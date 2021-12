Lorenzo Lamas: dejó de actuar para ser piloto, se va a casar por sexta vez y aun recuerda la pelea con Graciela Alfano

Su vida es digna de un guion cinematográfico. Mientras que en pantalla se mostraba como un hombre fuerte, invencible y rebelde, fuera de los sets Lorenzo Lamas tuvo que lidiar con la fama, las adicciones, las deudas, seis matrimonios, seis hijos, varios engaños, muchas decepciones y una denuncia por violencia de género.

A pesar de contar con una infinidad de trabajos en su carrera (115 en total), el actor se hizo conocido popularmente en la década del 90 por su protagónico en la serie Renegado. Sin embargo, cuando ésta terminó (después de cinco temporadas al aire), el actor no volvió a disfrutar del mismo reconocimiento dentro de la industria. Sus proyectos se volvieron tan esporádicos que hasta en 2010 se dio el gusto de viajar a la Argentina y participar de Bailando por un sueño; reality que abandonó tras su mediática pelea con Graciela Alfano.

Mientras su vida personal se dirimía entre las adicciones, las infidelidades y la bancarrota, el artista decidió reinventarse y buscar una nueva salida laboral. Hasta el día de hoy trabaja como piloto de helicópteros, afición que aprendió para estar más cerca de sus hijos.

Del ejército a los sets

Nacido el 20 de enero de 1958 en Santa Mónica, Estados Unidos, Lorenzo Lamas es hijo del argentino Fernando Lamas y la actriz noruega Arlene Dahl. Tras cursar como pupilo toda la primaria, el muchachito hizo el secundario en una escuela militar. Y si bien su idea era estudiar Veterinaria, luego de visitar a su padre en los sets de The Cheap Detective, decidió cambiar su rumbo y seguir sus pasos.

Empezar no le fue nada difícil, ya que “ser el hijo de” le abrió varias puertas. En 1978, consiguió su primer papel en la película Grease, donde encarnaba a un jugador de futbol americano con el que Sandy (interpretada por Olivia Newton-John) le quería dar celos a Danny Zucco (John Travolta). Sin embargo, fueron necesarios tres años y varios proyectos de poca monta para que el actor alcance la fama con la serie Falcon Crest.

Lorenzo Lamas se convirtió en un sex symbol durante la década del '90

Su metro ochenta, su torso marcado y su melena rubia lo convirtieron en uno de los galanes de la época, llevándolo a protagonizar algunas campañas publicitarias en el exterior. Considerado como el referente del cine de acción, actuó en películas que pasaron inadvertidas por aquel entonces. Distinto fue lo que ocurrió en 1992 cuando encarnó a Reno Raines en Renegado. A lo largo de los 110 capítulos que duró la serie, Lamas interpretaba a un fugitivo de la ley que se convierte en cazador de recompensas bajo el seudónimo de Vince Black. Si bien su desempeño actoral fue fuertemente criticado, este papel lo convirtió en una de las caras más populares de la televisión, llevándolo a conseguir contratos millonarios dentro de la industria.

Cuando la realidad supera la ficción

En lo personal, el actor no lograba escapar de los escándalos. Bajo el lema “no hay mujeres caminando que no me conozcan personalmente”, este sex symbol tuvo una ajetreada vida amorosa. En 1981 se casó con la modelo Victoria Hilbert, pero su matrimonio duró tan solo dos años. Tras tildar a esta relación como “una mala decisión”, Lamas volvió a dar nuevamente el sí con su agente de prensa, la joven Michele Smith. Con ella tuvo a sus dos primeros hijos, A.J. y Shayne, pero su vínculo también terminó hecho trizas: Smith lo denunció por violencia de género y acoso.

Lorenzo Lamas se casó con su agente de prensa Michelle Smith Getty Images

Lejos de tirarse en una cama a llorar, el galán volvió a reincidir e intercambió anillos con Kathleen Kinmont, algo que generó un fuerte escándalo ya que su prometida era la hija de 18 años de Abby Dalton, su compañera en Renegado. “¡No te metas con mi hija!”, le gritaba la actriz furiosa, algo a lo que el protagonista hizo oídos sordos. El odio de Abby no era infundado. Por ese entonces, los rumores de que el actor era el padre de la hija de Daphane Ashbrook, otra de sus compañeras de elenco, cobraba fuerza, algo que finalmente se comprobó tiempo después. Para alivio de Dalton, el divorcio llegó en 1993.

La relación con Kathleen Kinmont generó una fuerte polémica en el set de Renegado Getty Images

Su cuarta esposa fue la exmodelo de Playboy, Shauna Sand. Este matrimonio -que comenzó en 1996, tuvo tres hijas (Alexandra, Victoria e Isabella) y duró seis años- tampoco escapó del foco mediático. Mientras que la exconejita lo acusó de obligarla a grabar videos sexuales caseros, todo explotó por el aire cuando Lamas se enteró que ella le estaba siendo infiel, nada más y nada menos, que con su hijo A. J. Una historia a la altura de cualquier culebrón mexicano.

Lorenzo Lamas tuvo tres hijas con Shauna Sand, modelo y playmate Getty Images

En 2011, el rompecorazones volvió a pasar por el altar. Shawna Craig no sólo se convirtió en su quinta esposa sino en el vientre que llevó a su nieto durante nueve meses. Al parecer, su hija Shayn (madre de dos pequeños) no podía volver a quedar embarazada y entonces su madrastra (de 28 años) se ofreció a ayudarla, gestando al nieto de su marido. Casi un año después del nacimiento del pequeño, el actor descubrió que su esposa lo engañaba con un fisicoculturista de Venice Beach y procedió a pedirle el divorcio.

La relación con Shawna Craig terminó cuando Lamas la descubrió con un fisicoculturista Getty Images

Escándalos, bancarrota y cambio de profesión

Entre tantas infidelidades, divorcios y denuncias, su carrera comenzó a estancarse. Su figura ya no se encontraba dentro de las más cotizadas del ambiente y mientras pululaba por distintas producciones de bajo presupuesto, el ícono de los 90 tuvo que conformarse con lo poco que le ofrecían para seguir vigente. Algunos comerciales, su rol como jurado en un concurso de belleza, su participación en la serie de Nickelodeon, Big Time Rush y su paso por el Bailando por un sueño de Argentina fueron las opciones que lo tuvieron en pantalla durante la nueva década.

Su visita a la Argentina y su participación dentro del reality de baile tampoco escapó de los escándalos. El bailarín se cruzó con Graciela Alfano en la pista (en ese entonces la actriz era parte del jurado) cuando ésta dejó entrever que habían tenido “algo” 14 años atrás cuando lo entrevistó para su programa El Periscopio. Al enterarse de sus dichos, Lamas salió a desmentirla con ganas. “Ella dijo que mi esposa de ese momento interrumpió en el camarín antes de que empezara algo. No es cierto, está mintiendo porque quiere llamar la atención”, sentenció el actor desde la pista del certamen. Si bien el norteamericano estaba acostumbrado a los escándalos, éste no lo pudo soportar y decidió abandonar la competencia. Inmediatamente fue reemplazado por José María Listorti.

En 2014, los problemas continuaron para el actor, aunque esta vez fueron de índole económico. Con múltiples deudas acumuladas por su estilo de vida, la compra de autos de carrera y, según él, la manutención de sus seis hijos, el artista se declaró en bancarrota, asegurando que solo le quedaban 500 dólares en su cuenta.

Ante un teléfono que no sonaba, Lamas decidió colgar por un tiempo su traje de actor y reinventarse. Recordó que tiempo atrás había aprendido a pilotear aviones para ir a ver a sus hijos que vivían en Arizona y convirtió esa pasión en su nuevo trabajo. “Decidí obtener mi licencia de piloto para poder volar, recoger a mis hijos yo mismo, traerlos el fin de semana y luego llevarlos a casa, y que no pierdan un día de clase. Aprender a volar se convirtió en algo que hice tanto por ellos como por mí”, confesó quien por aquel entonces residía en Los Ángeles.

Fue así como desde 2017 decidió cambiar su biografía en Instagram (“Ex estrella de cine, actual piloto”, dice su perfil) y desde ese instante se desempeña a tiempo completo como piloto de helicópteros, primero para la compañía turística HeliNY, con la que sobrevoló la Gran Manzana, y actualmente con Helinet, California. “Cada día trabajo en mi carrera de aviación para no tener que pensar en trabajar como actor. No podés contar con que las cosas sucedan si no tenés el control para que ocurran. Yo tengo el control de las cosas que suceden en mi carrera de aviación. Y no lo tengo en mi carrera de actor. Me encanta actuar pero hoy la aviación paga las facturas”, sostuvo ante quienes le preguntaban por esta repentina decisión.

“Si hace 20 años me decían que no iba a actuar y que iba a pilotar helicópteros comerciales, te habría dicho que estaban locos. Pero la vida da sorprendentes giros, aparecen oportunidades y tienes que abrirte camino de alguna manera y seguir creciendo como persona y alimentar a tus hijos”, comentó en otra entrevista con Oprah Winfrey.

Hoy, a sus 63 años, este padre de seis hijos disfruta del aire mientras se prepara para volver a los sets con un nuevo proyecto, en 2022. En cuanto a su corazón, el galán no se da por vencido y a mediados de este año volvió a sorprender, o quizá no tanto, con la noticia de su sexto compromiso. “Es el amor de mi vida. Ambos sentimos que nos tocó la lotería. Desde nuestro primer abrazo, ella me mantuvo cautivo”, posteó en su cuenta de Instagram en referencia a su nuevo amor, la modelo y escritora Kenna Nicole Smith, casi 30 años menor.

A pesar de que el actor juró no volver a casarse, su nueva novia lo hizo cambiar de parecer. En un viaje a Las Vegas, la pareja se tatuó sus iniciales en los dedos anulares acompañadas por un corazón. “Llenó mi corazón con sentimientos que nunca he sentido, sueños que nunca he tenido y deseos en los que nunca había pensado. Es un amor sin igual y estamos deseando que llegue el día en que nos convirtamos en marido y mujer”, explicó a la revista People. ¿La sexta será la vencida?