Sergio Dalma: su amor por la Argentina, una impensada colaboración y el reencuentro con el repertorio italiano

Es una de las voces más cautivadoras de la música en español. Con una trayectoria de más de tres décadas, 23 discos y un repertorio que forma parte del imaginario colectivo, Sergio Dalma continúa consolidando su legado con Ritorno a Via Dalma, una gira que celebra los 15 años de su icónico proyecto y revive, con su inconfundible estilo rasgado, los grandes clásicos de la canción italiana.

Tras pasar por ciudades de España como Salamanca, Palma de Mallorca, Marbella, Toledo y Granada, el intérprete de “Bailar pegados” desembarca en la Argentina para recorrer los principales escenarios del país, entre ellos Rosario (30 de octubre), Córdoba (1 de noviembre), Buenos Aires (4 de noviembre), Tucumán (6 de noviembre) y Mar del Plata (10 de noviembre). “Este es un show pensado para el teatro, para tener al público muy cerca, donde todos puedan participar. Vamos a recordar canciones de toda una vida y, a través de ellas, recorreremos emociones y sensaciones”, le anticipa el cantante a LA NACION sobre este tour que rinde homenaje a autores clásicos como Mina, Zucchero, Laura Pausini y Nek.

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—Estás de gira con Ritorno a Vía Dalma. ¿Por qué elegiste revivir este álbum?

—Cuando nos sentamos con todo el equipo para preparar un nuevo proyecto, empezamos a lanzar ideas y alguien dijo: “Hace 15 años hicimos Vía Dalma”. Un disco que realmente fue muy exitoso, que luego se convirtió en una trilogía y que además fue el desencadenante para poder volver a la Argentina y empezar esa gira con la canción “El mundo”, que fue cortina musical de la telenovela Dulce amor. Fue un desafío volver a descubrir esas canciones italianas y llevarlas a mi terreno. La verdad que yo lo pasé muy bien, entonces para mí era muy significativo festejar ese aniversario haciendo un “ritorno” a lo que fueron aquellas canciones italianas y tocar autores que anteriormente no habíamos tocado.

"Mina, Rafaela Carrá, Zucchero y Laura Pausini son artistas que yo admiro", cuenta Sergio Dalma sobre su amor por la música italiana Gentileza

—¿Cómo fue la elección del repertorio?

—Mina, Rafaela Carrá, Zucchero y Laura Pausini son artistas que yo admiro; por lo tanto no deja de ser un homenaje a ellos y a su música italiana. También es la oportunidad de dar a conocer esas canciones a nuevas generaciones que, de otra forma, no hubiera sido posible. Así que tuvo que ver con eso: homenajear una música que siempre me ha gustado y que siempre me ha motivado y, a la vez, dar a conocer esas canciones que aún siguen en la mente de mucha gente.

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—¿Qué significa la música italiana para vos?

—Italia junto con Argentina (y España, por supuesto) es donde yo siempre me he movido más a gusto, donde me he sentido como en casa. Italia porque tuve una beca para ir a estudiar allí y entonces siempre ha habido una unión muy importante con ese país. He trabajado con muchos músicos y productores y con el idioma también me siento muy a gusto. Y al fin de cuentas es la música que yo escuchaba de pequeño en casa de mis padres. Yo crecí escuchando esas canciones y me llamaba la atención esas voces rasgadas y esas melodías.

—¿Qué recuerdos tenés de esa infancia?

—Crecí en una casa con mucha armonía, con mucho entendimiento con mis padres, con mucha libertad a la hora de elegir los caminos. Cuando yo planteo a los 16 años que quiero dedicarme a la música como profesional, ellos lo aprobaron y me apoyaron sin dejar los estudios. Lo que pasa es que llegó un momento que la música abarcó todo. Pero rescato ese entendimiento y ese respeto a que cada uno tuviera su propia libertad dentro de la familia. Ese cariño y esa armonía han sido claves y es algo que luego yo le transmití a mi hijo y ahora él lo hace con el suyo; o sea, con mi nieto. Siempre me dice: “Papá, yo intento imitar lo que tú me enseñaste” y no es ni más ni menos que lo que yo aprendí de mis padres.

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“Ritorno” a la Argentina

—¿Qué podes anticiparnos sobre tus shows en Argentina, en especial el que vas a dar el 4 de noviembre en el Gran Rex?

—Para mí volver a la Argentina es volver a casa. Y volver al Rex significa volver a aquellos inicios de mi carrera. Este es un show pensado para el teatro, para tener al público muy cerca, donde todos puedan participar. Vamos a recordar canciones de toda una vida y, a través de ellas, recorreremos emociones y sensaciones. Hay momentos en que la gente se para y se pone a bailar y otros de nostalgia donde se van a emocionar. Son canciones de décadas muy diversas y un espectáculo pensado para que dos o tres generaciones lo puedan disfrutar.

—Recién hablabas de lo importante que fue este país en tu carrera. ¿Cómo definirías al público argentino?

—Explosivo, pasional. Yo soy un tipo que me identifico mucho con el carácter argentino porque me considero también muy pasional. Pero el argentino es muy pasional en todo: en su día a día, en la música, en el fútbol, en todo lo que es el arte en general. Siempre ha sido un público que ha mostrado mucha calidez hacia mi persona, hacia mi música y me siento realmente muy arropado cuando estoy ahí.

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—¿Qué es lo que más disfrutás cuando venís?

—Yo soy de pasear mucho. Cuando llego a cualquier ciudad de Argentina me gusta mucho pasearla y Buenos Aires es ideal para eso. Me encanta ir a sus cafés, a sus librerías, charlar con la gente. También reencontrarme con mis amigos de hace tantísimos años y comer ese asadito, tomar ese malbec (risas). Buenos Aires es una ciudad muy viva y cada vez que voy es reencontrarme con aquellas calles que me traen tantos recuerdos y a la vez descubrir sitios nuevos. Hace un año y medio que no voy y ya necesito pisar Buenos Aires (risas).

—Hoy por hoy está muy de moda hacer colaboraciones con otros artistas. ¿Con qué cantante argentino te gustaría hacer un feat.?

—Mirá, yo nunca me planteo con quien quiero trabajar. Cuando yo he hecho colaboraciones (que he hecho muchas) siempre han surgido de forma espontánea. Recuerdo la propuesta que tuve de La K’onga de hacer en versión cuarteto un par de canciones mías como fue “El mundo” y “Yo no te pido la luna” y me pareció muy divertido porque se alejaba mucho de lo que yo normalmente hacía. Además, la primera ciudad que conocí de la Argentina fue Córdoba. Para mí, el cuarteto era muy cercano pero nunca había hecho nada y me apetecía, así que lo disfruté mucho. Yo no sé si ahora se dará la oportunidad pero las veces que he podido trabajar con gente que no te esperas ha sido muy divertido.

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—En el último tiempo hubo un cambio en cómo se escucha música. ¿Qué no negociás a esta altura de tu carrera?

—Yo sigo trabajando con una obra entera, con un disco entero. Ese es mi ritual. Pero, por otro lado, yo creo que las plataformas nos han dado la posibilidad de consumir la música con mayor inmediatez. También hacen que el público sienta más interés por ir a escuchar tu música en vivo.

—Llevas 36 años de carrera. ¿Cuál es el secreto para mantenerte vigente después de tanto tiempo?

—Eso es algo que yo también me lo pregunto (risas). Además de esforzarme por llegar con mi música a nuevas generaciones, siempre intento encarar cada proyecto como si fuera el primero y el último de mi carrera; creo que esa es la clave.

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