado la decisión por su cuenta. Bertelsmann emitió una declaración expresando “solidaridad con Israel” poco después del ataque de Hamás al país el 7 de octubre. Si bien es común que las compañías discográficas “eliminen” a los artistas de sus contratos discográficos, es un hecho mucho menos frecuente en el caso de acuerdos editoriales importantes. En los últimos años, las acciones o declaraciones tanto de R. Kelly como de Kanye West los pusieron en desacuerdo con sus sellos y editores, a pesar de las ventas multiplatino; Kelly, que cumple una condena de prisión de décadas por múltiples delitos relacionados con conducta sexual inapropiada, ha visto cómo un juez concedía sus regalías con Sony Music y Universal Music Publishing a sus víctimas, mientras que los acuerdos de West con la división de música grabada de Universal y Sony Music Publishing se les permitió expirar sin renovación.

