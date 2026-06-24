“Se cayó del escenario”: Oprah Winfrey contó un hecho poco conocido de Whitney Houston, en su momento más oscuro

A más de una década de la muerte de Whitney Houston, una nueva controversia volvió a poner bajo la lupa los años más difíciles de una de las voces más extraordinarias de la música popular. Esta semana, Oprah Winfrey reveló que en una ocasión intervino personalmente para evitar que se difundieran imágenes de una caída que la cantante sufrió durante una visita a su célebre programa de televisión. Sin embargo, las declaraciones de la conductora fueron rápidamente cuestionadas por los herederos de la artista, quienes rechazaron la versión de los hechos y defendieron su legado.

La presentadora estadounidense, de 72 años, hizo la revelación durante una charla en el Festival Cannes Lions, donde fue distinguida con el premio LionHeart. Allí recordó algunas de las entrevistas más importantes de su carrera y se detuvo especialmente en su relación con Houston, una figura a la que entrevistó en varias oportunidades.

Según reprodujo Variety, Winfrey explicó que antes de una de sus conversaciones con la cantante acostumbraba mantener una charla privada para acordar ciertos límites y expectativas. “Hicimos el típico saludo de ‘Hola, nena, ¿cómo estás?’ y luego apagué las cámaras, fui tras bambalinas y dije: ‘Decime, ¿qué quierés que pase aquí? Y yo te voy a decir lo que quiero que pase’. Y esa fue una de las entrevistas más impactantes”, recordó.

La conductora señaló que durante la primera entrevista que le realizó, Houston se encontraba sobria. Sin embargo, aseguró que años después, cuando regresó al programa para ofrecer una actuación musical, la situación era diferente.

“Tenía tanta confianza del público de The Oprah Show... Creo que fue el último programa de Whitney con nosotros, y había recaído en las drogas”, sostuvo Winfrey. Luego relató un episodio que hasta ahora no había trascendido públicamente: “El día que vino a mi espectáculo para actuar delante del público, no lo hizo y se cayó del escenario”.

Winfrey afirmó que comprendió inmediatamente el impacto que podría tener la difusión de esas imágenes en un momento particularmente delicado de la vida de la cantante. “Sabía que si esa historia salía a la luz, la destrozaría”, recordó.

Por ese motivo, según contó, decidió pedirle al público presente y a los responsables de las cámaras que no hicieran circular el material. “Les rogué que no publicaran esas fotos porque arruinarían su vida, y no lo hicieron. Eso no sucedería hoy en día, se lo aseguro”, reflexionó, en una comparación con la velocidad y masividad con la que actualmente se difunden imágenes a través de las redes sociales.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión. Poco después de que se conocieran sus palabras, los herederos de Houston respondieron públicamente a través del sitio TMZ y rechazaron de plano la idea de que la caída hubiera estado relacionada con el consumo de drogas.

“Whitney se cayó del escenario, pero fue durante una prueba de sonido, y se debió a la oscuridad del lugar y a su desconocimiento del escenario. No estaba bajo los efectos de ninguna sustancia”, señalaron.

Además, reconocieron que la artista atravesó problemas de adicción durante distintos momentos de su vida, pero cuestionaron que cada incidente ocurrido durante su carrera sea interpretado automáticamente bajo esa óptica.

“Como muchas personas, ella enfrentó batallas personales, pero es inexacto e injusto vincular esa lucha con cada actuación o cada etapa de su vida”, expresaron. Y agregaron: “Lo que el público presenció en el escenario fue el resultado de disciplina, talento y compromiso, no de las suposiciones que otros proyectan”.

Whitney Houston AFP

En el mismo comunicado, la familia insistió en que la figura de Houston merece ser recordada en toda su complejidad, sin reducirla exclusivamente a sus problemas personales. “La humanidad de Whitney abarcaba triunfos y dificultades, pero ese día se presentó como la artista profesional y talentosa que siempre se esforzó por ser. Le debemos la dignidad de decir la verdad, no de repetir mitos”, concluyeron.

La discusión vuelve a poner en el centro una cuestión que acompañó a la cantante durante gran parte de su vida pública: su larga batalla contra las adicciones. Durante años, la opinión pública responsabilizó principalmente a Bobby Brown, con quien Houston estuvo casada entre 1992 y 2007, por haberla introducido en el consumo de sustancias.

Sin embargo, esa teoría comenzó a desmoronarse con el estreno del documental Whitney en 2018. La película, dirigida por el cineasta Kevin Macdonald, reveló testimonios de familiares y allegados que ubicaban el inicio de los problemas mucho antes de que la estrella conociera al intérprete de “My Prerogative”.

En el documental, sus hermanos Gary y Michael Houston admitieron haber consumido drogas junto a ella cuando eran jóvenes. Michael incluso reconoció haber tenido un papel activo en ese proceso. “Si iba a hacer algo, yo iba a ser quien lo hiciera con ella”, afirmó en la producción.

Whitney Houston y Bobby Brown, en una fiesta previa a la entrega de los premios Grammy de 2000 Agencias - Archivo

Por su parte, un amigo de la familia llamado Keith Kelly aseguró que fue él quien le ofreció por primera vez drogas a la futura estrella durante su cumpleaños número 16: una bolsa de marihuana y una dosis de cocaína.

Tras el estreno del documental, Macdonald señaló que uno de los aspectos más sorprendentes de la investigación fue descubrir que Brown no había sido necesariamente el principal responsable de la adicción de Houston. “Hay un momento divertido, pero también un tanto trágico, en el que su hermano Michael dice: ‘Le dábamos mil vueltas a Bobby. No podía seguirnos el ritmo. Le ganábamos en drogas. Es un blandengue’. Eso, en cierto modo, reivindica a Bobby”, comentó entonces.

Whitney Houston se divorció de Bobby Brown en 2007 Instagram This Whitney

Houston falleció el 11 de febrero de 2012 a los 48 años. La artista fue hallada sin vida en la bañera de una habitación de hotel en Beverly Hills. La investigación determinó que murió por ahogamiento accidental, aunque los informes forenses también señalaron una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína como factores contribuyentes.