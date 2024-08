Sonic 3: el trailer sorprende con un irreconocible Jim Carrey y el desembarco de Keanu Reeves en la saga

Escuchar

El trailer de Sonic 3 que Paramount reveló este martes causó una inmediata reacción entre los fanáticos: además de mostrar las primeras imágenes de la superproducción, materializó el regreso de un irreconocible Jim Carrey desdoblado en dos papeles y el desembarco de Keanu Reeves poniéndole su voz a la antítesis del protagonista , el malvado personaje de Shadow.

El adelanto de lo que se podrá ver en los cines cerca de fin de año muestra también que esta nueva entrega de la saga que tiene como protagonista al popular erizo de SEGA vuelve a tener a Ben Schwartz como Sonic. Además, James Marsden le dará vida a Tom Wachowski, Tika Sumpter a Maddie Wachowski y Lee Majdoub al Agente Stone. También regresaron Colleen O’Shaughnessey, quien presta su voz a Miles Tails Prower, e Idris Elba, quien interpreta a Knuckles the Echidna.

En 2020, la historia del famoso videojuego llegó a la pantalla grande con las participaciones de James Marsden y Jim Carrey. La película fue un éxito rotundo, tanto que dos años después salió la segunda parte, la cual recibió aún más aplausos, buenas críticas y elogios. En esta oportunidad, el rol de director quedó a manos de Jeff Fowler, mientras que Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara y Hitoshi Okuno ofician de productores.

Si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, la escena post créditos de Sonic 2 adelantó la inclusión de Shadow, en el trailer se puede ver por primera vez el trabajo de Reeves, una de las grandes celebridades de Hollywood que decidió sumarse a la historia . Shadow es, como su nombre en inglés lo indica, una criatura oscura con actitudes siniestras, que apareció por primera vez en los videojuegos de Sonic de Sega en Sonic Adventure 2 de 2001, y fue creación del profesor Gerald Robotnik (rol que quedó en manos de Jim Carrey).

El regreso de un Carrey irreconocible

Jim Carrey regresa para la tercera parte de Sonic (Foto: Instagram @sonicmovie)

Aunque parecía que el personaje del doctor Robotnik no tendría lugar en un nuevo capítulo de la historia, Sonic 3 sorprendió con la vuelta de Jim Carrey a sus filas. El célebre actor, quien aseguró en el 2022 que se retiraba de la industria, no pudo decir que no y se calzó otra vez el traje del famoso científico loco de bigotes prominentes y de otro nuevo personaje. De inmediato, sus seguidores celebraron su vuelta y se asombraron por personificación.

Carrey, que se consagró como uno de los comediantes más exitosos de los 90 con films como Ace Ventura: detective de mascotas, Tonto y retonto y La máscara, demostró que también tiene grandes habilidades para la interpretación dramática. Sus participaciones en films como The Truman Show, El mundo de Andy o Eterno resplandor de una mente sin recuerdos no solo fueron celebradas por el público sino que también fueron aclamadas por la crítica.

Jim Carrey durante el estreno en Los Ángeles de la segunda entrega de la saga Sonic, en abril de 2022

Si bien está próximo a estrenar una nueva película, en 2022 Carrey anunció sus intenciones de dar un paso al costado en la industria. En una entrevista con Access Hollywood anunció su retiro de la actuación, pero dejó una pequeña puerta entreabierta, que le dio esperanza tanto a sus fans como a los productores. “Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino. Pero me tomaré un descanso”, sostuvo en aquel entonces.

“ Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente me gusta pintar sobre lienzo, y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, ya tuve suficiente. Ya he hecho suficiente . Soy suficiente”, se sinceró.

Esa no fue la primera vez que Carrey interrumpió su carrera por un tiempo, aunque nunca antes había hablado de retiro con tanta vehemencia. El estreno de Sonic, en 2020, marcó el primer papel importante del artista en una película de estudio desde la secuela de 2014 de Tonto y retonto. En el medio, el actor apareció en las películas independientes The Bad Batch y Dark Crimes. ¿Será Sonic 3 su despedida definitiva de la industria?

