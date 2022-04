Estrenos de cine: Sonic 2 es una lograda secuela que enriquece un universo de aventuras nacido de un videojuego

Sonic 2 (Estados Unidos, Japón/2022). Guion y dirección: Jeff Fowler. Fotografía: Brandon Trost. Edición: Jim May. Elenco: James Marsden, Ben Schwartz, Colleen O´Shaughnessey, Jim Carrey, Idris Elba, Tika Sumpter. Duración: 122 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

A comienzos del 2020, llegó a la pantalla grande Sonic: la película, una adaptación que lograba capturar la esencia del popular erizo azul de los videojuegos. Dicho film rompía una racha de numerosos largometrajes fallidos, que intentaban trasladar a la pantalla distintas franquicias de consolas. Pero la de Sonic (Ben Schwartzman) era una aventura sólida, capaz de interesar tanto a fans como al público ajeno al personaje. Y frente al éxito de ese título, se puso en marcha una secuela.

En este film, el protagonista debe enfrentarse nuevamente a Eggman (Jim Carrey), que esta vez cuenta con la ayuda de un musculoso aliado, una criatura roja veloz como Sonic, cuyo nombre es Knuckles (Idris Elba). Ambos intentarán encontrar una poderosa esmeralda que les permitirá cumplir sus malvados planes, pero el pequeño héroe, junto a un nuevo aliado llamado Tails (Colleen O´Shaughnessey), lucharán por estropearles su objetivo.