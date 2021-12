Sol Pérez volvió a hablar de su casamiento, pero fue tajante con la condición que le puso a su novio

Empieza la cuenta regresiva hacia el 2023 y el repaso de lo que nos dejó este año. Este lunes, Nosotros a la mañana hizo un resumen de los casamientos que se llevaron a cabo durante 2021 y Sol Pérez volvió a hablar de sus ganas de casarse con Guido Mazzoni. Si bien el empresario había hecho público sus deseos de contraer matrimonio con la panelista cuando ella participaba de MasterChef Celebrity, la ceremonia no se llevó a cabo y, según la rubia, se aplazó para 2023.

“Empezamos a repasar el año. Menos el de Sol Pérez hubo muchos casamientos”, lanzó Carlos Monti al frente del ciclo, ya que el Pollo Álvarez y Sandra Borghi se tomaron unos días de descanso. “Es verdad, pensamos que estabas en esta lista”, agregó Pablo Montagna sumándose al comentario del conductor.

“Me falta, me falta. 2023 dijo Guido, así que hay que esperar un poquito más. Yo igual sin propuesta no me caso”, expresó Pérez tajante desde el panel. Mientras todos sus compañeros coincidían en que para el 2023 faltaba mucho tiempo, la exchica del clima advirtió: “Mi suegra el otro día le dice: ‘no, no, 2022′ pero el está metido en el 2023. Para mí 2023 está bien porque lo tengo que preparar un año”.

Sol Pérez y su novio Guido Mazzoni. Gentileza Telefe

Respecto a cómo tiene que ser el pedido de mano, la actriz y futura abogada confesó que no espera nada espectacular. “No me importa cómo pero que me llegue, sino no puedo empezar. Que sea como quiera, yo me quiero casar, quiero iglesia, civil y fiesta”, señaló muy segura.

“Tenemos ganas de casarnos, es algo que venimos charlando hace bastante. Tenemos muchos planes a futuro juntos, más allá del casamiento, pero también nos tocaron meses difíciles. Yo hace dos años que estoy con Guido y prácticamente los dos fueron en pandemia. Así que nos gustaría disfrutar de nosotros un poco más, viajar, salir con amigos que casi no se pudo dar por este tema. Aparte, para hacer un casamiento tenemos que esperar que mejore un poco la situación. No queremos exponer a nadie o que pase nada, por eso no ponemos fecha por ahora”, le contaba Pérez a LA NACION en junio de este año.